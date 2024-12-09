Merkür Retrosu'nun yan etkisi: Eski sevgililerin dönüşü

Merkür Retrosu, kozmik bir "hadi geçmişle yüzleş" çağrısıdır. Elektronik aletler ve araçlar bozulur, planlar aksar, ama asıl mesele nedir biliyor musunuz? Eski sevgililerin dönüşü. Yani retronun geçici yan etkisi.

Kimisi mesaj atar, kimisi arar, kimisi rüyasında görür, kimisi de bir anda Instagram hikayenize "kazara" bakmaya başlar. Peki bu dönüşlerin sebebi ne? Daha da önemlisi, bu durumu nasıl yönetmelisiniz?

Neden geri dönüyorlar?

"Kimse senin gibi değil" illüzyonu sebebiyle dönerler. Merkür retrosu geçmişi cilalar, eksik olanı unutturur, güzel anıları parlatır. Eski sevgiliniz bir anda "Sen benim hayatımda gerçekten özelsin" diyorsa, bu büyük ihtimalle retrosal bir yanılgıdır. Çünkü "kimse senin gibi değil" dediklerinde aslında "Kimse şu an benimle değil" demek istiyor olabilirler.

"Kapanmamış meselelerimiz var" talebiyle dönerler. Evet, Merkür retrosu kapanış eksikliği olan ilişkileri gündeme getirir. Ama burada dürüst olalım: Çoğu zaman bu "kapanmamış mesele", onların duygusal boşluklarını doldurma çabasıdır. Gerçekten konuşmak mı istiyorlar, yoksa sadece canları mı sıkıldı?

"Sana özür borçluyum, değerini anladım. Benim de üstümden tır gibi geçtiler" diye dönerler. "Seni çok incittim, şimdi telafi etmek istiyorum." Belki böyle dönerken gerçekten samimiler, fakat belki de sadece vicdanlarını rahatlatmak için döndüler. Sözlere değil, eylemlere bakın.

Belki de fazla düşünmeye bile gerek yoktur. "Eski sevgili hâlâ keriz misiniz acaba?" diye yoklamak için dönmüştür.

Merkür Retrosu'nun burcu neyi anlatır?

Merkür Retrosu'nun burcu, eski sevgilinin geri dönüş motivasyonunu anlamanızda size rehberlik eder. İşte burçlara göre geri dönüş hikayeleri:

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova):

Bu burçlarda retro varsa, eski sevgiliniz "bir konuşalım, yanlış anladık birbirimizi" moduna girebilir. Aşırı rasyonel ama aynı zamanda manipülatif olabilirler. Cümleler güzel, ama içi boş mu? Konuşmak istediği tek şey kendisi mi? Retronun bitişiyle birlikte kendini bir anda "çevrimdışı" yapabilirler. Uyanık olun.

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık):

Duygusal dönüşlerin tam zamanı. "Kimse beni senin kadar anlamadı" diyerek ağlamaya başlarlarsa şaşırmayın. Bu dönemdeki geri dönüşler genelde nostalji krizlerinden ibarettir. Peki, eski yaraları açmaya değer mi?

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay):

Bu burçlarda retro, eski sevgilinin sizi bir anda "Hayatımın aşkı sensin" diye aramasına yol açabilir. Seksüel tansiyon yükseltir. Tutkulu ve hızlı bir giriş yaparlar, ama retro biter bitmez aynı hızda ortadan kaybolabilirler.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak):

"Bak, tekrar denemeliyiz. Aramızdaki bağ çok güçlüydü" gibi pragmatik cümlelerle gelirler. Ama bu bağ gerçekten sağlam mıydı, yoksa alışkanlık mıydı? Kendinize bunu sorun.

Eski sevgili döndüyse ne yapmalı?

Acele etmeyin. Kendi ihtiyaçlarınızı hatırlayın.

Sadece onların geri dönmek istemesi yetmez. Siz ne istiyorsunuz?

Geçmiş neden geçmişte kalmıştı?

Bu ilişki neden bitti? Aynı sorunlar hâlâ orada mı? Eğer bu sorulara yanıtlarınız net değilse, geri dönüşün size fayda sağlaması zor.

Eski sevgilinizin geri dönmesi illa ki ilişkiyi yeniden başlatmanız gerektiği anlamına gelmez. Belki sadece bir kapanış konuşması yapmanız gerekiyordur. HATTA BAZEN, O KONUŞMAYI BİLE YAPMANIZA GEREK YOKTUR.

Eğer geri dönüş samimiyse ve tekrar denemek istiyorsanız, Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Retro sırasında verilen sözlerin, romantik jestlerin ve yeniden birleşme hevesinin retrodan sonra hâlâ geçerli olup olmadığını görmek önem taşır. Çünkü retro biter, o büyülü nostalji dağılır ve bazen geriye yalnızca mesajların ekran görüntüleri, yarım kalmış vaatler ve biraz kafa karışıklığı kalır.

Unutmayın, Merkür retrosunda eski sevgililer bir sınavdır. Ama bu onların değil, sizin sınavınızdır. Geçmişin sizi nereden, nasıl etkilediğini görmek ve kendinize olan saygınızı sınamak için bir fırsattır. Bazı dönüşler sadece birer hatırlatma, bazılarıysa kapanış içindir. Son olarak: Giden gitmiştir, gelene bakılır.

Cesaret ve umutla...