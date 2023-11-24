Kristin Demirci
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Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma

İkizler burcunda Dolunay: Gümüş Dilli Ay

27 Kasım saat 12.17'de İkizler Dolunay'ı, gökyüzünde beliren bir dizi karmaşaya eşlik ederek gerçekleşecek.


Dolunay Haritasındaki Etkili Açılar

Bu dönem, Ay'ın Mars ile karşıtlığından kaynaklanan duygusal gerilimler kaygılar ve ani tepkilerle ortaya çıkabilir. Kendinizi bir çeşit saldırı altında hissedebilir, eleştirilere lüzumsuz ağır tepkiler gösterebilirsiniz. Özellikle ev ve aile hayatında gergin anlar yaşanabilir ve iç güvenliğimizle ilgili konulara ağırlık verilmesi gerekebilir.


Kadınlarla ilişkiler daha kırılgan bir hal alabilir. Duygularınızı ifade ederken, sadece kendi duygularınıza odaklanmak tepki çekebilir; bu nedenle karşıdakinin perspektifini anlamak ve onu gerçekten dinlemek mühimdir.


Hem duyduklarınız hem de söyledikleriniz konusunda aşırı hassasiyet gösterilebilir. Bu nedenle, konuşmadan önce iki kez düşünmek ve sorumluluğunu alabileceğiniz sözler sarf etmek faydalı olabilir.


Güneş ve Mars'ın kavuşumu, içsel motivasyonumuzu ve cesaretimizi güçlendirirken, Ay ve Güneş'in Satürn ile kare açısı, karşılaşılan zorluklar ve kısıtlamalar karşısında sabırlı ve disiplinli olmamızı gerektiriyor. Satürn etkisi, özellikle uzun vadeli hedefler ve sorumluluklar için daha düzenli ve planlı bir yaklaşımı zorunlu kılar.


Merkür ve Neptün arasındaki kare açı, hayaller ile gerçekler arasında bir denge kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönemde, hayallerin zirvesinde gezinirken, aynı zamanda gerçekçi ve mantıklı düşünmeyi de ihmal etmememiz önemli.


İkizler dolunayında, yalanlar, sahtekarlar, taklitler, dolandırıcılar, hırsızlar ve kopyacılar karşısında uyanık olmak gerekir. Bu zaman diliminde, kişi özellikle kendisine söylediği yalanları fark etmeye gayret etmelidir. Çünkü kendine yalan söyleyen kişi, başkasına karşı dürüst olmakta zorlanır.


Sosyal etkileşimler ve iletişim, bu dolunayın en belirgin etkileri arasında. Yanlış anlamalar ve iletişim engelleri artabilir. Bu sebeple, bu dönemde açık ve dürüst iletişim önerilir.


Uykusuz Ay

İkizler dolunayı, huzursuz düşünceler ve rahatsız uykular anlamına gelebilir. Sürekli hareket halinde olma isteği ve mevcut durumlardan kaçma/uzaklaşma düşünceleri öne çıkabilir.


Gündem

Bu dönem, özellikle muhabirler, medya çalışanları, yazarlar, öğrenciler ve hikaye anlatıcıları için önemli olabilir. Hava taşıtları, hava personelleri ve yolculuklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca, hırsızlıkla ilgili haberler ve gündemler de artabilir.


Sağlık

Sağlık açısından, İkizler dolunayı, akciğerler, solunum yolları, el bilekleri ve omuzlarla ilgili sağlık sorunlarını ve tedavilerini ön plana çıkarabilir. Diş tedavileri, cilt problemleri, astım, romatizma, alerjiler ve sinirsel rahatsızlıklarla ilgili şikayetler artabilir. Fiziksel aktivite ve temiz hava, bu dönemde özellikle iyi gelebilir.


Çoklu Seçenekler

İkizler Dolunayı etkisiyle birçok farklı insan ve seçeneklere yönelik ilginin artması, ilişkilerde kararsızlık ve dağınıklığa yol açabilir. İlginçtir fakat çok fazla seçenek arasında kalmak, insanlarda memnuniyetsizliği arttırır. Odaklanmayı sınırlamak ve her seferinde tek bir konuya veya kişiye yoğunlaşmak, daha istikrarlı ve tatmin edici ilişkiler geliştirmek için faydalıdır.


Dolunay Faaliyetleri

İkizler dolunayı zihninizi ve parmaklarınızı meşgul tutacak aktiviteler için idealdir. Bir kitapçı gezmek, bir sahaf keşfetmek, kırtasiye alışverişi yapmak , şehrin eski yerleşimlerinde gezinmek, beste yapmak, uzun mesajlaşmalar, bulmaca çözmek, yazı, resim, araç kullanmak ya da örgü örmek gibi faaliyetler, bu enerjik dönem için harika seçeneklerdir. Arkadaşlarınızla bir araya gelip kahve falına bakarak geleceğe dair tahminlerde bulunabilir, keyifli dedikodularla sohbetinizi renklendirebilirsiniz. Bu etkinlikler, İkizler dolunayının meraklı ve sosyal ruhuna mükemmel şekilde uyum sağlar ve sizi eğlendirirken aynı zamanda zihinsel olarak da uyarır.


Dilin Gücü ve Şiddetsiz iletişim

Transit Ay'ın Mars'la birleşimi, kişisel yaşantımızda yoğunluk ve hareketliliği artırabilir. Bu etki altında, duygusal tepkiler şiddetlenebilir ve acil durumlarda hızlı, düşünülmeden kararlar alınabilir. Negatif iletişim, tartışmacı ve gürültücü tutumlar bu dönemde daha fazla görülebilir. Bu nedenle, sakin ve kontrollü bir iletişim tarzı benimsemek, yanlış anlamaları ve çatışmaları azaltabilir. Ayrıca, mizah anlayışınızın alaycı bir tona bürünmemesine dikkat etmeniz gerekebilir.


Şiddetsiz sözcükler, empati, pozitif bir beden dili ve şiddetsiz semboller kullanmaya gayret edin. İfademizin sınırları genişledikçe ve dil iyileştikçe, bunun terapötik yansımalarına hayatımızda tanıklık ederiz. Dil kimliğimizi ve sosyal ilişkilerimizi şekillendirme gücüne sahiptir. Sözcükler bizi inşa edebilecekleri gibi, yıkabilirler de.


Her ne kadar klişe olarak algılansa da en basitinden "seni seviyorum" evrensel dilin güçlü bir parçasıdır. Kişiler arasındaki bağları güçlendirir ve duygusal ihtiyaçları karşılar. "Özür dilerim" gibi ifadeler, çatışmaların çözümünde kritik bir rol oynar. Takdir ve şükran gibi ifadeler, bireyin genel mutluluğunu ve yaşam memnuniyetini arttırır.


Dolunay, kelimelerle ve ifadelerle kendini yıkmanın ve inşa etmenin ikiz enerjilerini hayatımıza taşıyacaktır.


Bu enerjiyi kullanarak nasıl bir hikaye olmak istediğinizi seçtiniz mi?


Cesaret ve umutla...



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