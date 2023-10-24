Boğa Burcunda Ay Tutulması: Değerini Bilmek

Ay ve Güneş Tutulmaları, aynı sorunun iki farklı tarafını gösterir.

28 Ekim Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, 2021 Ekim ayında başlayan Boğa/Akrep tutulmaları döngüsünün sonuncusudur. Yani hayatımızın ortalama son 2 senesine denk gelen dönemin kapanışı.

Son 2 senedir hayatınızda neleri dönüştürdünüz? Nelere değer vermeyi öğrendiniz? Yas sürecine, finansal kayıplara ya da ayrılıklara tepkileriniz nasıldı? Kendinize ve başkalarına karşı yıkıcı mı oldunuz yoksa özdeğer duygunuzu iyileştirerek her şeye rağmen yapıcı ve çözüm üreten biri gibi davranabildiniz mi? Güven duygusunu hayatın hangi alanlarında aradınız ve hiçbir şey size güven vermediği zaman bu duyguyla nasıl baş ettiniz? Kendinizi kazanımlarınızla mı yoksa kayıplarınızla mı tanımlayan birisiniz?

Bu sorulara yanıt arayabilirsiniz. Artık tüm bu sancılı dönüşümün son aşamasındayız.

14 Ekim Terazi burcundaki Güneş Tutulması'yla birlikte hangi ilişkileri geride bırakmak istediğimizi, hangilerini geleceğe taşımak istediğimizi seçmiştik. Şimdi son bir sarsıntı, son bir senkronizasyon kaldı. Bu aşamada yan yana kalabildiklerinizle devam edersiniz. Kalamadıysanız, olmadıysa da bu sizi zamanı geldiğinde hak ettiğiniz bir ilişkiye taşıyacağı içindir.

Tutulma mevsimleri ilginçtir. Tutulmalar sürpriz gelişmeleri kışkırtır ve beklenmedik duyguları uyarırlar. Zaman algısında bir bükülme olur. Asla sonlanmayacak gibi gelen anlar, nasıl geçtiği hiç hatırlanmayan haftalar yaşanabilir. Zaman ya çok ağırdır ya da çok hafif.

2021'in Kasım ayında ya da 2022'nin Ekim ayında nelerle meşguldünüz, kimlerle birlikteydiniz, öncelikleriniz nelerdi vs bir gözden geçirin. İşinizi kolaylaştırmak için eski ajandalarınıza, maillerinize ya da mesajlarınıza bakabilirsiniz. O zamanlar size ne acı veriyorduysa, artık son bir hesaplaşma ve serbest bırakma evresindesiniz. Sizi mutsuz eden benliğinizi, alışkanlıklarınızı, savunma mekanizmalarınızı geride bırakmaya hazır mısınız?

Boğa burcunda Ay Tutulması, hep kalacakmış, hiç neticelenmeyecekmiş gibi hissettiren sorunları, kalıcı bir şekilde çözme enerjisine işaret ediyor.

Tutulmalar gerçekleşirken dinlenmeniz ve yaşadığınız değişimleri tam anlamıyla idrak etmeniz için kendinize zaman vermeniz, bedeninize iyi bakmanız onun ihtiyaçlarını karşılamanız önemlidir. Mindfulness bir bakış açısı iyi gelebilir. Her şey bir aciliyet duygusuyla gerçekleşiyorsa, bu zaten en çok da dinlenmeye ihtiyacınız olduğunun işaretidir.

Bir diğer taraftan da herhangi bir şeye çok fazla ihtiyaç duyabilir, bazı şeylere karşı tuhaf ve dinmeyen bir açlık hissedebilirsiniz.

Tutulma haritasında Merkür ve Mars birleşiyor ve Mars Ay'a karşıt açı yapıyor. Takıntılı duygu ve düşünceler, dürtüsel davranışlar sözkonusu olabilir. Kendinizi dünyadan saklanmakla onunla kafa kafaya dövüşmek arasında bir yerlere bulabilirsiniz. Dünyayla barışın. Kendinizle kavga etmeyin. Kime kalbinizde yer vermek istiyorsanız, duygularınızda cesur ve cömert olun.

Hesaplarınızı kapatın. Sizin için mücadele vermeyen kişileri, size iyi hissettirmeyen durumları zorlamayın. Sizi kıvrandıran ruhani bir açlığı, şiddetli yaklaşımlarla doyuramazsınız. Unutmayın ki sevginin daima saf bir dili vardır. Şiddet içermez. Son iki yıldır öğrendiklerinizi hatırlayın. Böylece eski alışkanlıklarınızı yeni ve daha sağlıklı rutinlere dönüştürmeniz kolaylaşır.

Dolunaylar bedeninizi, zihninizi ve yaşamınızın genelini temizlemek ve arındırmak için ideal zamanlardır.

Nazik olun ve duygularınızı örtmeyin. Kendinizi özenli ve şefkatli dostlarınızla, iyi niyetli davranışlarla çevreleyin. Maddi ve manevi riskler almaktan şimdilik uzak durun. Kararlarınızda cesur olun fakat yıkıcı ve savunmacı iletişimden kaçının. Bırakın duygularınızın arılığı ve akıcılığı sizi iyi etsin.

Aşk ve birliktelikteki cimrilik, bahçedeki çiçekleri sadece kendi gözleri için saklamaya benzer. Her bir çiçek, sevgiyle sulanmayı, güneşin sıcaklığında açılmayı ve rüzgarda dans etmeyi özler. Ancak cimri bir kalp, bu zenginliği paylaşmaktan kaçınabilir ve o muhteşem bahçeyi gözlerden ırak bir kutuya hapseder. Aşkın sınırsız okyanusunu bir kadehe sığdırmaya çalışanlar vardır. Duyguların sınırlanmaya zorlandığı her yerde, hayatın renkleri matlaşır, canlılık yavaşça söner.

Bir diğerini kucaklamak için iki el gerekir. Cimri bir aşkta, bir el hep geri çekilir, diğerini tam anlamıyla kucaklamaktan korkar. Cimrilik, bencilliktir. Cimri olan yitirdiklerinin trajedisini asla algılayamaz.

Aşk, sevgi, bilgi veya deneyim paylaşıldığında eksilmez, aksine çoğalır. Bu, içsel ve sonsuz bir zenginlikten kaynaklanır.

Verdiğin şeyi yitirmezsin. O, kalbine döner, seninle gelir. Bir şeylerin gerçek değeri sadece paylaşıldığında ortaya çıkar. Tam da bu yüzden, kalbini açmadan, kendi değerini bilemezsin.

Cesaret ve umutla...