Oğlak Burcunda Dolunay: Sırların Uyanışı

22 Haziran günü Oğlak Burcu'nun ilk derecesinde dolunay gerçekleşmişti. 21 Temmuz saat 13.16'da bir kez daha Oğlak burcunda bu sefer son derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Her 2,5 senede bir, bir ay içerisinde ve aynı burçta gerçekleşen dolunaylar "Mavi Ay" ismini alırlar.

Mavi Ay astrolojide neden önem taşır ve ne anlama gelir?

Mavi Ay, Ay'ın aynı burçta iki kez parlamasıdır; bu, evrenin bize iki kez düşünme, gözden geçirme ve tamamlanma fırsatı sunduğu sihirli bir an gibidir. Dolunayların gerçekleştiği burcun enerjileri yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Bu durumda önümüzdeki 10 gün boyunca oğlak burcunun etkileri daha güçlü bir şekilde hissedilecektir.

Dolunaylar, tamamlanma ve bitişlerle ilişkilendirilir. Aynı burçta iki dolunay, bir döngünün kapanmasını işaret eder. 22 Haziran'da başlattığınız süreçler, 21 Temmuz dolunayıyla nihai ve net kararlara bağlanabilir. İkinci dolunay, ilk dolunayda gündem olan konuların daha açık görülmesini ve eksiklerin tamamlanmasını sağlayabilir.

Oğlak dolunayında ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz durumlar, yaşadığınız evleri, ilişkilerin temellerini, kariyer hedeflerini güçlendirmek için fırsatlar sunar.

İlişkiler

Bu dönem, ilişkilerimizdeki taahhüt ve sorumlulukları gözden geçirmek için mükemmeldir. Partnerinizle yükümlülüklerinizi ve beklentilerinizi netleştirerek, daha sağlam ve istikrarlı bir ilişki temeli oluşturabilirsiniz. Gelecek planları yaparak ortak hedefler belirleyebilirsiniz.

Eğer ilişkiniz yok ise, ilişkilere dair yeni sınırlar ve hedefler belirleyebilirsiniz. Bu dönemde aranızda yaş farkının belirgin olacağı partnerlerle ilişkiler ağırlık kazanabilir.

Finans ve Kariyer

Oğlak burcunda Mavi Ay mali durumunuzu gözden geçirmeniz ve daha disiplinli bir bütçe oluşturmanız gerektiğini gösterir. Harcamalarınızı kontrol altına almak, tasarruf yapmak için iyi bir zamandır.

Bu dönemde, uzun vadeli finansal planlar yapmak, emeklilik birikimleri oluşturmak ve güvenilir yatırımlara yönelmek faydalıdır. Gelecekteki mali güvenliğinizi sağlamak için stratejik adımlar atabilirsiniz. Vergi ve borçlar konusunda dikkatli olmanız ve gerekli adımları atmanız gerekebilir.

İş yerinizde daha fazla sorumluluk almak, yeni projelere öncülük etmek veya kariyerinizi ilerletecek eğitimlere katılmak gibi seçimler yapabilirsiniz. Bilginizin ve deneyimlerinizin sınırlarınızı zorlayacak projelere yönelmenizde, yani kendinize meydan okumanızda fayda vardır.

Sağlık

Oğlak dolunayı, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve uyku düzeninize dikkat etmek öncelik kazanabilir. Düzenli doktor kontrolleri ve önleyici sağlık önlemleri gündeme gelebilir.

İskelet sisteminize, diş, kemik ve eklem sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

Oğlak burcu, sorumlulukların ağırlığı ve mecburiyetlerle ilişkilidir, bu da stres seviyelerinin ve yorgunluğun artmasına neden olabilir. Bu dönemde, stres yönetimi tekniklerine odaklanmak, meditasyon, yoga veya derin nefes alma egzersizleri gibi rahatlatıcı aktiviteleri hayatınıza dahil etmek faydalı olabilir.

Duygusal dayanıklılığınızı artırmak ve gerekirse profesyonel destek almak için adımlar atabilirsiniz.

