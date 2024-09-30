Terazi burcunda halkalı Güneş tutulması: Hayatımızın Boğaz manzarası

2 Ekim günü saat 21:49'da Terazi burcunun onuncu derecesinde halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek.

Terazide güneş tutulması en çok Koç, Oğlak, Yengeç ve Terazi burçlarının 5 ile 15° arasında güneşi olanları etkileyecektir. Öncelikle etki altında olanlar tutulmayı çok daha kişisel deneyimleyebilirler. Tabi güneş tutulmasının haritanızın hangi evinde gerçekleşeceği de yaşayabileceğininiz gelişmeleri detaylandırmanızı sağlayacaktır.

Her güneş tutulması bir yeniay fazıdır. Ay'ın yeniden görünür olduğu yeni aylar ise başlatıcı bir enerjidir.

Terazi burcundaki Güneş tutulması aşk ilişkiler ve yakınlık konusunda yeni niyetler belirlemekle ilgilidir. Yani kendinizle ve başkalarıyla ilişkilerinizde arzuladığınız değişimleri yaşamınıza çağırma ve onları özümseme zamanındasınız.

Terazi bir hava burcu olduğu için, su burçları gibi doğrudan duygularla ya da sezgilerle bağlantılı değildir. Terazi enerjisi zihinseldir. Terazi burcu iletişim, iş birliği diplomasi ilişkiler ve denge gibi kavramlarla ilgilidir. Eğer duygularınızdan çok zihninizde sıkışıp kaldıysanız, terazi burcunda güneş tutulması etkisi ile şu anda bu durumu değerlendirmeniz ve belki de net kararlar vermeniz gerekebilir.

Tutulma mevsimlerinde, yoğun güçlü ve büyüleyici olaylar yaşanır. Hayatınızda tesiri büyük olan haberler alır, unutulmaz deneyimler edinir ve kadersel olduğunu hissettiğiniz karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

Tutulma etkisi ile deneyimleyeceğiniz her şey. Şok edici, sarsıcı ve beklenmedik olabilir. Amaç hayatınızdaki hareketsizliğe son vermek ve sizi derin uykunuzdan uyandırmaktır.

Güneş tutulması güney ay düğümü ile kavuşuyor. Dolayısıyla eylemlerimizin sonuçlarıyla karşılaşacağınız karmik bir enerjiden bahsedebiliriz. Yani geçen 6 aylık zamanda neler ektiyseniz, onu biçmeye hazır olun.

Terazinin gölgesi

Tabi biraz da terazi Burcu'nun gölge taraflarından, yani sağlıksız eğilimlerinden bahsetmekte fayda var.

Her şey kendimizle olan ilişkiyle başlar ve bu, hayatımızdaki en önemli ilişkidir. Ancak terazi burcunun gölgesi özellikle romantik partnerlerle olan ilişkilerinde, bağımlılık geliştirmesidir. Yani terazi burcu bir diğer kişiyi hayatının merkezine koyabilir. Partnerine sözümona "hayatının boğaz manzarası" gibi davranabilir.

Eğer tüm enerjinizi vaktinizi ve çabanızı bir partner bulmak için harcıyorsanız, kendinizi bir diğeri olmadan yetersiz ve eksik hissediyorsanız, kaynaklarınızı bu tip onay arayışları için tüketiyorsanız bu durum bağımlılık sorunlarını ve kendi merkezini yitirme ihtimallerini daha da güçlendirecektir.

Terazi Burcu'nun sağlıksız yönleri ortaya çıktığında, beğenilmek istediğiniz için insanları memnun etmeye çalışabilirsiniz. Böylece kendi benliğinizi, neyi savunduğunuzu vs tamamen saklayarak, insanların sizi "onaylamama" riskinden kaçınmaya çalışabilirsiniz.

Bazen de çok sayıda arkadaşa sahip olmak popüler ya da arzulanan biri olmak için kendi otantik varoluşunuzdan vazgeçebilirsiniz. Bu tamamen yanlıştır çünkü ihtiyacımız olan sevgi ilişkilerinde, bizi olduğumuz gibi kabul eden, benzersiz varoluşumuzu destekleyen samimi arkadaşlara ihtiyaç duyarız. Arkadaşların sayısı ya da dışarıdan nasıl göründüğümüz önemsizdir.

