Akrep Burcunda Yeniay: Ruhun kara kutusu

1 Kasım günü saat 15.46'da akrep burcunun 9. Derecesinde Yeniay gerçekleşecek.

Mars Plüton karşıtlığı son 10 gündür Yeniay enerjisini kaçınılmaz biçimde hissedilir kılıyor.

Tehlikeli çekim alanlarında kendini tutsak edenler, habis arzularının etkisinden çıkamayanlar, patlama noktasına gelenler, irade savaşı verenler, kontrol krizine girip ortalığı dağıtanlar, gizli öfkesine yenilenler, toksik yüzleşmeler yaşayanlar ve daha neler neler.

Başkalarına ve kendine ihanetin kara deliği olan bu transit, fırtınanın gözü gibidir. Mars Plüton karşıt açısı yaralarımıza tuz basarken, akrep yeniayı cüretkar bir çıkışla "artık toparlan ve kendi tabularına kafa tut" çağrısı yapıyor. Tutarlı bir dönüşüm kapısı aralanıyor. Çünkü Ay'ın ve Güneş'in Satürn'e harika üçgenleri var.

Dönüşüm, çoğu zaman sadece varlığımızın farklı bir hale evrilmesi değil, kendimizi yeniden yaratma süreci olarak da düşünülebilir. Bu süreç, genellikle içsel olarak zorlayıcı, hatta kimi zaman yıkıcı, acı veren anlardan doğar. Tıpkı bir ağacın yaprak dökümü gibi; büyümek en önce yüklerinden kurtulmayı gerektirir.

Dönüşüm genelde bir şok anıyla başlar. Sanki yerinden oynayan bir taş tüm dengemizi bozar. Gerçeklerle yüzleşmek kaçınılmaz hale gelir.

Eski bir ilişkinin bitişi, taşınma, radikal kararlar verme gibi büyük kırılma noktaları dönüşümü başlatır ve bizi yeni başlangıçlar yapmaya iter. Zorluklarla sınanmadan dönüşüm mümkün olmaz. Eski benliğimizin kabuklarını soymadan, yeni benliğimizi inşa edemeyiz. Geçmişi kabul etmeden onun küllerinden yeniden şekillenmeden, onun sancısını hissetmeden yeniden doğamayız.

Akrep yeniayında kendi kusurlarını ve hatalarını görmek ve kendi gölgeni tanımak önemlidir. Çünkü kabulleniş ancak bu şekilde gerçekleşir.

Tabi bir de kendinize gerçekten dönüşmeyi isteyip istemediğinizi sormanız gerekiyor. Yoksa belki de konfor alanınızdan çıkmadan ufak değişiklikler yaparak kendinizi oyalamaya devam etmek mi istiyorsunuz?

-Mış gibi yapmak -miş gibi yapmak akrep enerjisiyle zordur. Fakat çoğu insan yüzeysel değişimlerle yetinerek, büyük dönüşüm fırsatlarını ertelemeyi tercih eder. Gerçek dönüşümün kalbinde kendinden vazgeçebilmeye cesaret etmek vardır. İçsel dirençlerimiz parçalanmadan, savunma mekanizmalarımız devreden çıkmadan hayatı anlamlandırma biçimimiz değişmez. Şüphesiz bazı insanlar dibe vurmadan yüzeye çıkmaya cesaret edemezler.

Dönüşüm sürecinde yaşanan kırılmaları, kayıpları ve yaraları örtmek yerine onları onurlandırın. Zorlukları kabul edin. Çünkü hissettiğimiz acılar bizi dönüştüren, şekillendiren ve güçlendiren çatlaklara benzer.

Akrep yeniayı aynı zamanda manyetik bir enerjidir. Yani birbirine çekilen ve itilen güçlerin sonsuz oyunu. Bu güçler görünmez bir ağın uçlarında titreşirler. Bazen de birbirlerine dolanır, işin içinden çıkılmaz bir hal alırlar. Birbirine dönmek isteyen, çekimden kaçamayan iki ruh gibi. Bir şeyin ardındaki sırrı keşfetme merakı gibi.

Yeniayla birlikte içimizdeki pusulanın iğnesi bu güçle bizi kendi kutuplarımıza doğru itecek ya da çekecek.

Son olarak akrep yeniayı esrarengiz arzularımızın bulunduğu ruhun kara kutusudur. Önümüzdeki ay boyunca "psikolojik bir operasyona" hazır olun ve tüm olup biteni derinlerde sakladığınız güçlerin haritası gibi görün.