Boğa burcunda Dolunay: Çiçeklerin doğası

16 Kasım saat 00.26'da Boğa burcunun 24 derecesinde bir Süper Dolunay gerçekleşecek.

Günün geceye, gecenin şafağa dönmesi gibi doğa tekrarlarla doludur. Kalbimizin atışları ve nefes alışımız yinelendikçe hayata bağlanırız. Gezegenler de izledikleri rotalarını farklı zamanlarda tamamlayarak döngülerini tamamlarlar. Her ay yeniay ve dolunay meydana gelir. Satürn aynı yere 30 senede bir, Jüpiter 12 senede bir uğrar. Yeniden doğuş inancının kaynağını da muhtemelen zamanın bu döngüselliği oluşturur. Döngü aslında doğadır.

Eğer yeniay gelen şeyleri kabul etmek ve yeni ihtimallere açık olmak demekse, dolunay gitmesi gereken şeyleri bırakmaya razı olmaktır. Yeniay bir karşılama, kutlama enerjisini temsil ederken, dolunay vedadır. Aslında Ay'ın her ay tekrarladığı bu döngü "düğün ve cenaze" gibidir.

Yeniaylar yaralarımızın iyileştiği, dolunaylar ise bazen yaralar aldığımız zamanlara denk gelebilir. Fakat dolunay enerjisi olumsuz değildir; yaralarımızı onarmayı öğrendikçe ruhsal anlamda gelişme şansı elde ederiz.

Sağlık

Bu Dolunay, burun, boğaz, boyun, ses telleri ve tiroit ile ilgili hassasiyet anlamına gelebilir. Dolunay etkisinde özellikle bu bölgelerde operasyon önerilmez. Ancak zararlı alışkanlıkları sonlandırmak için ideal bir dolunay.

Dolunay haftasında uykusuzluk yaygın bir sorundur. Dolunay, kaçındığınız duyguları ve hayatınızdaki işlevsiz olan şeyleri görünür kılar. Çünkü sadece kabul ettiğiniz şeylerde olumlu değişiklikler yapabiliriz. Hislerinizi bastırmayın, görmezden gelmeyin. Duygularınızın yükselmesine izin verin, onları tanıyın ve yaşayın. Böylece onlarla yüzleşebilir veya onları serbest bırakabilirsiniz.

Ay-Uranüs Kavuşumu

Dolunay anı haritasında Ay-Uranüs kavuşumu, son dakika seyahatleri, erken doğum veya planlanmamış hamilelik, alışılmadık ailevi durumlar, aile yaşamında ani değişimler, ani taşınma veya yer değişiklikleri gibi sürpriz gelişmeleri işaret edebilir. Plansız bir şekilde bir araya gelme, kalabalık aile veya arkadaş toplantıları gibi durumlar yaşanabilir.

Dolunay anında Ay ve Uranüs'ün kavuşumu dikkat çekiyor. Ani para kazançları veya kayıpları, borsayla ilgili ekonomik gelişmeler gündeme gelebilir. İllegal ticaret ve gümrük geçişleriyle alakalı yeni yaptırımlar söz konusu olabilir. Uranüs, öngörülemez iklim olaylarıyla ilişkilendirildiği gibi arızalar ve kazalar, özellikle uçak kazaları ile de bağlantılıdır.

Bir diğer taraftan sanki toplum olarak bir uçak kazası geçirmiş gibiyiz. Yaşadığımız travmalardan dolayı üzgün ve öfkeliyiz. Ölümle yüzleştiğimiz her an, bize Türkiye'nin burcu Akrep burcuna özgü bir cesaret kazandırıyor ve acı çeken insanlarla daha güçlü empati kurmamızı sağlıyor. Boğa Dolunayı, kişisel hayatlarımızda unuttuğumuz basit sevinçleri, renkleri ve tatları görmemizi sağlayacak; devam etmemiz için bizi motive edecektir.

