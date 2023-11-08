Kristin Demirci
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Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba

Venüs Terazi Burcunda: Venüs'ün Gamzeleri

Transit Venüs 8 Kasım günü yönetici olduğu Terazi burcuna ilerliyor. Burada 8 Aralık'a kadar kalacak.


Venüs Terazi dönemi, özellikle romantik ilişkilerde daha güçlü ve samimi bağlar geliştirmek için idealdir. Dürüst iletişim ve karşılıklı anlayış gibi ihtiyaçlar artar. Uzun zamandır ne söyleyeceğinizi bilemediğiniz konularda birdenbire kendinizi ifade etmeye hazır hissedebilirsiniz. Venüs terazi, arabulucudur, "arayı bulmak" orta noktalarda buluşmaktır.


Başkalarının duygu ve düşüncelerini dinleyerek kendiniz hakkında daha fazlasını öğrenmeye hazır olabilirsiniz. Şefkat, empati ve içtenlik duyguları artacaktır. Dolayısıyla uzun zamandır mücadele ettiğiniz ilişki sorunlarıyla yüzleşmeniz kolaylaşacaktır. Başkalarına ayna olabilir, başkalarının size ayna tutmasına izin verebilirsiniz. Bağlanma tarzınızın, eylem ve davranışlarınızın ilişkilerinizi nasıl etkilediğini görmeye daha açık olabilirsiniz.


Hayatınızı biriyle paylaşmaya ve bir ilişkiye hazır olabilirsiniz. Ancak görgü kuralları, romantizm, partnerinizin sağlığına ve görünüşüne önem vermesini istersiniz.


Venüs Terazi zarif, barışçıl ve uyumlu ilişkilerin dönemidir. Fakat kötücül ve kaba insanlara da fazla tolerans göstermemek, doğru sınırları çizebilmek önemlidir.


İnce zevkler, estetik yaklaşımlar, sanat, edebiyat, tiyatro ve müzik gibi yaratıcı alanlar ya da bu alanlarda aktif olan insanlar rağbet görürler. Sanata ve koleksiyonculuğa ilginiz artabilir, yaşam alanınızı ya da kıyafetlerinizi tasarlayarak yenileyebilirsiniz. Renk ve estetik algınız güçlenebilir. Görünüşünüze büyük önem verir, şık giysiler, makyaj, parfümler ve mücevherlerle dış görünüşünüzü zenginleştirmekten zevk alırsınız. Güzellik ve şıklık için önemli çaba harcarken, bazen bu konuda aşırıya kaçabilirsiniz.


Yeni çevrelere girmek, daha uyumlu ilişkiler kurmak için ideal bir zamandayız. Bir diğer yandan da aşırı yüzeysel, derinlikten yoksun ilişkilerden kaçınmak gerekir. Sürekli ve her koşulda uyum arayışı, samimiyet eksikliği olarak yanlış anlaşılabilir veya gerçek duyguların ifadesini zorlaştırabilir.


Dönem bol bol gülümseyerek Venüs'ün gamzelerini ortaya çıkarma zamanı. Dans, şehvet, flört, kaliteli şaraplar ve çikolatalar cazip gelebilir. Fakat tüm bu şeylerle mutlu olmayanlar da vardır ve her zaman her şeyi güzel tutmak, herkesi mutlu etmek mümkün olmayabilir.


Diplomasinin, eşitlik, adalet ve uzlaşmanın aratacağı bir dönem umalım. Barışçıl çözümlere kalbinizi açın.


Cesaret ve umutla...


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