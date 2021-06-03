"Orhan Veli şiirleri dile geldi”

Şiir dinlemeyi sever misiniz?

Hem de büyük üstat Orhan Veli şiirleri…

Orhan Veli’nin birbirinden güzel yedi şiiri müzikle buluştu ve kulaklarınıza uzun yıllardır radyolarınızdan aşina bir sesle şiir dile geldi.

TRT Radyo 3’ün sevilen program yapımcısı ve sunucusu, sevgili Ayşe Yavaş’ın usta şairimiz Orhan Veli Kanık’ın 7 şiirini 7 fon müziği eşliğinde seslendirdiği “7 Şiir 7 Müzik” albümü geçtiğimiz günlerde tm dijital müzik platformlarında yayımlandı. Radyonun sevilen sesi Yavaş, bu ilk şiir albümüyle şiir sevenleriyle buluştu.

Müziğe olan tutkusu çocuk yaşlarda aldığı piyano eğitimiyle başlayan Yavaş, ilerleyen yıllarda müzik eğitimini aralıksız sürdürerek Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünden mezun olmuş. Üniversite yıllarında başlayan radyo ve radyoculuk sevdası o yıllardan bu yana Ayşe Yavaş’ın vazgeçilmezi ve hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş.1993 yılında TRT İzmir Radyosu’nda profesyonel anlamda radyoculuğa başlamış. O yıllardan günümüze birçok klasik müzik programının yapımcılığını ve sunuculuğunu günümüze başarıyla sürdüren Yavaş şu an TRT Radyo-3 ‘de yayınlanan “Müzik Dile Gelse” ve “Allegro” programlarıyla müzik severlerle radyo aracılığıyla buluşmaya devam ediyor.

25 yılı aşkın süredir güzel sesiyle radyo dinleyicilerinin vazgeçilmezi olan Ayşe Yavaş hazırladığı ilk şiir albümünün nasıl ortaya çıktığı ve merak edilenleri şöyle anlatıyor.

“Şiir seslendirme fikri küresel salgın başladığında tüm insanlık evlere kapanmak zorunda kaldığımızda ortaya çıktı. Tüm müzisyenler, sanatçılar kendi evlerinde yaptıkları çevrim içi etkinlikleri sosyal medya kanalları üzerinden dinleyicileri ile buluşturmaya başladı. Ben de seslendirme ve sunum yapmaya âşık bir kadın olarak kendi evimde hazırlamış olduğum platformda sosyal medya hesabım üzerinden şiir okuyup paylaşmaya başladım. Şiir söz söyleme sanatı ve edebiyatın ilacı gibidir. Şiir seven şiir okuyan kimseden zarar gelmez. Her hafta bir şiir okuyordum. Hâlâ da okuyorum. Kısa bir süre içinde sosyal medyada okuduğum şiirlerin çok ilgi çektiğini fark ettim. Başlarken tek amacım bu karamsar günlerde şiirin ve müziğin iyileştirici gücünü birleştirerek hem bir umut olmak hem de şiiri herkese sevdirebilmekti.

Hem dinleyici ve hem de profesyonel insanlardan gelen olumlu tepkiler gün geçtikçe artıyordu. Bir müzik yapımcısı dostumuz ve plak firması yöneticisiyle yaptığımız bir sohbet esnasında “Ayşe Hanım sizin sesinizle bir albüm çıkartsanız oldukça ses getirir” demeleri aklımda zaten varolan bu düşünceyi perçinledi. Bana hem dost ve dinleyicilerimin hem de profesyonellerin verdiği destekle “Neden olmasın?” diyerek ilk albüm çalışmalarına başladık.

