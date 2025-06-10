Yay Burcunda Dolunay: Vicdan seferi

İnsanlar kalplerini açtıklarında ne olur?

"İyileşirler."

- Haruki Murakami

Yılın İkizler burcu dönemi; zihinlerin vızır vızır çalıştığı, gece uykularının kısa, konuşmaların uzun olduğu bir geçiştir. Her şey hafif, her şey havada ama hiçbir şey tesadüfi değildir. Son iki haftadır içsel bir sorgulama döngüsüne sıkışmış olabilirsiniz: Gitsem mi, kalsam mı? Bağlansam mı, ayrılsam mı? Güvendim mi, kandırıldım mı? Gördüğüm bu yüz gerçek mi, yoksa bir maske mi?

Yay burcunun 20°'sinde, 11 Haziran sabahı saat 10:42'de gerçekleşecek Dolunay, bu zihinsel dağınıklığı sonlandırmak üzere geliyor. Çember tamamlanıyor. Bitmek üzere olan şey bitiyor. Ancak bu kapanış basit olmayacak. Çünkü gökyüzünde Satürn ile 12 sene sonra yeniden Yengeç burcuyla buluşan Jüpiter arasında zorlu bir kare açı var. Hem büyümek istiyorsunuz hem de bunun sorumluluğundan korkuyorsunuz. Hem özgürlük istiyorsunuz hem de eski kalıpları bırakmak istemiyorsunuz. Ve belki de ilk kez, seçiminizin bedelini dürüstçe hesaplıyorsunuz.

Yay burcu dolunayı, "bilgeliğe çıkan yol"da gerçekleri çıplaklığıyla ortaya serer. Özellikle Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları (ve bu burçlarda yükseleni olanlar) için tansiyonun, yüzleşmenin ve son kararların zamanı. "Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin" klişesini bir kenara bırakıp üçüncü bir ihtimali hatırlatıyor: Belki de konuşacaksın. Belki de gerçekten duyacaksın.

Ama bunun için önce kendinle dürüst olman gerekiyor.

Kovaladığın hedef gerçekten sana ait mi?

Sürdürdüğün ilişki seni besliyor mu?

Verdiğin emek, seni özgürleştiriyor mu?

İncindiğin halde orada kalmak cesaret mi, yoksa korku mu?

Yay burcunun gölgesi, her şeyi bildiğini sanan ve başkalarını yargılayan kibirli bir bilge arketipi olabilir. Dolunay bu yüzden sana şu soruları fısıldar: Yargıladığın kişi aslında kim? Verdiğini sandığın dersi belki de sen almalıydın?

Her dolunay bir son, ama aynı zamanda bir aydınlanmadır. Kimi zaman bir ilişkinin, kimi zaman bir hayalin, kimi zaman ise bir yalanın sonu. Ve bu dolunayda, Ay'ın ışığı tam da "yolda" parlıyor. Yay burcu seyahati, hareketi, inancı temsil eder. Belki bir yerden ayrılmanın, belki bir hayat görüşünü terk etmenin, belki de bir inancı yeniden tanımlamanın eşiğindesin.

İçinde bastırdığın duygular, ertelediğin yüzleşmeler, gizlediğin arzular şimdi açığa çıkmak isteyebilir. Direnmek yerine kabul etmeyi denersen, dolunay seni hırpalamak yerine sana yön gösterir.

Ve evet, kalbini açarsan iyileşirsin. Ama bu, bahanelerle değil, cesaretle olur.

Kendinize karşı aşırı sert olmamaya çalışın. Çünkü kendinizin ve başkalarının yargılarına çok hassas olabileceğiniz bir dönem. Sorumluluktan kaçınma, pasif-agresif davranışlar, empati yoksunluğu ve başkalarından gizlenmek için kullandığınız maskeler dolunayın tuzakları, gölge taraflarıdır. O çukurlara düşmemek en iyisi.

Haritanızda dolunayın aydınlattığı ev, hayatınızın hangi alanında yolun sonuna geldiğinizi ve sonlanan şeylerin ardından kazanacağınız manevi tecrübeleri açıklayabilir.

Örneğin; 4. evde gerçekleşen dolunay aile ve ev konularını ve bu konulardaki nihai kararların ön plana taşınması demektir. Bir şeylerin kökten değişmesi gerekir. 10. evdeki dolunay kariyerde bir yolun sonuna gelindiğine ve yeni bir yön belirleme gerekliliğine işaret edebilir. Her ev, bir kapıdır. Dolunay o kapıyı açar ve der ki: "Hazırsan gir."

Yay burcu yollar anlamına gelir ve Dolunay bu yolların sonudur. Bir meseleyi sonlandırmak için çıkılan yol, bir aşk için aşılan yol, bir eğitim macerasının sonu anlamına gelebilir.

Bu dolunayın en sembolik olayı, Özgürlük Filosu koalisyonu/Madleen gemisinin Gazze ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak için Gazze sınırlarına ulaşmış olması. Dilerim İsrail büyük bir savaş suçu işlemeden, çıkılan yolculuk amacına ulaşır ve bir güvenlik koridoru oluşturabilirler.

Madleen Gemisi, sadece insani yardım değil, bir vicdan seferi taşıyor. İsrail'in ablukasını delmeye çalışan bu yolculuk; korkunun karşısına cesareti, suskunluğun karşısına söz hakkını, umutsuzluğun karşısına direnişi koyuyor. Tam da Yay burcu dolunayının arketipine uygun bir eylem: İnançla yola çıkmak, bilerek risk almak, adalet için savaşmak.

Bu yüzden bu dolunay, sadece kişisel bir kapanış değil, kolektif bir vicdan çağrısıdır.

Gökyüzü sadece bize değil, tüm insanlığa bir mesaj iletiyor. Bir sınavdayız. Hem bireysel hem toplumsal. Kimin kalbi açık, kiminki kararmış, şimdi belli olacak.

Cesaret ve umutla...