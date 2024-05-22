Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 22 Mayıs 2024 Çarşamba

Yay burcunda dolunay: Gerçeklik Sınavı

"İnsanlar kalplerini açtıklarında ne olur?

-İyileşirler. "


Haruki Murakami


Yılın ikizler burcu dönemi ve yay burcundaki dolunay rüya ve gerçek, kalmak ve gitmek, bağlanmak ve ayrılmak arasındaki ikilemlerdir. İki insan, iki tutku, iki seçim, iki ev, iki yer yani en temelde iki şey arasında kararsızlıktır. Bu durum kaygılı ve uykusuz geceleri beraberinde getirebilir. Bu koşullarda neye öncelik vereceksiniz ve seçiminizin bedeline hazır mısınız?


23 Mayıs saat 16:53'te yay burcunun 3. Derecesinde gerçekleşecek dolunay bütünleşmeyi, çemberin tamamlanmasını ve sonuçları simgeler. Her dolunay ölüm gibi bir şeyler olur, kabuk değiştirirsin ve aslında her bitiş yeni bir yolculuğun da başlangıcıdır.


Arketipler


Yay burcu asker, kahraman, öğretmen, dindar personalarını taşımaktan hoşlanır. Bu kimlikleri hayata uyarlayarak özgürleşmenin kendince mücadelesini veren yay, fikirleri ve inançları konusunda son derece ısrarcı olabilir. Oysa insanın erken yaşlarda yakın çevresi dolayısıyla maruz kaldığı felsefi, kültürel ya da dini eğilimleri aşarak, kendi özgün yolunu çizmeden bilgelik yolunda ilerlemesi de mümkün olmaz.


Dolunay hangi burçları etkileyecek


Yay Dolunayı bilhassa Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları ya da yükseleni bu burçlardan olan kişiler üzerinde etkili olabilir. Tansiyon yükselir ve ilişkilerde "ya bu diyardan gideceksin, ya bu deveyi güdeceksin" yazan bir yol ayrımına varılabilir.


Bence gitmeye de gütmeye de gerek yok, konuşmak da işe yarayabilir ama yine de siz bilirsiniz.


Hayatınızda bir kapanış yapacaksanız insanlarla adil ve dürüst biri olarak vedalaşmaya gayret göstermeniz önerilir. Eğer konu birini incitmemek ise yolun kestirmesini ve kolayını seçmemek en doğrusu olacaktır.



Yay dolunayından sonra yılın en uzun günü olan 21 Haziran'la birlikte yaz dönemi başlayacak. Yaz boyunca yaşayacağınız deneyimler bu dolunayda vereceğiniz kararlara bağlı olabilir.


Kendinize karşı dürüst oluyor musunuz? Onurlu seçimler yapıyor musunuz? Neyi gizliyor ya da bastırıyorsunuz? Aslında anlamlı olmayan hedefleri mi kovalıyorsunuz? Gün ışığına çıkması gerekenleri ne zaman serbest bırakacaksınız? Sizin için aslında tatmin edici olmayan durumları sürdürmek yerine yeni bilinmezlere atlayacak cesaretiniz var mı? Sizi sürekli olarak inciten şeyi bırakabiliyor musunuz?


Dolunayın Venüs ve Jüpiter birleşiminde gerçekleşmesi ise harika bir haber. Özellikle yoğun tutku ve ilgi içeren bir ilişkiye başlayanlar için temiz ve samimi bir başlangıç enerjisi. Heyecanlı, beklenmedik gelişmelerle dolu ve umut veren bir dolunay.


Yay burcunda dolunay daha önce korktuğunuz için kaçındığınız şeylerle yüzleşmek için idealdir. Size güven ve neşe veren şeylere sahip olmaktan korkmayın.


Kendinize karşı aşırı sert olmamaya çalışın. Çünkü kendinizin ve başkalarının yargılarına çok hassas olabileceğiniz bir dönem. Sorumluluktan kaçınma, pasif-agresif davranışlar, empati yoksunluğu ve başkalarından gizlenmek için kullandığınız maskeler dolunayın tuzakları, gölge taraflarıdır. O çukurlara düşmemek en iyisi.


Bu Dolunay sürecinde ve sonrasındaki günlerde yaşanacaklara özellikle dikkat edin. Herhangi bir beklenmedik ya da sürpriz durum, nerede hata yaptığınızı göstermeye çalışıyor olabilir.


Her dolunay evresinde kendimizi normalden daha kırılgan hissedebiliriz. Kırılgan zamanlarda cesaret göstermek güçtür. Örneğin, içtenlikle "ben buradayım ve seni seviyorum. Eğer beni aldatırsan, kalbimi kırarsan mahvolurum ama bu ihtimal yüzünden kendimi senden uzaklaştırmayacağım." diyebilmek büyük cesaret ister fakat cesur olmadan özgürleşmek ve iyileşmek mümkün değildir.


Cesaret ve umutla...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Sistemlerin üzerimizdeki etkisi Burcu Bağıran
Yay burcunda dolunay: Gerçeklik Sınavı Kristin Demirci
"Saflığımdan yararlanmaya çalıştılar" diyor Yeşim Tijen
Sağlıklı yalnızlık nedir? Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Kendinden kaçamadığın yer Damla Çeliktaban
Yasemin Mevsimi  Necibe Bozkurt
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.