Koç burcunda Venüs Retrosu: Değerlerin çarpıtan aynası

Transit Venüs 2 Mart günü Koç Burcu'nun 10. derecesinde geri hareketine başlayacak.

40 gün ve 8 sene

Dünyadan bakıldığında Venüs, ortalama her 18 ayda bir geri hareket eder ve Venüs retrosu yaklaşık 40 gün sürer. Ayrıca, transit Venüs'ün Retro döngüsü 8 yılda bir aynı burçta tekrar eder.

Birçok dini inançta 40 gün ve gece, dönüşüm, arınma ve sınanma süreci olarak kutsal kabul edilir. Doğum, düğün ve ölüm gibi yaşamın büyük eşikleriyle bağlantılıdır; çünkü insanın yeni koşullara uyum sağlaması, alışkanlıklarını değiştirmesi ve içsel dengesini bulması için gereken zaman olarak görülür.

Venüs Retro'sunun da yaklaşık 40 gün sürmesi tesadüf değildir; çünkü bu dönem, ilişkilerde, değerlerde ve kişisel tatmin duygusunda bir yeniden değerlendirme ve dönüşüm fırsatı sunar.

2017 yılının Mart ve Nisan aylarında yaşananları hatırlamak, bugünkü Retro sürecini anlamak için önemli olabilir. O dönemde hissettiğiniz ama anlamlandıramadığınız duyguların, hayatınıza etki etmiş bazı insanların yeniden gündeme gelmesi mümkündür.

Astrolojide Venüs: Zevkler, değerler ve estetik

Venüs, yaş aldıkça değişen ve şekillenen zevklerin, arzuların ve bunlara bağlı hayal kırıklıklarının gezegenidir. Hoşlandığımız kadar hoşlanmadığımız şeyleri de belirleyen, kendimizi dünyaya nasıl sunduğumuzdan, tarzımızdan ve estetik anlayışımızdan sorumludur. Kendi kurduğumuz sosyal çevre, dahil olduğumuz ilişkiler, sanatın her formu, bizi heyecanlandıran ve keyif veren her şey Venüs'le temsil edilir. Venüs, sadece maddi zevkleri değil, dünyadan edindiğimiz tüm hazların bedenimizde bıraktığı izleri de temsil eder. Bedenin soyut ve somut formlarla kurduğu ilişki, giysilerimizden yaşam tarzımıza kadar birçok alanda Venüs'ün etkisini yansıtır.

Venüs Retrosu: Gölge, nostalji ve yarım kalan hesaplar

Gezegenlerin Retro hareketleri, onların gölge yönlerini açığa çıkarır ve bu dönemler genellikle içsel sorgulamalarla doludur. Venüs Retro'su, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak, hatalarımızı gözden geçirmemize, tamamlanmamış ilişkileri ve konuları yeniden değerlendirmemize neden olur. Her Retro dönemi bir déjà vu hissi yaratır; eski anılar ansızın zihnimizi meşgul edebilir, geçmişte verdiğimiz kararların bizi bugün nereye getirdiğini sorgulamamız gerekebilir. Eski aşklar ve dostluklarla yüzleşme ihtiyacı doğabilir.

Venüs'ün Retro dönemleri, onun yalnızca aşk ve güzellikle değil, aynı zamanda cinsellik, güç, iktidar, intikam ve savaşla da bağlantılı olduğunu hatırlatır. Venüs retrosu, Babil'in güçlü tanrıçası İştar'ın karanlık yönünü temsil eden, arzuların ve hesaplaşmaların öne çıktığı bir zaman dilimidir.

Bu dönem, önceliklerimizin değiştiğini fark ettiğimiz, geçmişte kıymetli görünen şeylerin bugün aynı anlamı taşıyıp taşımadığını sorguladığımız bir süreçtir. Kendimize biçtiğimiz değer, ilişkilerimizde ödün verdiğimiz ya da vazgeçtiğimiz şeyler, sahip olduklarımız ve sahip olamadıklarımız üzerinden içsel bir muhasebe yapmamıza neden olabilir.

Retro Venüs yapılması ve yapılmaması gerekenler

Venüs Retrosu sırasında yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek veya nişanlanmak yanıltıcı olabilir. Bu dönemde biriyle tanışmak ya da mevcut bir ilişkiyi bir adım ileri taşımak, fark edilmeyen detayların birkaç ay içinde rahatsız edici hale gelmesine neden olabilir. İlk başta çekici gelen birinin aslında ilke ve değerlerinize uygun olmadığını fark edebilir, Retro bitince ilişkinin farklı ve istenmeyen bir boyuta evrildiğini görebilirsiniz.

