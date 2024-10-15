Koç Burcunda Dolunay: Güçlerini çağır

17 Ekim 14:27'de Koç burcunda Süper Dolunay gerçekleşecek.

Güneş terazi burcuna ilerlediğinden beri, yani son bir kaç haftadır gündemimiz romantik, politik, sosyal vs. ilişkiler üzerine şekillendi. Eşitlik ve adalet gereksinimleri vurgulandı.

Koç burcunda dolunay ise bireysellik, özerklik ve netlikle ilgilidir. Özellikle herhangi bir ilişki içerisinde manipülasyona uğradığınızı düşünüyorsanız, kesin kararlar almanız ve böylece sınırlar çizmeniz gerekebilir.

Eğer kaygıyla bağlanıyor ve başkalarını memnun etmek üzerine ilişkileniyorsanız, artık koşulları değiştirebilir ve size hakettiğiniz değeri göstermeyen insanları hayatınızdan silerek kendinize değer vermeyi öğrenebilirsiniz. Koç dolunayı sizinle gerçekten uyumlu olmayan şeylerden ve insanlardan vazgeçmek için bir fırsattır. Unutmayın ki sizin kendi hakkınızda ne düşündüğünüz, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünden daha önemli olmalıdır.

Kendinizi tükenmiş, yorgun ya da kaygılı hissediyorsanız bulunduğunuz ortamda sevgiyi ve uyumu hissetmiyorsunuz, ihtiyaçlarınız karşılanmıyor demektir. Koç burcu içgüdüsel eylemler ve sezgilere güvenmekle ilgilidir. Onurlu bir karar verin, kararınıza inanın ve vazgeçmeden ilerlemeye çalışın.

Koç burcunda dolunay yaşam enerjinizi ve kendi kuvvetlerinizi kendinize çağırmak, tüm gücünüzü toplamakla ilgili de motive edici bir aşamadır. Fakat varolan gücünüzü ne için ve hangi amaçla kullandığınız da önem taşır. Gücü ve etkiyi kötüye kullanmak, başkalarını kendi çıkarları için kullanmak olumsuz bir karma yaratır. Gücünüzün sorumluluğunu almak ise hem yaşam enerjinizi hem de ilişkilerinizi iyileştirebilir.

Yaşam kaynağınız olan enerjinizi neye kime ve hangi amaç için harcıyorsunuz? Tüm zihinsel ve fiziksel enerjinizi olmayan, olduramadığınız şeylere mi kanalize ediyorsunuz? Başkasının seçimlerini kontrol etmek için saldırganlaşıyor musunuz? Mutluluğunuz başkalarının ne yaptığına ya da yapmadığına mı bağlı? Her şeyin düzelmesi için onların size karşı davranışlarının değişmesini mi bekliyorsunuz? Gücünüzü dışarıdaki şeylere anlamsızca ve gereksizce vermek sizi kuvvetsiz bırakır. Dolayısıyla enerjinizi neye harcadığınız konusuna bilinçli yaklaşın.

Dolunay anında Ay ve Güneş 4. ve 10. evlerde yerleşiyor. Belki de artık sizi tatmin etmeyen işinizi ya da ait olmadığınızı hissettiğiniz evinizi ve çevrenizi değiştirmek istiyorsunuz. Nihayetinde Koç dolunayı "artık yeter" diyebileceğimiz bir evredir.

Bir diğer taraftan dolunay haftası uykusuzluk ve huzursuzluk hissedilmesi yaygındır. Sizi rahatsız eden duygular yüzünden belli konulara ya da insanlara sözümona "kurulabilirsiniz". Bırakın hisleriniz yüzeye çıksın. Onlarla yüzleşin ve en önemlisi bir sorunu çözmek için bu hisleri kabul etmek gerektiğini hatırlayın.

"Talih cesur olanı sever" diye bir laf vardır. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ya da hayatınızda yer vermek istedikleriniz konusunda cesur ve kendinizden emin olun.

Eğer sizi zayıf düşüren kendinizle aranızdaki saygı ve sevgi ilişkisini zedeleyen bir döngüde sıkışıp kaldıysanız, Koç Dolunayı size bu davranışları değiştirmeniz için gerekli enerjiyi sağlayabilir. Eğer son dönemlerde kendinize sadık kalmadıysanız, hayat sizin yerinize de oyunun kurallarını değiştirebilir. Çünkü dolunay anında Plüton, Mars, Güneş ve Ay arasında gerçekleşen "Büyük T- kare" dediğimiz açı kalıbı kontrolümüzde olmayan değişimlerin biz istesek de istemesek de kapımızda olduğuna işaret eder.

Dünyaya çok yakın ve parlak bir dolunay deneyimleneceğiz. Büyük bir değişimin ve dönüşümün başlangıcındayız. Dolunayı öfke, kırgınlık ya da kıskançlık gibi ruhunuzu yiyip bitiren, sizi kendinizden koparan duygularla karşılamak yerine, hazırlıklı olun.

Güçlerinize ihtiyacınız var, güçlerinizi kendinize geri çağırın.

Cesaret ve umutla...