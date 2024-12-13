İkizler Burcunda Dolunay: Kim Söylemiş Beni?

15 Aralık saat 12.00'de İkizler burcunun 23. derecesinde dolunay gerçekleşecek.

İkizler burcunda dolunay, zihinsel uyanıklığı, merakı ve çok yönlülüğü ön plana çıkarır. Ancak dolunayın Neptün'e karesi, hayalle gerçeğin birbirine karışmasına ve bilgi kirliliğine neden olabilir. Aslıyla sahtesini ayırt etmek zorlaşabilir ve genel olarak odaklanma güçlüğü çekebilirsiniz.

Dolunay Soruları

Kendinize hangi konularda sürekli bahaneler bulduğunuzu ve ne konuda yalan söylediğinizi sorun. Hangi gerçekleri görmezden geliyorsunuz? Başkalarının olumsuz davranış ve enerjilerine karşı sınırlarınızı koruyabiliyor musunuz? Kendinize hangi masalı anlatmayı bırakırsanız özgürleşebilirsiniz?

Bu zaman diliminde kişi özellikle kendisine söylediği yalanları fark etmeye çalışmalıdır. Çünkü kendine yalan söyleyen kişi, başkasına karşı dürüst olmakta zorlanır.

Asılsız Söylentiler

İkizler dolunayı çok laf demek. Neptün'e karesi çok boş laf, söylenti ve dedikodu anlamına gelebilir. Merkür ve Mars retro etkileri göz önüne alındığında, geçmişte yaşanmış bazı meseleler hakkında lüzumsuz yargılara maruz kalabilir ya da başkalarına dair haksız yargılarda bulunabilirsiniz.

Dolayısıyla, kimsenin ne düşündüğünü ya da söylediğini kafanıza takmayın. Kişiler yargıladığı şeyi kendi içinde taşırlar. Kim olduğunuz, seçimleriniz ve geçmişiniz sadece sizin meselenizdir. Sizin kendinizle ilgili ne düşündüğünüz başkalarının ne düşündüğünden daha önemlidir.

İlişkiler

İlişkinizde gerçekçi olmayan beklentilere kapılabilir, bu yüzden hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İnsanları olmalarını istediğiniz gibi değil, oldukları gibi görmeye çalışın.

Eski bir sevgili ya da flörtünüzle aniden yeniden iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer taraftan -eğer varsa- partnerinizin size karşı dürüst olmadığını hissedebilirsiniz. Sezgileriniz size bir şeylerin yolunda gitmediğini söylediği halde bazı durumları faydasızca zorlayabilirsiniz.

Sınırlarınızı belirlemekte zorlandığınız için başkalarının duygusal manipülasyonlarına açık hale gelebilirsiniz.

Özellikle kadın bir arkadaşınızın ya da aile üyesinin yaşadığı bir dramaya dahil olmanız ihtimali yüksek. Kendinizi çözüm olmayan karmaşık bir duygu durumunun içine sürüklememeye gayret gösterin.

İş, Para, Kariyer

Para harcama konusunda kontrolsüz davranabilir, bütçenizi aşabilirsiniz. Yatırım yaparken riskleri doğru değerlendirmeme ihtimaliniz yüksek. Bu konuda kayıplar yaşamamaya dikkat edin.

İkizler dolunayında, yalanlar, sahtekarlar, taklitler, dolandırıcılar, hırsızlar ve kopyacılar karşısında uyanık olmak gerekir. Özellikle güvenilmez finans danışmanlarına dikkat edin.

Aniden bir iş ya da proje sonlandırılabileceği için belirsizlik sizi kaygılandırabilir.

Zamanınızı doğru yönetmekte zorlanabilir, randevularınızı, sorumluluklarınızı ya da önemli evrak ve eşyalarınızı unutabilirsiniz.

İşlerinizle ilgili motivasyon eksikliği ya da odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla belli bir projenin eksiklerini değerlendirmek için ayın 18'ini ve sonrasını bekleyin. Aksi halde zamanlama ve bütçe hataları yapabilirsiniz.

Bu dönem özellikle muhabirler, medya çalışanları, yazarlar, öğrenciler ve hikaye anlatıcıları için önemli olabilir. Hava taşıtları, hava personelleri ve yolculuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Sağlık

İkizler dolunayında uyku sorunları, halsizlik, enerjinizin düşük olması ve bağışıklığınızın zayıflaması olasıdır.

Sağlık açısından, İkizler dolunayı; akciğerler, solunum yolları, el bilekleri ve omuzlarla ilgili sağlık sorunlarını ve tedavilerini ön plana çıkarabilir. Diş tedavileri, cilt problemleri, astım, romatizma, alerjiler ve sinirsel rahatsızlıklarla ilgili şikayetler artabilir. Fiziksel aktivite ve temiz hava, bu dönemde özellikle iyi gelebilir.

Aşırılıklara Karşı

İkizler dolunayının enerjisi, sizi kontrolsüz davranışlara itebilir. Alışverişten yemeğe, duygusal tepkilerden ani kararlara kadar, aşırılıklar size pahalıya mal olabilir. Bu dönemde, sakinlik ve denge arayışında olun.

İletişimde Kaybolmak

İkizler Dolunayı, zihnin hem kurtarıcı hem de hapsedici yönlerini bir arada taşır. Bu enerjiyle, kelimeler hem bizi yükseltebilir hem de alt edebilir. Dolunay, ifadelerimizin gücünü, duyduklarımızın ve söylediklerimizin hayatımızdaki yankılarını daha derinden hissettirecek.

Geçmişe duyulan özlem ve ani karar alma dürtüsü bu dönemde yoğunlaşabilir. Ancak düşünmeden atılan adımların ya da aşırılıklara kapılmanın sonuçları ağır olabilir. Sessiz bir an yaratıp, kelimesiz iletişimi gözlemlemek, dolunayın fısıldadıklarını anlamak için güçlü bir yöntem olabilir.

Zihninizi meşgul edecek yaratıcı ve üretken faaliyetlere yönelmek, bu enerjiyi daha dengeli ve faydalı bir şekilde kullanmanızı sağlayabilir. İkizler dolunayı, zihninizi ve parmaklarınızı meşgul tutacak aktiviteler için idealdir. Bir kitapçı gezmek, bir sahaf keşfetmek, kırtasiye alışverişi yapmak, şehrin eski yerleşimlerinde gezinmek, beste yapmak, bulmaca çözmek, yazı, resim, araç kullanmak ya da örgü örmek gibi faaliyetler bu enerjik dönem için harika seçeneklerdir.

Sonuçta bu dolunay, ifade etmenin bir sanat, dinlemenin ise bir erdem olduğunu hatırlatıyor. Zihninizi labirentlerde kaybetmek yerine kelimelerinizi dikkatle seçip, onların yıkıcı değil fakat yapıcı gücünden faydalanın.

Cesaret ve umutla...