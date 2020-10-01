Yaş farkı

Yalova'dayım bir süredir. Asım İstanbul ve Biga arasında gidip geliyor. Onarıcı tarım ve hayvancılık ile ilgili bir girişim olan Safi Mera markası ile ilgili işlerin peşinde koşuyor. Cemre, Beliz ve ben de onu özlüyoruz. Annem ve babamın keyfine diyecek yok tabii. Cemre'nin bebekliğinde Kırıkkale'de idik. Şimdi Beliz'i büyümesini izlemek bir keyif onlar için.

Çatı katını kendine bir oda haline getirdi Cemre. Şövalyesini, akrilik boyalarını, tuvalini camın önüne kurdu. Bilgisayarını yerleştirdi, kitaplarını dizdi. Büyük ahşap bir oyun evi var, oraya bebeklerden bir dünya kurdu. Bazen bir şeyler izliyor bazen oyun oynuyor, çalışıyor ya da resim yapıyor. Kendi ritmini oluşturması çok hoşuma gidiyor.

Zaman zaman beni öyle şaşırtıyor ki davranışları ile… Büyüdüğünü anlıyorum. Kurduğu beklenmedik cümleler içimi eritmeye yetiyor. İçsel bir neşesi var. Muzip bir yakınlık ihtiyacı ile tam zıddı mesafe ve kişisel alan ihtiyacı gün içinde dalgalanıyor. Sözlerime nükte ile karşılık verdiğinde hem şaşırıyor hem de aşk içinde kalıyorum. Zaman ne kadar çabuk geçti. Cemre alımlı bir genç kıza dönüşüyor.

İkinci bir çocuk istiyordum en başından beri aslında ama zamanlamasını kestiremiyordum. İçimde bir yerler “Yavaş Seda acele etme, hayırlısıyla olur” derken; kültürel kodlara sahip başka yerler hadi 4 yaşına geldi Cemre, elini çabuk tut diyordu. Ağırdan aldım. Beş yaşına girdiğinde yine bir aceleye kapıldım ama bu defa da olmadı. Telaş etmeyi bıraktım hatta zaman içinde bu fikirden uzaklaştım.

Bazı şeyler siz ne kadar zorlasanız da ancak kendi olması gerektiği zamanda oluyor. Çocuk sahibi olmak da bunlardan biri. Biz çocuk sahibi olmayı daha çok bizim irademizle olan bir şey sanıyoruz ama bebeklerin de iradesi olduğunu düşünüyorum ben.

Beliz kız, ona hamile kalmadan önce rüyalarıma, uyku ile uyanıklık arasında vizyonlarıma girerek gelmek istiyorum dediğinde, içime yeniden arzu düşürmüştü. Kabul etmiştim arzusunu ve ondan sonra hamile kaldım hemen. Üçümüzün ortak kararıydı bu. Aynı rüyalarımdaki gibi yüzü, sesi, mizacı, enerjisi Beliz'in. Onun dünyayı deneyimlemesine aracı olduğum için mutluyum. Çok.

Cemre ile aralarına 7 buçuk yaş var. Bu en başta hayal ettiğim yaş farkı değil ama şimdi anlıyorum ki ailemiz için hayırlı olanı buymuş. (Bakınız "İhtiyaç karşılamak ya da karşılamamak" isimli yazım)

Kendi tecrübelerim sebebiyle endişe ediyordum Cemre'nin kardeş konusunda deneyimleyeceklerinden ama süreç öyle su gibi aktı ve akıyor ki. İçim rahat artık.

Aradaki yaş farkının çok olmasının bazı avantajlarını yaşıyoruz şu an. Cemre her şeyin farkında. Bizi anlıyor, kendini anlıyor, kardeşini de anlıyor. Duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade ediyor. Zorlandığında söylüyor. Bunu bilmek bizim için büyük bir nimet, kendini ifade edebilmesi de onun için...

Anneme hep derdim ki kardeşim şöyle biraz geç doğsaydı da bebekken onu biraz sevebilseydim. Bizim aramıza 4 yaş var. Bebekliğini ancak resimlerden hatırlıyorum. Ve o kadar güzel bir bebekmiş ki onun bebek halini özlüyorum. Cemre belki bu açıdan şanslı.

Öte yandan şimdi çok tatlı oynasalar da birbirlerine akran arkadaşlığı edemeyeceklerini biliyorum. Gerçi kardeşim Yunus ve ben rekabeti bırakıp gerçekten arkadaş olduğumuzda yaşım 14'tü. Yine de rekabet süreci uzun ve zorlu geçmeyen mizaçta kardeşler de tanıyorum. Ya da hiç arkadaş olmadan büyüyenler... Bunun bir formülü yok. Yaş farkı etken olsa da aslolan mizaçların uyumu. Bunu anlayabiliyorum. Cemre ve Beliz epey farklı görünüyor şimdiden. Nasıl uyumlanacaklar zamanla göreceğiz.

Beliz hareketlendi epey. Bütün evi karıştırıyor ama hâlâ önüne engel koydun mu ileri gidemeyecek yaşta. Engeller işe yaramadığında Cemre'nin kişisel alanını korumamız gerekecek. İşte o zamanlar biraz zorlanabiliriz gibi duruyor ailecek. Olabilecekler hakkında konuşuyoruz zaman zaman. Cemre'nin kendine ait bir alanı olmasını çok önemsiyoruz. İhtiyaçlarına saygı duyuyorum kalpten ve Cemre'nin alan ihtiyacı onun yalnız hakkı değil aynı zamanda mizacı da.

Neler olacağını bilmiyorum ama endişeli de hissetmiyorum. Değişecek dengeler kısa bir süre sonra. Ve sonra yeniden değişecek Beliz kız büyüdükçe. Bir kısmına hemen, bir kısmına zamanla ayak uyduracağız.

Merakla bekliyorum.