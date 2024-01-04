Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 04 Ocak 2024 Perşembe

Mars Oğlak burcunda: Hırslı keçi

4 Ocak günü transit Mars ile birlikte, ay boyunca, Merkür ve Venüs de oğlak burcuna ilerleyecek. Mars oğlak burcunda 13 Şubat'a kadar kalacak.


Çoğu zaman kafamızdaki kurgularla meşgul olduğumuz için unuturuz fakat bazı cevaplara "aşırı düşünerek" değil, sorarak ve çabalayarak ulaşırız. Mars oğlak belirsiz hedeflerin ve ilişkilerin netleşmesi için ideal zamandır. Bu kombinasyon yaşamlarımıza sorumluluk ve ciddiyet duygusuyla yaklaşmamızı önerir. İrademiz çok farklı şekillerde sınanabilir. Disiplin ya da sadakat testlerine maruz kalabiliriz.


Mars oğlak, saf bir irade gücüyle ustalık elde etmenin sembolüdür. Şansa bırakarak değil kararlı çabalarla ve iyi düşünülmüş planlarla zirveye giden yola adım atılır. Ancak zirveye ulaşan bir asansör yoktur.


Mars oğlak enerjisi, tam olarak da "başarıya giden merdivenleri kullanmak" ve zorluklardan korkmamak aksine zorlukları avantaja çevirmek anlamına gelir. Riskli ve kestirme yollar yerine güvenli ve fakat dolambaçlı yollar tercih edilir.


Dikkat edilmesi gerekenler


Oğlak burcundaki Mars için en önemli derslerden biri, sıkı sıkıya tutulan şeyleri bırakmanın zorluğudur. Sürekli yeni bir hedef arayışı ve aşırı çalışmayla dinlenme ve rahatlama ihtiyacı gözden kaçırılabilir. Aile ya da ilişki içindeki duygusal sorunlar örtbas edilebilir.


Mars oğlak etkisi, hedefler ulaşmak için yeterli zaman yokmuş gibi bir hisle ilgili olabilir. Bir aciliyet kaygısı ve korkusu ortaya çıkabilir. Kontrol ihtiyacı ve özgürlük gereksinimi arasında bir çatışma yaşanabilir. Her şeyi kendi başına başarma isteği başkalarının desteğine direnç göstermekle sonuçlanabilir.


Başkalarından yardım almak ve sorumlulukların yükünü paylaşmak başarıyı azaltmaz aksine verimliliği arttırabilir. Bu mars oğlak transiti boyunca alınması gereken bir diğer önemli bir derstir.


Madencilik. Devletle ilgili kurumsal işler, siyaset, matematik, yöneticilik ve osteopati alanlarında gelişmeler yaşanabilir ve özellikle bu alanlarda çalışanların kariyer değişikliği sözkonusu olabilir.


Sosyal prestij ve başkalarının onayını almak bu evrede öncelik kazanabilir. Ancak prestiji bir haklı çıkma aracı olarak görmemeniz, kendinizi ve diğerlerini hırslarınızı gerçekleştirmek için kullandığınız çıkar nesneleri haline getirmemeniz mühimdir.


Partner seçimi konusunda da, eğer statüyü gözönüne alarak tercihler yaparsanız, uzun vadede duygusal doyum sağlamanız mümkün olmaz. Bu evrede kariyerinizle ilgili biriyle romantik ya da cinsel yönde yakınlaşmanız ya da partnerinizle bir iş açmanız beklenebilir ama bu durumlar önerilmez.


Transit boyunca kendinize yedek bir baba, anne, bakıcı, koruyucu ya da otorite aramadığınızdan emin olun.


Amaç irade üzerinde ustalık kazanmaktır ve bunu size zarar veren alışkanlıkların yerine disiplin gerektiren uğraşları koyarak sağlayabilirsiniz. İşle meşgul olmak, iş kurmak ve yeni kariyer hedefleri belirlemek iyidir fakat işkolik bir enerjiye hapsolmak duygulardan kaçmanın işareti olacağı için, önerilmez.


Öncü burçlar


Mars oğlak transitinde özellikle koç, yengeç, oğlak ve terazi burçlarının etkileneceği söylenebilir.


Neyi istediğini ve arzuladığını net olarak olarak bilenler için başarıya ulaşmak daha mümkündür. Ancak kişisel çıkarlarınız sözkonusu olduğunda sabırsız, bencil ve aşırı hırslı olmamaya özen gösterin. Ne zaman ilerlemeniz ve ne zaman geri çekilmeniz gerektiği arasında doğru bir denge kurmanız gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel sınırlarınızı da zorlamamaya gayret gösterin.


Güç ve kontrol etme arzusunun ardında genelde yetersizlik ve iktidarsızlık korkusu vardır. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamak ve sosyal onaylarla geçici mutluluklar yaşamak yerine özgüveninizi güçlendirebilirsiniz.


Başkalarına değil, kendinize hakim olmanız yeterli.


Son olarak...


Mars oğlak etkisi, en şiddetli savaşların aslında kendi içimizde yaşandığını hatırlatan bir enerjidir. Otantik benliğinizi kurtarmanız ve onu yeniden inşa etmeniz mümkündür. Tırmanmak istediğiniz zirveleri seçin fakat kendinize "gerçekten bu zirvelere tırmanmak istiyor muyum ya da buna gerçekten ihtiyacım var mı?" diye de mutlaka sorun.


Çünkü ruhsal doyum ve tatmin her zaman hedefe ulaşmakla değil, yaşanmış anların toplamından zevk almakla ilgilidir. Size zevk vermeyen bir yolculuğun sonunda ulaştığınız yerin pek bir anlamı olmaz. Yol boyunca karşılaştığı manzaraların keyfini çıkaramayan kişi, vardığı yerin kıymetini bilemez.


Cesaret ve umutla...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Buhurumeryem Necibe Bozkurt
Mars Oğlak burcunda: Hırslı keçi Kristin Demirci
Yeni yılda aşk dileyenler, dikkat! Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Pettson ve Findus Sinem Uslu
Kendimi ona kapılmaktan alamıyorum... Yeşim Tijen
Bir yıl daha biterken Nihan Uycan Özen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.