İlk albümünde Orhan Veli’yi seçmenin nedeni Orhan Veli ve Nâzım Hikmet gibi usta şairlerin eserlerinin adeta müzikle birleşerek dans ettiğini düşünüyor olmam. Bu üstat eserlerinin bu sebeple çok daha kolay ezberliyor olmamın da bir etkisi var. Çünkü şarkı söyler gibi okuyorsunuz şiirleri. Nasıl akılda kalıcı melodileri kolayca mırıldanabiliyorsanız bu şiirleri de öyle okuyor ve akılda tutuyorsunuz. Ayrıca Orhan Veli; Cemal Süreya’nın dediği gibi; ırmağın yatağını doğal bir yatağa indiren şairdir. Sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline aktarır. Türk şiirinin zincirkıranı ve açık hava ozanıdır. Şiire kasket giydiren şair olarak anılır. Ve ayrıca otuz altı gibi çok genç bir yaşta aramızdan ayrılışı, hep beni derinden hüzünlendirmiştir. Bu nedenle de onun şiirlerinden okuyup paylaşmayı istedim.

Albüme “ 7 Şiir ve 7 Müzik” ismini seçmemdeki sebep haftanın her gününe bir şiir olsun istedim. Şiirde fon müziği en az şiirin kendi kadar önemlidir. Müzisyen kimliğim de olduğu için şiirde arka planda kalacak müziklerin çok önemli olduğu için 7 şiire 7 çok özel müzik hazırladık. Okuduğunuz şiirin duygusuyla müziğin dokusu ve tonları uyuşmalıdır. Bu nedenle müzisyen arkadaşlarım Ufuk Algan ve Ali Şehir, bana bu konuda bir ışık oldular. Tüm fon müziklerini kendileri oluşturdular. Hazır müziklerden değil de benim okuyacağım şiirler için yeni müzikler yapılmasıyla bu albüm bir ilk oldu..

Tabii ki gönlüm bu çalışmamı bir CD olarak çıkartmak ve emeğimin elle tutulur olmasını isterdim. Lakin kimse müzik dükkânına gidip CD almıyor. Herkes her şeyi dijital ortamda dinliyor. Bu nedenle biz de çağa uydurduk ve albümü dijital platformlar üzerinden dinleyicilerimize ulaştırdık. Gerçekten de çok güzel tepkiler almaya devam ediyorum. Bu da bana sonrası için başka şiir albümü yapmak cesaret veriyor. Ekibimle her albümde tek bir şaire ait şiirlerden, işitsel şiir antolojisi tadında albümler yapmak için çalışmalarımıza başladık. Sırada yine büyük bir şairimiz olacak. Ve asıl gönlümden yatan proje ise yeni çıkan bu albümü birebir şiir severler ve müzikseverle etkileşim içinde olacağım bir konser konseptinde, şiirle müziğin ahenkle dans edeceği bir projeyi hayata geçirmek.

Bu albüm çalışması müzikle, şiirle ve sanatla dopdolu yılların bir meyvesi dersek yanlış olmaz.

Piyanistliği ve radyoculuğunun yanı sıra Yavaş uzun yıllar geleceğin teminatı çocuklara müziğin tohumlarının çok erken yaşlarda atılması inancıyla profesyonel kariyerinde hem devlet hem de özel kurumlarda öğretmen ve eğitmen olarak görev yapmış. Yavaş piyano eğitmenliğinin yanı sıra İzmir’de birçok özel koronun yöneticiliği görevini de yürütmüş.

Radyocu kimliğinin yanı sıra radyo programları için müzisyenlerle yaptığı röportajlarını ayrıca yazıya da döken Yavaş’ın yazı ve röportajları çeşitli dergileri ve gazetelerde yayınlanmakta.

Ayşe Yavaş’ın kulağınıza aşina, ruhunuzu okşayan sesiyle birbirinden güzel Orhan Veli şiirlerini dinlerken farklı bir yolculuğa çıkacaksınız.

Ayşe Yavaş’ın “7 Şiir 7 Müzik” albümü tüm dijital müzik platformlarından dinleyebilirsiniz.

Sağlıkla, şiirle ve müzikle kalınız…