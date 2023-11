Altın Çağ’da cesaret arayanlara

Ey cesur ruh kardeşim,

Eğer bu devirde hala ruh sağlığını koruyabilmiş, hedefine tam bir adanmışlıkla tutunmuş, fayda üreten bir hayat sürebiliyorsan çok cesursun. Senden o kadar az var ki bu dünyada. Lütfen kendini kutla kardeşim. Ben bugün kendi değerimizi BİZ’e hatırlatırken, diğer CAN kardeşler için de cesaret vermeye çalışacağım.

Bundan bayağı bir zaman önce, hatta pandemiden de önce, ilk bu köşeden sana seslenmeye başladığımda yazmıştım. “İyi günleri yaşamak için, kötü günleri görmek, öğrenebilmek için, bazen acı çekmek, yeniyi oluşturabilmek için eski ve zor olanı kabul edip önce, daha sonra da yıkmak gerekiyor belki de!” demiştim sana. Yeni bir çağ ve yeni bir insan tipiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemiştim. (Yeni çağ yeni insan)

O zamanlar pek fazla insan dile getirmiyordu bu konuları. Tam bir cesaret örneği gösterip, anlaşılıp anlaşılmayacağını da kafama fazla takmadan doğru bildiğimi yazmaya başladım. Ne mutlu bana ki kardeşim, orada olduğunu hep bildim. Çünkü sen her defasında farklı farklı suretlerle bana ulaşıp, ilahi akışla ne oranda uyumlu olduğumu bana hep hissettirdin. Bu yüzden varlığına minnetim sonsuz, biliyorsun. Biz yolda ilerledikçe, kadim kehanetler bir bir kendini görünür edip farkındalıklarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Frekansımız artıp, tekamülde ilerledikçe de sınavlarımız çetinleşti. Aslında sadece bizim için değil, tüm insanlık için çetin sınavlar var günümüzde. Afetler, savaşlar, ekonomik sorunlar…

Şu an, göreceli olarak yakın zamanda doğacak olan cennetin alacakaranlığını yaşıyoruz. Gün ışığı yeryüzüne ulaşmadan önceki o en koyu karanlıkta düşe kalka birlikte ilerliyoruz sevgili kardeşim. Müthiş bir müttefikimiz var; teslimiyet. Biz ne kadar teslim isek ilahi akışa o kadar kolay ilerliyor yol, fark ediyoruz. Sakın teslimiyetten pasif bir kabullenişi anladığını söyleme bana, bozuşuruz sonra. Teslimiyet; bir büyük varoluş içinde Yaradan’ın tüm tecellilerine gönül rızasıyla kabul vermek, her ne olmuş, oluyor ve olacaksa bütünün en yüksek hayrına olduğuna inanma gücüdür. Bunu da ancak kalp gözüyle görüp bilen bizim gibi ruh kardeşler yapabilir canım kardeşim. O yüzden lütfen kendinle gurur duy! Çok şey oldu kısa zamanda. Eski yüzyıllarda efsane sayılabilecek sayıdaki hadiseyi son beş yılda yaşadık, yaşıyoruz ve daha da yaşayacağız. Tüm bunlar bizlere çok daha önceden bildirildi. Kalbin biliyor, ruhun hatırlıyor. O yüzden bu kadar dayanıklı ve tevekkelsin. Gör bunu lütfen ve pes etme! Buradayız, alanı ışıkla tutuyor, nurlu bir kutlayış için zamanımızı bekliyoruz. Onun bu dünya zamanında mı ahir zamanda mı olduğu, naçiz beden varlığımızı hiç ilgilendirmiyor. Görüyorum.

Ben sana türlü türlü söyleyişlerle, farklı disiplinlerden öğretilerle de seslensem sen bu dünya hayatı üstünde kendine seçtiğin rolle, seni benden ayrı görmeye çalıştığında bile, ne kadar BİR olduğumuzu en derininde hissediyorsun, biliyorum. Benim imanımın derecesinin görünümümle alakalı olmadığını bilecek kadar yüksek bir ruhsun. Ben de seni gözlerindeki ışıktan, bana yansıyan ruhundan görüyor, o güzel kalbin için Yaradan’a her gün dua ediyorum. “Yalnız değilmişim, çok şükür Yarabbim, bu yük sandığım kadar büyük değilmiş” diyorum. Bu çağda buradayız, bütün alem duysun!

