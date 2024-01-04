Mars Oğlak burcunda: Hırslı keçi

4 Ocak günü transit Mars ile birlikte, ay boyunca, Merkür ve Venüs de oğlak burcuna ilerleyecek. Mars oğlak burcunda 13 Şubat'a kadar kalacak.

Çoğu zaman kafamızdaki kurgularla meşgul olduğumuz için unuturuz fakat bazı cevaplara "aşırı düşünerek" değil, sorarak ve çabalayarak ulaşırız. Mars oğlak belirsiz hedeflerin ve ilişkilerin netleşmesi için ideal zamandır. Bu kombinasyon yaşamlarımıza sorumluluk ve ciddiyet duygusuyla yaklaşmamızı önerir. İrademiz çok farklı şekillerde sınanabilir. Disiplin ya da sadakat testlerine maruz kalabiliriz.

Mars oğlak, saf bir irade gücüyle ustalık elde etmenin sembolüdür. Şansa bırakarak değil kararlı çabalarla ve iyi düşünülmüş planlarla zirveye giden yola adım atılır. Ancak zirveye ulaşan bir asansör yoktur.

Mars oğlak enerjisi, tam olarak da "başarıya giden merdivenleri kullanmak" ve zorluklardan korkmamak aksine zorlukları avantaja çevirmek anlamına gelir. Riskli ve kestirme yollar yerine güvenli ve fakat dolambaçlı yollar tercih edilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Oğlak burcundaki Mars için en önemli derslerden biri, sıkı sıkıya tutulan şeyleri bırakmanın zorluğudur. Sürekli yeni bir hedef arayışı ve aşırı çalışmayla dinlenme ve rahatlama ihtiyacı gözden kaçırılabilir. Aile ya da ilişki içindeki duygusal sorunlar örtbas edilebilir.

Mars oğlak etkisi, hedefler ulaşmak için yeterli zaman yokmuş gibi bir hisle ilgili olabilir. Bir aciliyet kaygısı ve korkusu ortaya çıkabilir. Kontrol ihtiyacı ve özgürlük gereksinimi arasında bir çatışma yaşanabilir. Her şeyi kendi başına başarma isteği başkalarının desteğine direnç göstermekle sonuçlanabilir.

Başkalarından yardım almak ve sorumlulukların yükünü paylaşmak başarıyı azaltmaz aksine verimliliği arttırabilir. Bu mars oğlak transiti boyunca alınması gereken bir diğer önemli bir derstir.

Madencilik. Devletle ilgili kurumsal işler, siyaset, matematik, yöneticilik ve osteopati alanlarında gelişmeler yaşanabilir ve özellikle bu alanlarda çalışanların kariyer değişikliği sözkonusu olabilir.

Sosyal prestij ve başkalarının onayını almak bu evrede öncelik kazanabilir. Ancak prestiji bir haklı çıkma aracı olarak görmemeniz, kendinizi ve diğerlerini hırslarınızı gerçekleştirmek için kullandığınız çıkar nesneleri haline getirmemeniz mühimdir.

Partner seçimi konusunda da, eğer statüyü gözönüne alarak tercihler yaparsanız, uzun vadede duygusal doyum sağlamanız mümkün olmaz. Bu evrede kariyerinizle ilgili biriyle romantik ya da cinsel yönde yakınlaşmanız ya da partnerinizle bir iş açmanız beklenebilir ama bu durumlar önerilmez.

Transit boyunca kendinize yedek bir baba, anne, bakıcı, koruyucu ya da otorite aramadığınızdan emin olun.

Amaç irade üzerinde ustalık kazanmaktır ve bunu size zarar veren alışkanlıkların yerine disiplin gerektiren uğraşları koyarak sağlayabilirsiniz. İşle meşgul olmak, iş kurmak ve yeni kariyer hedefleri belirlemek iyidir fakat işkolik bir enerjiye hapsolmak duygulardan kaçmanın işareti olacağı için, önerilmez.

Öncü burçlar

Mars oğlak transitinde özellikle koç, yengeç, oğlak ve terazi burçlarının etkileneceği söylenebilir.

Neyi istediğini ve arzuladığını net olarak olarak bilenler için başarıya ulaşmak daha mümkündür. Ancak kişisel çıkarlarınız sözkonusu olduğunda sabırsız, bencil ve aşırı hırslı olmamaya özen gösterin. Ne zaman ilerlemeniz ve ne zaman geri çekilmeniz gerektiği arasında doğru bir denge kurmanız gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel sınırlarınızı da zorlamamaya gayret gösterin.

Güç ve kontrol etme arzusunun ardında genelde yetersizlik ve iktidarsızlık korkusu vardır. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamak ve sosyal onaylarla geçici mutluluklar yaşamak yerine özgüveninizi güçlendirebilirsiniz.

Başkalarına değil, kendinize hakim olmanız yeterli.

Son olarak...

Mars oğlak etkisi, en şiddetli savaşların aslında kendi içimizde yaşandığını hatırlatan bir enerjidir. Otantik benliğinizi kurtarmanız ve onu yeniden inşa etmeniz mümkündür. Tırmanmak istediğiniz zirveleri seçin fakat kendinize "gerçekten bu zirvelere tırmanmak istiyor muyum ya da buna gerçekten ihtiyacım var mı?" diye de mutlaka sorun.

Çünkü ruhsal doyum ve tatmin her zaman hedefe ulaşmakla değil, yaşanmış anların toplamından zevk almakla ilgilidir. Size zevk vermeyen bir yolculuğun sonunda ulaştığınız yerin pek bir anlamı olmaz. Yol boyunca karşılaştığı manzaraların keyfini çıkaramayan kişi, vardığı yerin kıymetini bilemez.

Cesaret ve umutla...