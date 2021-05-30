Zülfü Livaneli’nin yeni romanı: “Balıkçı ve Oğlu”

Zülfü Livaneli’nin üç yıl aradan sonra çıkardığı ve bir ailenin yaşamlarını merkezine alarak toplumsal trajedilerin izinden gittiği yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, İnkılâp Kitabevi etiketiyle ön siparişe açıldı. Edebiyatseverleri her romanında başka bir dünyanın içinde yolculuğa çıkaran Livaneli, yeni romanında da Ege kıyılarından balıkçı bir ailenin evine misafir ediyor. Ege’de kendi dünyaları içinde yaşamlarını sürdürme gayreti içindeki balıkçıların ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğilen Livaneli, toplumsal duyarlılığa kayıtsız kalmayan bakış açısının izlerini yeni romanının sayfalarında da okurlarının karşısına çıkarıyor. Ustalıkla seçilen tasvirlerle hikâyeye dahil olan herkesin zihninde capcanlı bir anlatı oluşturan Livaneli, sadece yaşanan can pazarını değil, sermaye eliyle yapılan ekolojik yıkıma da dikkat çekiyor.

“Balıkçı ve Oğlu, Doğaya Özlem ve Onu Anlama Duygusunun Bir Ürünü”

Zülfü Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramları arasında yer alan “göçmenliği”; balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. Daha önce yazdığı romanlarında yer alan unutulmaz karakterleri Maya, Profesör Wagner, Leyla, Roxy, gazeteci Pelin, Ahmet Arslan ve Hadım Süleyman’dan sonra bu romanda da edebiyatseverler balıkçı Mustafa ve eşi Mesude ile tanışacak. Romanını yazma fikrine dair bilgiler paylaşan Livaneli, balıkçı hikâyesinin göç ile buluşması üzerinde yıllardır düşündüğünü ve bunun ilk bölümünün de Cumhuriyet Pazar ekinde Yunuslar adıyla yayımlandığını belirtiyor. Zihninde başka projelerin de yer aldığını fakat pandeminin de etkisiyle açığa çıkan doğaya özlem ve onu anlama duygusunun ağır basmasıyla birlikte Balıkçı ve Oğlu’nu kaleme aldığını ifade eden Livaneli, “Kitap, yazarken canımı yaktı ama aynı zamanda mutlu etti” diyor. Romanında birçok toplumsal meseleyi işlemesini “İnsanı toplumdan soyutlayarak ele alamayız” şeklinde ifade eden usta kalem, toplum içinde yaşayan herkesin değişimlerden etkilendiğini vurguluyor.

Zülfü Livaneli’nin, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nun ön siparişi, kitap satan tüm mecralardan verilebilir.