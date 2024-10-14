Kristin Demirci
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Giriş: 14 Ekim 2024 Pazartesi

Venüs Uranüs karşıtlığı: Kontrolü bırak

Bugün ve önümüzdeki bir kaç gün hem Koç burcunda dolunay hem de Venüs/Uranüs karşıtlığı etkisinde olacağız.


Akrep'teki Venüs, arzularınız ve ne istediğiniz konusunda dürüst olmayı gerektirir. Dolunayın da ardına saklandığınız duvarları yıkmak, maskeleri indirmek gibi bir etkisi vardır. Çünkü bir başkasıyla kendiniz olamazsanız, samimi de olamazsınız.


Venüs, Uranüs'ün karşısından geçerken özellikle ilişkilere dair gerçekler beklenmedik ve alışılmadık şekillerde ortaya çıkabilir. Para konusunda da aynı şekilde beklenmedik bir gelir ya da giderler söz konusu olabilir.


Bugün ve önümüzdeki günlerde normalde sizi asla çekmeyecek tipte insanlara ilgi duyabilir, aniden, tuhaf koşulların ve ortamların da etkisiyle kendinizi bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Özellikle sosyal arkadaş ortamları Venüs/Uranüs açılarında canlılık kazanır. Yeni bağlar ve bağlantılar kurmanız kolaylaşabilir.


Zaten bir ilişkiniz varsa, ilişkinize dair düşünce ve hisleriniz değişebilir. Daha önce dikkat etmediğiniz şeylerin idrakına varabilirsiniz. Bir diğer etkiyle ilişkinizde kendinizi sıkışmış hissettiğiniz için özgürlük ihtiyacı duyabilirsiniz.


Özellikle sabit ve öncü burçların son 10 derecesinde gezegeni olanlar gelecek 1 hafta boyunca öncelikli etki altındalar.


Uranüs'ün aktif olduğu zamanlar, değişimin bazen hoş karşılanmayabileceğini veya şok edici olabileceğini hatırlatır, ancak farklı ya da beklenmedik olanın mutlaka kötü veya yanlış olduğunu düşünmek gerekmez. Genellikle rahatsız edici görünen gelişmeler aslında bizim için daha gerekli olan, gerçekten ihtiyacımız olan bir aşamaya geçiş için anahtardır.


İlişkileri ya da çevrenizdeki insanları beklentileriniz yönünde kontrol etmeye çalışmayın. Bir partnerden beklentileriniz yüzünden onu eğip bükmek için çabalamayın.


Bırakın hayat olduğu gibi gelsin. Böyle "açık" bir enerjiyle hem iç dünyanız hem de ilişkileriniz zenginleşecektir. Değişime kapalı olmayın ve duygular sözkonusu olduğunda hırslarınızın size iyi gelmeyeceğini hatırlayın.


Cesaret ve umutla...


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