Aynı şekilde, estetik operasyonlar, finansal yatırımlar ve dekorasyon gibi konularda da dikkatli olunmalıdır. Retro Venüs etkisiyle heyecanla yapılan değişimler, Retro sona erdiğinde büyük bir pişmanlığa dönüşebilir. Yeni bir saç modeli, lüks alışverişler ya da dekoratif değişiklikler Retro sürecinde büyüleyici görünse de, daha sonra hayal kırıklığı yaratabilir. Objelerin değer algısı da bozulabileceği için, satıcılar ürünleri ederinden daha pahalıya sunabilir ve bilinçsiz harcamalar yapmak kolaylaşabilir.

Venüs Retrosu, ikinci el alışverişler, eski eşyaların elden çıkarılması ve antika koleksiyonları için oldukça uygun bir dönemdir. Eğer bir ev satın almayı düşünüyorsanız, kusursuz, lüks veya tamamen hazır bir mülk yerine, tadilat gerektiren ve yatırım potansiyeli taşıyan seçeneklere yönelmek daha mantıklı olabilir.Retro sürecinde yapılan alım-satımlarda estetik yanılsamalar yaşanabilir, bu yüzden işlevselliği göz önünde bulundurmak önemlidir.

İlginç bir şekilde bu dönemde bazı insanlar, güzellikle ilgili eski komplekslerine takılabilir. "Burnumu mu yaptırsam?" "Kas yapmalı mıyım?" gibi düşünceler gelebilir ama retroda estetik kararlar almak büyük risk.

Venüs geri giderken insanlar saçlarını kızıla boyamak, dövme yaptırmak, bambaşka bir stile geçmek isteyebilir. Ama en büyük hata: Bunun geçici bir his olduğunu anlamamak. O kadar radikal bir değişiklik yaparsınız ki, retro bitince aynaya bakıp "Bu kim?" dersiniz. Çılgın bir kararla bıçak altına yatmak, saçını sıfıra vurdurmak ya da tüm gardırobunu değiştirmek istiyorsanız, bekleyin.

Venüs Koç doğası gereği rekabetçidir, ancak Retro döneminde adalet algınız sapabilir. "Hak ettiğimi almadım" düşüncesi öfkeye dönüşebilir ve bu süreçte fazla savaşçı bir tavır sergileyebilirsiniz.

İnsanlar daha fazla sevilmek, ilgi görmek ve kabul edilmek isteyebilir. Asıl mesele, dış dünyadan gelen onay yerine, kendine biçtiğin değeri sorgulamak ve manevi tatmini ön plana koymaktır. Venüs Retro'su, gerçek güzelliğin sadece fiziksel değil, kişinin kendisiyle kurduğu sağlıklı değer ilişkisinde saklı olduğunu hatırlatır.

Venüs Retro'su, nostaljik zevklere olan ilgiyi artırabilir. Geçmişte keyif aldığınız tatlar, eski kıyafetler veya hatıralarla bağlantılı objeler bu dönemde sizi daha fazla cezbedebilir.

Venüs Retrosu ve geçmiş

Eğer geçmişte birini incittiyseniz, ilişkideki gücünüzü kötüye kullandıysanız, Venüs geri giderken aynı durumları bu kez siz tecrübe edebilirsiniz. Roller değişir, yaşattığınız duygulara bu kez siz maruz kalabilirsiniz.

Eğer haksızlığa uğrayan, değersiz hissedilen taraf sizseniz, bu Retro süreci adaletin yerini bulduğu, içsel dengelerin kurulduğu bir dönem olabilir. Ancak mesele sadece dış dünyada bir şeylerin telafi edilmesi değil; esas hesaplaşma, geçmişte yaşananları nasıl yorumladığınızla ilgilidir. Çünkü Venüs Retrosu, sadece eski insanları değil, eski hisleri, eski kararları ve o kararları veren eski "siz"i de masaya yatırır.

Venüs Koç Retrosu: Aşkın geri tepmesi

Venüs koç burcunda zararlıdır.

Birine tutkuyla çekilirken ertesi gün "Ben ne yapıyorum?" diye sorgulayabilirsinİz. Dürtüsellik tavan yapar, "şimdi ya da asla" hissi yanılgıya sürükler. Kopuşlar aceleye gelir, geri dönüşler ise çelişkili olur.

Aşk bir savaş alanına döner: Ben mi, biz mi? Kaçmalı mı, savaşmalı mı? Sabırsızlık en büyük tuzak olurken, sabır altın değerindedir.

Aşkın motoru tekler. Normalde hızla yanıp kül olan Venüs Koç, geri giderken ateşini kontrol edemez: Ya erkenden söner ya da yanlış yeri tutuşturur. Eskiden reddettiğiniz biri bir anda cazip gelir, ama birkaç gün sonra neden ilgilendiğinizi bile hatırlamayabilirsin.