Güneş tutulmasının soruları ve sorunları

Terazi burcunda güneş tutulması ile birlikte kendinize sormanız gereken bazı SORULAR vardır.

Size en yakın olduğunu düşündüğünüz insanlar tarafından gerçekten de görüldüğünüzü ve anlaşıldığınızı hissediyor musunuz?

Birlikte olduğunuz insanla aranızda dengeli bir ilişki var mı yoksa karşı tarafa çok daha fazla mı öncelik veriyorsunuz?

İlişkiniz hayatınızda ne kadar yer kaplıyor? Kendinize işinize projelerinize ilgi alanlarınıza yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?

İlişkide olduğunuz insanlar sizin ihtiyaçlarınızı karşılamadığı halde, kendinizden sürekli ödün mü veriyorsunuz?

Özel ilişkilerinizin durumu sizin mental durumunuzu sürekli etkiliyor mu? Yalnız kalmaktan korktuğunuz için kendi değerlerinizi feda mı ediyorsunuz?

Sizi gerçekten mutlu eden şeyler yerine, bir ilişkinin nasıl olması gerektiği gibi standart fikirlere mi sıkışık kaldınız?

Bir listedeki hayali kutucukları işaretlemekle mi vakit kaybediyorsunuz yoksa gerçek arzularınıza mı kulak veriyorsunuz?

Görünüşte mükemmel bir ilişkiniz ve partneriniz varken kapalı kapılar arkasında gözyaşı mı döküyorsunuz?

Her şeyin en iyi şekilde görünmesi için çaba harcarken, gerçekten ihtiyacınız olan şeylerin karşılandığında emin misiniz?

Bu soruları kendinize sorarak ne istediğinizi ve istemediginizi netleştirebilirsiniz. Bulacağınız cevaplarla suçluluk veya utanç duymadan, yüzleşmeniz gerekiyor.

Peki kendinizle barışık mısınız? Bir ilişkiniz olmasa da, bir diğerinin sizi tamamlamasına ihtiyaç duymadan kendinizle mutlu musunuz?

Terazi Burcu'nun en sağlıklı ifadesi, kendinizle ilişkinizi geliştirmek ve kendinizin en iyi arkadaşı olmayı başarmaktır.

Güneş tutulması Güney Ay düğümü ile birleşeceği için, belki de geçmişinizden biri aniden ortaya çıkarak size geride bıraktığınız ilişki örüntüleri hatırlatabilir. Ya da geçmişte aslında çözemediğiniz bir mesele, şu andaki partnerinizle yeniden ortaya çıkabilir.

Eğer şu ana kadar kendinize yatırım yaptıysanız kendinizi geliştirdiyseniz ve uzun süredir hayatınızda bir ilişki yoksa, süpriz biriyle karşılaşabilirsiniz.

Son olarak...

Hayatınızdaki değişimlere kabul etmeye ve kendinize hiçbir koşulda ihanet etmemeye gayret gösterin. İlişkiler gelişmek ve büyümek içindir. Eğer bir ilişki büyümüyorsa gelişmiyorsa ve hareketsiz kalmaya devam ediyorsa, bunun anlamı artık bitmesi gerektiğidir. Herkesin hayatında bir türlü olmayan "olduramadığı" şeyleri zarafetle bırakmayı öğrenmesi önemli bir derstir.

Başkalarıyla nasıl sağlıklı ilişkiler kurabileceğinizi öğrenme zamanındasınız. Bu Yeni Ay, baştan başlamak için bir şanstır ve farkında olmak ya da kabullenmek, değişim yapmanın ilk adımıdır.

Benzersizliğinizi hatırlayın. Ve sizin benzersizliğinizi gerçekten anlayan birine rastladığınızda onu tanımaya çalışın.

Başkaları tarafından nasıl değer görmek istediğinizi ve hangi niteliklere sahip bir partnere ihtiyacınız olduğunu samimiyetle ve bilinçli bir şekilde düşünün çünkü yeni ay enerjisi bir şeyleri manifest etmek için idealdir.

Ekim ortasında bu niyetleriniz dolunayla birlikte sınanacaktır. O zamana kadar arzu ettiğiniz, size iyi gelen sağlıklı ilişkiler ve bağlar kurduğunuzdan emin olun.

Cesaret ve umutla...