Zülfü Livaneli’nin yeni romanı: “Balıkçı ve Oğlu”

Zülfü Livaneli’nin, Egeli bir balıkçı ailenin üzerinden göçmenlik meselesi ve ekolojik yıkıma odaklandığı yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu” ön siparişe çıktı.

Zülfü Livaneli’nin yeni romanı: “Balıkçı ve Oğlu”
Yaşam
30 Mayıs 2021 Pazar

Zülfü Livaneli’nin üç yıl aradan sonra çıkardığı ve bir ailenin yaşamlarını merkezine alarak toplumsal trajedilerin izinden gittiği yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, İnkılâp Kitabevi etiketiyle ön siparişe açıldı. Edebiyatseverleri her romanında başka bir dünyanın içinde yolculuğa çıkaran Livaneli, yeni romanında da Ege kıyılarından balıkçı bir ailenin evine misafir ediyor. Ege’de kendi dünyaları içinde yaşamlarını sürdürme gayreti içindeki balıkçıların ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğilen Livaneli, toplumsal duyarlılığa kayıtsız kalmayan bakış açısının izlerini yeni romanının sayfalarında da okurlarının karşısına çıkarıyor. Ustalıkla seçilen tasvirlerle hikâyeye dahil olan herkesin zihninde capcanlı bir anlatı oluşturan Livaneli, sadece yaşanan can pazarını değil, sermaye eliyle yapılan ekolojik yıkıma da dikkat çekiyor.


“Balıkçı ve Oğlu, Doğaya Özlem ve Onu Anlama Duygusunun Bir Ürünü”

Zülfü Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramları arasında yer alan “göçmenliği”; balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. Daha önce yazdığı romanlarında yer alan unutulmaz karakterleri Maya, Profesör Wagner, Leyla, Roxy, gazeteci Pelin, Ahmet Arslan ve Hadım Süleyman’dan sonra bu romanda da edebiyatseverler balıkçı Mustafa ve eşi Mesude ile tanışacak. Romanını yazma fikrine dair bilgiler paylaşan Livaneli, balıkçı hikâyesinin göç ile buluşması üzerinde yıllardır düşündüğünü ve bunun ilk bölümünün de Cumhuriyet Pazar ekinde Yunuslar adıyla yayımlandığını belirtiyor. Zihninde başka projelerin de yer aldığını fakat pandeminin de etkisiyle açığa çıkan doğaya özlem ve onu anlama duygusunun ağır basmasıyla birlikte Balıkçı ve Oğlu’nu kaleme aldığını ifade eden Livaneli, “Kitap, yazarken canımı yaktı ama aynı zamanda mutlu etti” diyor. Romanında birçok toplumsal meseleyi işlemesini “İnsanı toplumdan soyutlayarak ele alamayız” şeklinde ifade eden usta kalem, toplum içinde yaşayan herkesin değişimlerden etkilendiğini vurguluyor.


Zülfü Livaneli’nin, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nun ön siparişi, kitap satan tüm mecralardan verilebilir.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.