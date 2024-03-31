1 - 7 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Merkür Retro hareketine başlıyor. Etkilerini artık biliyorsunuz. İletişimde engeller, zamanlama problemleri. Yeni başlangıçlar, anlaşmalar yapmayın.

Sonrasında Venüs Neptün ile Balık burcunda kavuşacak. Aldanma, aldatma, yanlış anlama gibi gölge tarafları var fakat aşırı yoğun duygular, romantizmin zirve olduğu, empati yeteneğimizin ve yaratıcılığımızın da çok yüksek olduğu bir hafta yaşayacağız.

Sonrasında Venüs çok da romantik olmayan Koç burcuna geçecek. Spontanlığımız, ilişkisel ve sosyal anlamda girişkenliğimiz ve cesaretimiz artacak. Fakat hızlı hareket eden ve daha çok sıkılan bir yapıda olacağız.

Son olarak ise Venüs Plüton ile uyumlu açıya girecek. İlişkiler açısından yine dönüştürücü etkileri olan, daha derinlemesine konulara girdiğimiz, çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler yaptığımız, biraz krizli ama pozitif sonuçları daha yüksek olasılık olan bir hafta yaşayacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda güne başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Oğlak burcunda çok disiplinli ve işlere odaklı. Ayrıca Mars ve Satürn ile de uyumlu açı yapacak olan Ay günü hem enerjik hem de daha da disiplinli hale getirecek. Mükemmel bir pazartesi.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesinde devam ediyor. Yine disiplinli ve sorumluluk sahibi bir gün fakat gün içerisinde ay hem Jüpiter hem Venüs hem Uranüs hem de Neptün ile uyumlu açıda. İşyerindeki iletişimimiz, sosyal hayatımız ve ikili ilişkilerimiz çok iyi durumda, şanslı ve özgüvenli bir gün. Merkür Retro başlangıcında olmasaydı önemli başlangıçlar için değerlendirilebilir derdim.

Çarşamba

Bugün Ay kova burcuna geçiyor. Daha entelektüel, meraklı, yaratıcı bir gün. Gün içerisinde Ay Plüton ile kavuşacak. Çokça odaklanabildiğimiz, derinlemesine araştırma yaptığımız bir gün. Bu araştırmanın sonucu biraz krizli konulara çıkabilir.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Uranüs ile sert etkileşime girecek. Çok eksantrik, çok fazla değişmek isteyen, aşırı ilginç bir gün olabilir, abartmaya da çok dikkat etmek gerekli.

Cuma

Ay Balık burcuna geçecek. Duygusal hassasiyetimiz yüksek, empati kabiliyetimiz gibi. Fakat gün içerisinde Mars ve Satürn ile etkileşime girecek olan Ay günü gergin, sinirli, engellenmiş ve ihtiyaçları karşılanmamış hisleri ile doldurabilir.

Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde dünden farklı olarak Jüpiter ve Uranüs ile yine etkileşime girecek fakat bu etkileşim uyumlu ve yumuşak. Günü çok yaratıcı bir hale getirebilir, bugün yeni fikirlerle dolup taşıyoruz. Deniz veya havuz aktiviteleri için ideal bir gün.

Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor. Venüs ile kavuşumda. Sosyal aktiviteler açısından ve ikili ilişkiler açısından oldukça güzel. Ayrıca hem kendimizi iddia edebildiğimiz hem de karşımızdakini düşünüp diplomasi yapabildiğimiz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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