Özgürlük ve sahip olma duygusu birbirine girer. Biri fazla üstünüze gelirse kaçmak istersiniz, kaçarsa da kovalamaya başlarsınız.

Yarım kalmış yaratıcılık

Venüs, estetik ve sanatı yönetirken, Retro sürecinde eskiden başladığınız ancak bir köşeye bıraktığınız projeler yeniden aklınıza düşebilir. Ancak her geri dönen fikir ya da yaratıcı heves gerçekten değerli olmayabilir.

Venüs Koç Retrosu yalnızca eski sevgilileri değil, geçmişte olduğunuz versiyonunuzu da karşınıza çıkarabilir. Kendinize ihanet ettiğiniz, sınırlarınızı ihlal ettiğiniz ya da değerlerinizi göz ardı ettiğiniz anları hatırlatabilir.

Eski dostlar, eski düşmanlar, kapanmamış hesaplar... Ancak bazı şeyler sadece zihninizde büyümüş olabilir. Yıllar önce sizi küçümsediğini düşündüğünüz birine denk gelip, "Şimdi kim güçlü?" hissiyle bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Oysa belki de o kişi sizi çoktan unutmuştur bile. Bir savaşa girmeden önce, gerçekten savaşılması gereken bir şey olup olmadığına dikkat edin. Bazen en büyük mücadele, artık savaşmamanız gerektiğini fark etmek olabilir. Bir diğer mücadele, geçmişte kim olduğunuz ve bugün kim olmak istediğiniz arasındaki farkı anlamaktır.

Aceleyle peşine düştüğünüz şeyler, gerçekten ruhunuzun ihtiyacı mı, yoksa sadece hırsla tuttuğunuz bir yanılsama mı?

Koç sabırsızdır. Birine verdiğiniz değeri aniden artırıp sonra hızla düşürebilirsiniz. Yeni bir arkadaşlık veya ilişki başlattığınızda "Bu kişi harika" diye düşünüp hemen hayatınıza alırsınız ama bir hafta sonra sıkılabilirsiniz. Aynı şey iş hayatı, projeler ve hedefler için de geçerli.

Geçmişin güvenli limanına sığınmak mı istiyorsunuz, yoksa orada gerçekten eksik kalmış bir şey mi var? Bu sorunun yanıtı, Retro boyunca kendinizi en çok nerede aradığınıza bağlı olacaktır. Venüs'ün doğum haritanızda hangi evde geri gideceğini kontrol edin.

Değerleri çarpıtan ayna

Bağlanmaktan kaçarken yalnızlığa, özgürlüğe koşarken tatminsizliğe bağımlı olabilirsin. Güç sandığın şey aslında onay bağımlılığı, aşk sandığın şey sadece ego oyunu olabilir.

Lunaparktaki o eğlenceli ama bazen kafa karıştırıcı aynalar "distorsiyon aynaları" veya "eğlenceli aynalar"olarak adlandırılır.

Bu aynalar görüntüyü büyütebilir, küçültebilir, uzatabilir ya da bükebilir—tıpkı Venüs retrosunun ilişkileri ve değer algısını çarpıtması gibi!

Koç'taki Venüs Retrosu bir hikâye olsaydı, kesinlikle Truva Savaşı olurdu.

Aşkın, hırsın, egonun ve tatminsizliğin bir savaşa dönüştüğü hikâye. Her şey, Paris'in Afrodit'ten aldığı "Dünyanın en güzel kadını senin olacak" vaadiyle başlar. Troyalı Prens Paris, Helen'e tutulur ama bu gerçekten aşk mı, yoksa sadece "bana ait olmalı" dürtüsü mü? Koç'taki Venüs retrosu tam da böyle işler: Bir şeyi aşırı ister ama elde ettiğinde bir savaşın ortasında bulursun kendini.

Paris, Helen'i gerçekten seviyor mu, yoksa sadece gücünü kanıtlamak için mi bu aşkın peşinde? Aşkın arkasında hırs, arzu ve kontrol savaşı vardır ama en sonunda herkes kaybeder.

Truva'nın düşmesine neden olan şey aşk mıydı, yoksa birinin diğerini fethetme arzusu muydu?

Hades ve Persephone – "İsteyerek mi kaldın, yoksa zorla mı?"

Hades, Persephone'yi yeraltına kaçırır. İlk başta bir esarettir ama sonra Persephone, yeraltına uyum sağlar. Venüs Koç retrosunun en karanlık yanı da budur: Bir şey seni çekiyor ama neden çekildiğini bilmiyorsun. Bağımlılık mı, gerçekten sevgi mi? Tutkuyla bağlandığın şeye gönüllü mü gidiyorsun, yoksa zamanla kabullenmek zorunda mı kalıyorsun?

Venüs Retro'su bu soruları cevaplamanızı sağlayabilir.