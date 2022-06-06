06.06.2022’nin anlamı nedir?

Bugün özel bir tarih: 6.6.2022. Bu tarihi özel yapan şey, numerologlar için 2022 yılının rakamları olan 2 + 2 + 2’nin toplamının da 6 yapması. Bu da 3 tane 6 rakamının yan yana gelmesi ile numerolojik açıdan güçlü bir kombinasyonu ortaya çıkarıyor: 666.

06.06.2022’nin anlamı nedir?
Yaşam
06 Haziran 2022 12:12 Güncelleme: 07 Haziran 2022 16:15
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Numerolojiye göre her sayının bir anlamı ve taşıdığı bir enerjisi vardır. Bugünün tarihi olan 06.06.2022 ise 6 sayısının enerjisini taşıması nedeniyle numerolojik açıdan önem taşıyor. Üstelik bu altı rakamı yalnızca haziranın altıncı günü olması sebebiyle değil 2022 sayısının rakamsal toplamının 6 olması ile de güne yoğun bir enerji katıyor. Bugünün numerolojik olarak karşılığı: 666.


Numerologlar tarafından ayna tarih olarak adlandırılan bugün bu rakamların bir araya gelişi bize koşulsuz sevginin önemini ve artık kendimize güvenmemizin ne kadar enerjimizi yükselteceğini gösteriyor.


Numerolojiye göre 6 rakamının anlamı nedir?

6 sayısı yaratıcılık, aşk, çekicilik, sağlık, birlik, empati, kader ve kısmet ile ilişkilidir. Ayrıca 6 sayısının mükemmelliği ve tamamlamayı tanımladığına inanılır çünkü bazı inanışlara göre dünya da altı günde yaratılmıştır. 6 sayısı ayrıca Venüs gezegenini temsil eder ve adlarında bu sayıyı taşıyan kişilerin özünde güvenilir, romantik ve çekici oldukları söylenir.


6 sayısı koşulsuz sevgiyi ve destekleme, besleme ve iyileştirme yeteneğini temsil eder. Numerolojideki 6, her türlü ortaklıkta, özellikle de duygusal olanlarda parlar. Empatisi, diğerlerinin gardlarını düşürmelerini ve duyguları hakkında açık ve dürüst olmalarını kolaylaştırır ve bu da ihtiyaç duyulan yardımı anlamasına ve sağlamasına olanak tanır.


Numerolojiye göre 6 sayısının zayıf yönleri nelerdir?

Pasif: Başkalarını memnun etme ve huzuru koruma çabası içinde, 6 sayısı sık sık kullanılmasına izin verebilir.


Fedakarlık: Merhamet bir erdem olsa da, 6 sayısı diğer insanlar ve uyum uğruna kendini feda etmeye o kadar isteklidir ki kendi ihtiyaçlarını ve refahını ihmal edebilirler.


İdealist: 6, herkesin başkalarına, kendi zihninde mükemmel bir dünyaya yol açacak şekilde davranmasını bekler. Ancak gerçek dünya böyle işlemez ve bu sayı ideallerinin ulaşılmaz olduğunu anladığında aşırı üzüntü ve dengesizlik ile karşı karşıya kalabilir.


06.06.2022 tarihinin anlamı nedir?

Instagram'da "Evrenin Matematiği" adlı sayfada yer alan bilgilere göre bugünün anlamı şöyle:

"06.06.2022 rakamlarını topladığımızda evrensel gün enerjimiz 9 oluyor. Bu da şifalanmak, arınmak, affetmek ve karşılıksız yardımlar yapmak için çok uygun bir frekansı gösteriyor. Haziran ayının evrensel enerjisi olan 3 ise sevgide kendimizi anlatmanın ve sohbetin önemini vurguluyor.


Bugün yapılacak şeyler neler?

  • Şifalanmak için size ne iyi geliyorsa o ritüeli ihmal etmeyin.

  • Duş alın, adaçayı tütsüleyin ya da dua edin.

  • Bir çocuğun gülmesinin sebebi siz olun.

  • Küslükleri bitirmek için çok uygun bir frekans, affedilemeyenlerden arınmaya çalışın.

  • Bedeninizi ve ruhunuzu besleyen aktiviteleri yapın.

  • Sonsuz ve koşulsuz sevginin bedeninizi ve ruhunuzu sarmasına izin verin."


Instagram'da numerolojiyasamyolu hesabının bugüne dair notları ise şöyle:

6 sayısı numerolojide dürüstlüğün, açıklığın, yaratıcılıüın ve açıklığın sembolü olarak bilinir. Farkındalık ve aydınlanmayı engelleyen psikolojik bloğun üstesinden gelmenizi sağlar. Gün yaratıcı enerjilerle doludur. Bu nedenle standart olmayan, yaratıcı bir şekilde yaklaşılabilecek şeyler öncelikli olacaktır."




Referanslar:

"Number 6 Meaning in Numerology". Şuradan alındı: https://www.numerology.com/articles/about-numerology/single-digit-number-6-meaning/


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