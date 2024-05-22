Yay burcunda dolunay: Gerçeklik Sınavı

"İnsanlar kalplerini açtıklarında ne olur?

-İyileşirler. "

Haruki Murakami

Yılın ikizler burcu dönemi ve yay burcundaki dolunay rüya ve gerçek, kalmak ve gitmek, bağlanmak ve ayrılmak arasındaki ikilemlerdir. İki insan, iki tutku, iki seçim, iki ev, iki yer yani en temelde iki şey arasında kararsızlıktır. Bu durum kaygılı ve uykusuz geceleri beraberinde getirebilir. Bu koşullarda neye öncelik vereceksiniz ve seçiminizin bedeline hazır mısınız?

23 Mayıs saat 16:53'te yay burcunun 3. Derecesinde gerçekleşecek dolunay bütünleşmeyi, çemberin tamamlanmasını ve sonuçları simgeler. Her dolunay ölüm gibi bir şeyler olur, kabuk değiştirirsin ve aslında her bitiş yeni bir yolculuğun da başlangıcıdır.

Arketipler

Yay burcu asker, kahraman, öğretmen, dindar personalarını taşımaktan hoşlanır. Bu kimlikleri hayata uyarlayarak özgürleşmenin kendince mücadelesini veren yay, fikirleri ve inançları konusunda son derece ısrarcı olabilir. Oysa insanın erken yaşlarda yakın çevresi dolayısıyla maruz kaldığı felsefi, kültürel ya da dini eğilimleri aşarak, kendi özgün yolunu çizmeden bilgelik yolunda ilerlemesi de mümkün olmaz.

Dolunay hangi burçları etkileyecek

Yay Dolunayı bilhassa Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları ya da yükseleni bu burçlardan olan kişiler üzerinde etkili olabilir. Tansiyon yükselir ve ilişkilerde "ya bu diyardan gideceksin, ya bu deveyi güdeceksin" yazan bir yol ayrımına varılabilir.

Bence gitmeye de gütmeye de gerek yok, konuşmak da işe yarayabilir ama yine de siz bilirsiniz.

Hayatınızda bir kapanış yapacaksanız insanlarla adil ve dürüst biri olarak vedalaşmaya gayret göstermeniz önerilir. Eğer konu birini incitmemek ise yolun kestirmesini ve kolayını seçmemek en doğrusu olacaktır.

Yay dolunayından sonra yılın en uzun günü olan 21 Haziran'la birlikte yaz dönemi başlayacak. Yaz boyunca yaşayacağınız deneyimler bu dolunayda vereceğiniz kararlara bağlı olabilir.

Kendinize karşı dürüst oluyor musunuz? Onurlu seçimler yapıyor musunuz? Neyi gizliyor ya da bastırıyorsunuz? Aslında anlamlı olmayan hedefleri mi kovalıyorsunuz? Gün ışığına çıkması gerekenleri ne zaman serbest bırakacaksınız? Sizin için aslında tatmin edici olmayan durumları sürdürmek yerine yeni bilinmezlere atlayacak cesaretiniz var mı? Sizi sürekli olarak inciten şeyi bırakabiliyor musunuz?

Dolunayın Venüs ve Jüpiter birleşiminde gerçekleşmesi ise harika bir haber. Özellikle yoğun tutku ve ilgi içeren bir ilişkiye başlayanlar için temiz ve samimi bir başlangıç enerjisi. Heyecanlı, beklenmedik gelişmelerle dolu ve umut veren bir dolunay.

Yay burcunda dolunay daha önce korktuğunuz için kaçındığınız şeylerle yüzleşmek için idealdir. Size güven ve neşe veren şeylere sahip olmaktan korkmayın.

Kendinize karşı aşırı sert olmamaya çalışın. Çünkü kendinizin ve başkalarının yargılarına çok hassas olabileceğiniz bir dönem. Sorumluluktan kaçınma, pasif-agresif davranışlar, empati yoksunluğu ve başkalarından gizlenmek için kullandığınız maskeler dolunayın tuzakları, gölge taraflarıdır. O çukurlara düşmemek en iyisi.

Bu Dolunay sürecinde ve sonrasındaki günlerde yaşanacaklara özellikle dikkat edin. Herhangi bir beklenmedik ya da sürpriz durum, nerede hata yaptığınızı göstermeye çalışıyor olabilir.

Her dolunay evresinde kendimizi normalden daha kırılgan hissedebiliriz. Kırılgan zamanlarda cesaret göstermek güçtür. Örneğin, içtenlikle "ben buradayım ve seni seviyorum. Eğer beni aldatırsan, kalbimi kırarsan mahvolurum ama bu ihtimal yüzünden kendimi senden uzaklaştırmayacağım." diyebilmek büyük cesaret ister fakat cesur olmadan özgürleşmek ve iyileşmek mümkün değildir.

Cesaret ve umutla...