Sen sevgili kardeşim,

Şimdi her ne yapıyorsan bir dur ve ayağa kalk lütfen. Sonra ayna karşısına geç, kendine uzun uzun bak ama ta gözlerinin içine doğru. Ruhunu görene kadar bak. Ne kadar güzel olduğunu fark et! Kendine gülümse ve elinle kafanı okşayarak “aferin sana güzel kadın/adam” de! Çünkü Yaradan bizimle gurur duyuyor. Her şeye rağmen, kendimiz olmaya devam ettiğimiz, doğrudan ayrılmayıp hakkı gözettiğimiz için. Doğru sözde durduğumuz, evimizi, aşımızı, malımızı paylaştığımız için. “Hep bana hep bana” demeyip, mazlumun ahını almadığımız için. Sen ne kadar yüce bir ruhsun ki; her zorluğa, kalbindeki her endişe ve korkuya rağmen her defasında ayağa kalktın. Tüm zorluklardan öğrenerek çıktın. Gözyaşlarını kimsenin görmediği zamanlarda, bu kutlu günler için ruhunu büyüttün.

Evet dışarıda hala çok acı var kardeşim, duyarsız olmak imkânsız ama artık sen ve ben biliyoruz ki elimizden geleni yaptıktan sonra ilahi akışa bırakmaktan başka yolumuz yok. Şimdi zaman, olduğumuz gibi olmaya devam etme ve kendimizi de fazla yıpratmadan hazırlanma zamanı. Çünkü her şey olup bittiğinde yeniden kurulacak şeyler için enerjimize çok ihtiyaç olacak. Bunu hep aklında tut güzel kardeşim, olur mu?

Yeniden kurulacak olan ne?

Gözlerimizin önünde kurulan yepyeni bir dünya var. Bunu görmediğini söyleme sakın. Karanlık zihinlerin distopyası olan, insanlık varoluşunun ilahi olandan koptuğu bir senaryoyla seni korkutmalarına da izin verme! Biz birlikte aydınlık bir yolda yürüyoruz nice zamandır. Ve işte bu yüzden kontrol odaklı güçlerin karanlığın dozunu daha da arttırmaya çalışmaları son derece normal. Artık özgürleşme zamanı. Alışık olduğun birçok sistemin yıkılışını birlikte izleyeceğiz çok yakın zamanda. Yeni enerji her şeyi dönüştürüyor ve dönüştürmeye devam edecek. Yeter ki sen kalbinin pusulasını kaybetme. Teknoloji de, korktuğun her şey de bizim aydınlık niyetimizin hizmetine girecek merak etme! Sen bilincini yükseltmeye devam et ve BİRLİK bilincini idrak etmek için elinden geleni yap! Yeni Dünya’da el ele çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı bizlerle kurulacak. Var olan köhne anlayış yavaş yavaş yok olacak. Yeryüzünde cennet gibi bir yaşam mümkün, inan bana.

Ve işte o zaman Yaradan’ın izniyle, yine o malum yazımda bahsettiğim aşağıdaki satırlar gerçekleşecek sevgili kardeşim:"Netleşmiş bir niyetten daha güçlü bir enerji yoktur. O halde YENİ YIL’da YENİ NİYETLER’ le YENİ İNSAN’ı hep beraber oluşturalım. Emek verip, kendi en iyi versiyonumuz için çalışalım. Bu çağ, başka bir çağ artık. Fark edelim! Efsanelerdeki, din tarihindeki ve belki de safsata denilebilecek ama yok sayılamayacak kadar çok şeyde bahsi geçen ALTIN ÇAĞ bu çağ! İnsan bilincinin yükselip MUTLAK olana doğru yol almaya başladığı YENİ ÇAĞ..."

Tüm sevgimle

Kardeşin Nihan