Seyahatler

Oğlak burcu, planlama ve organizasyonu ön planda tutar. Dolunay evresinde, seyahatlerinizde daha dikkatli ve detaylı planlar yapabilirsiniz. Uzun vadeli tatil planları, yurtdışı gezileri veya uzun süreli konaklamalar için stratejik seçimler öne çıkabilir. Gelecekteki seyahatleriniz için birikim yapma ve detaylı araştırmalar gerçekleştirme zamanı olabilir.

Oğlak burcunun kariyer ve profesyonel hedeflerle olan ilişkisi, iş seyahatlerinin önem kazanabileceğini gösterir. Profesyonel gelişim ve kariyer ilerlemesi için yapılacak seyahatler, bu dönemde daha verimli ve etkili olabilir. Konferanslar, iş toplantıları veya eğitim amaçlı seyahatler, kariyerinize olumlu katkılar sağlayabilir.

Seyahat sigortası yaptırmak ve güvenlik önlemlerini almak gibi konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz.

Şans faktörü

Oğlak burcu, disiplinli ve planlı çalışmayı vurgular. Düzenli ve disiplinli çalıştığınızda, beklenmedik fırsatların kapınızı çalması daha olasıdır. Hazırlıklı olmanız, şansları değerlendirmenizi kolaylaştırır.

Kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli başarıları hedefleyen planlar yapmak, daha büyük ve kalıcı şanslar getirebilir.

Oğlak burcunda dolunayın çalışkan ve sorumlu doğası, kendi şansınızı yaratmanın önemini vurgular. Şansın gelmesini beklemek yerine, aktif olarak şansınızı yaratmanız gerektiğini hatırlatır.

Mücadeleler

Oğlak burcunda dolunay anı haritasında Ay'ın Plüton ile birleşmesi ve Merkür'ün Uranüs ile kare açısı oldukça yoğun ve karmaşık bir enerjiyi ifade eder. ilişkilerde kontrol ve manipülasyon arzusu artabilir.

Ay Plüton kavuşumu özellikle bastırılmış duygularla ve tramvalarla ilgili bulunur. Derin bir kızgınlık ve suçluluk duygusuyla saklanan sırlar ağır gelebilir.

Sırlarımız bize ne kadar hasta olduğumuzu söylerler. Ve evet kötü huylu sırlarımız bizi hasta edebilirler.

İnsanlar bazen geçmişlerini gizlemeye çalışırlar fakat gerçekten yaptıkları şey hayatlarının yüzeyinin altından geçen fay hatlarını saklamaktan ibarettir.

Sizi özgür olmaktan alıkoyan sırlarınız varsa bunu paylaşmak için doğru insanları bulmaktan başka yolunuz yoktur. Sırlar onları telaffuz ettiğinizde güçlerini kaybederler. Dolunay etkisi ile birleşen Ay Plüton kavuşumu içinizdeki muazzam güçleri harekete geçirebilir. Saklı canavarların hepsi yüzeye çıkar. Sırlar -Merkür Uranüs karesinin de etkisiyle şaşırtıcı bir şekilde açıklanabilir.

Merkür Uranüs karesiyle zihniniz bir rokete dönüşebilir. Düşünceleriniz davranışlarınız ve kararlarınız hızlanır.

Sürpriz Telefon görüşmeleri olağan dışı iletişimler ve karşılaşmalar, akıllara durgunluk veren haberler ve hesapta olmayan alışverişler gündeme gelebilir. Yeni çevrelerle tanışabilir ya da yakın çevrenizle aniden bağları koparabilirsiniz.

Satürn tarafından yönetilen Oğlak burcu, karmik temaları da içerir. Bu dönemde, geçmişte attığınız adımlar ve aldığınız kararlar, karşınıza çıkan şansları etkileyebilir. İyi niyetle ve sorumlulukla hareket etmişseniz, olumlu karmanın getirdiği ödülleri toplayabilirsiniz.

Cesaret ve umutla...