Yaşadığımız toplumsal ve ilişkisel travmalar, gerçek ve doğal gücümüzü köreltmiş olabilir. Fakat Boğa burcundaki Dolunay, bu güçleri yeniden parlatmamıza yardımcı olacak bir enerjidir.

Duyuların farkındalığı

Dolunay enerjisi, kendimize ait en mahrem anlardaki duyguları ve tutkuları keşfetmekle ilgili bir enerji sunuyor. Boğa, negatif yani "alıcı" bir burçtur. Güzel kokulu çiçekler veya meyve veren ağaçlar gibi güzellikleri ve iyiliği kendine çeker. Aynı zamanda beş duyumuzu simgeleyen Boğa burcundaki bu dolunay, duyusal farkındalığımızı zirveye çıkarır. Daha keskin görür, daha derin dokunur, duyduklarımızdan farklı anlamlar çıkarır, yediklerimizden yeni tatlar alırız. Bedenimiz, anın tüm hislerine ve canlılığına açılan bir araç haline gelir.

Kendinize, anı nasıl en verimli haliyle yaşayabileceğinizi ve yetersiz hissetmekten nasıl vazgeçebileceğinizi sormanız gerekiyor. Size güven veren, ruhunuza huzur sunan uğraşlar, canlılar ve ortamlar nelerdir? Bu konularda aktif ve gönüllü olarak neler yapabilirsiniz?

Her dolunayda gölge taraflarımız aydınlanır. Kendini küçük ve değersiz görmek, Akrep'in gölge yönlerinden biridir. Dolunayda, ihtiyacınızı karşılamayan, sizin için tatmin edici olmayan veya acı veren ilişkilere takılıp kaldığınızı fark edebilirsiniz. Aynı şekilde yüzeysel ilişkiler, sağlıksız beslenme, vaktinizi anlamsız şeylerle harcama veya boş yere çabalama gibi konular da dikkatinizi çekebilir. Ruhunuza ve bedeninize karşı acımasız olduğunuz her eylem dolunayla birlikte daha görünür olacaktır.

Dışarıya nasıl göründüğünüzden ve neye sahip olduğunuzdan bağımsız olarak kendinizden emin olun. Gerçek değeriniz, yüzeysel şeylerin ötesindedir. Bir çiçek, sadece çiçek olduğu için değerlidir. Sadece o çiçeği bu şekilde görebilenler o değeri hak ederler.

Bu Dolunay ile birlikte, 19 Kasım'da Pluto, 230 yıl boyunca bir daha dönmemek üzere Oğlak burcuna veda edecek. Bu geçişe eşlik eden Dolunay, adım attığımız yeni bir bilinç evresini her yönüyle hissedeceğimizin bir işareti.

Eski köprülerin ve yöntemlerin yıkıldığı yeni bir çağa giriyoruz. İçimiz bu değişimi biliyor. Bu geçiş sürecinde yalnız olmadığınızı, hepimizin bu yoldan geçtiğini hatırlayın. Boğa burcunun topraklayıcı niteliğiyle uyum içinde, güzeli ve iyiyi kalbinize mühürleyin, onurlu seçimler yapın ve anın değerini bilin.

Boğa ve doğa birbirine çok yakındır. Fırtınalar karşısında direnen bir ağaç gibi, doğanın döngüleri içinde kendi yansımanızı ve yerinizi bulun. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu hatırlayın. Boğa'nın gücü, döngülerin bir parçası olduğumuzu bize hatırlatmasıdır; ancak bunu yaparken dünyevi olana aşırı saplanıp evrensel bağlarınızı göz ardı etmeyin.

Dünya üzerinize geldiğinde, kendinizi iyi hissettiren deneyimleri arayın. Bazen yalnız başınıza, kendi alanınızda kalmak iyi gelir. Güven veren şeylere ve yerlere çekilin.

Kendiniz olun, kendinizi dengeli bir şekilde besleyin ve iyi bakın. Topraklarınıza kuvvetle, sevgiyle, sadakatle tutunun; böylece güzelliğinize değer verenler de hemen başucunuzda çiçek açacaktır.

Cesaret ve umutla