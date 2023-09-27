Koç Burcunda Dolunay: Kelebekler ve Canavarlar

29 Eylül günü saat 12.58'de, Koç burcunun 6. derecesinde Dolunay gerçekleşecek.

Dolunay'dan önceki ve sonraki birkaç gün, son derece dinamik geçer. Yaşamın temposu hızlanır. Dolunay yoğun ve enerjik olaylara gebedir. Büyük siyasi zirveler, heyecan dolu maçlar veya aşk ve hüzünle bezeli düğünler ve boşanmalar bu zaman diliminde gerçekleşebilir.

Her Dolunay'ın mutlaka biraz ilkel, kontrolsüz ve vahşi bir tarafı vardır. Koç burcunda Dolunay özellikle ayarsız ve frensiz olanların büyük hatalar yapabileceği zamanlardan biri olarak da öne çıkar.

15 Eylül Yeniayı'nda, hayatımızın hangi alanlarında yeni başlangıçlar yapmak istediğimize karar vermiş, yeni niyetler ortaya koymuştuk. Dolunay evresi tüm bu kararların sınanma evresini de temsil ediyor.

Dolunay'ın SORULARI

Niyetlerinizin tezahür etmesine engel olan nedir? Gerçekleştirmek istediğiniz hayaller doğrultusunda, size mani olan, kişileri, düşünceleri, duygusal kalıpları ve davranış biçimlerini geride bırakmanız gerekebilir. Artık taşımak istemediğiniz şeyleri serbest bırakabilirsiniz.

Koç burcu zodyakın savaşçısıdır. Bu enerji bizi harekete geçmeye, inisiyatif almaya, inandığımız şey için mücadele etmeye ve önümüzdeki engelleri aşmaya teşvik eder.

Amaçlarınız için kariyer ve yer değişikliği yapabilirsiniz. Belirli insanlara ve alışkanlıklara veda edebilirsiniz. Eğer yaşam amacınızı bilmiyorsanız, dolunayın enerjisi bir amaç duygusu hissetmenizi sağlayabilir. Adım atamasanız dahi dolunay, amacınızın peşinden gitmenize izin vermeyen şeyleri, kişileri ya da koşulları tanımanızı sağlayabilir.

Koç burcu cesaret ve motivasyondur. Hayatınızda ne için savaşmak istediğinize karar verin. Hangi mücadele için enerji harcamalısınız? Hayatınızda neler bu mücadeleye değer? Mücadeleniz adil mi? Ruhunuzun çağrısını görmezden mi geliyorsunuz? Yoksa kavganız kendinizle mi?

Dolunayın SORUNLARI

Öfke, bencillik ve hayal kırıklığı Koç burcunun gölgesidir. Amaçlarınıza ve kendinize ihanet ettiğinizde, ortaya çıkan usanç ve kızgınlık duygusu, kendinize ve çevrenizdekilere zarar vermenize neden olabilir.

Kendinize öfkenizin gerçek sebeplerini sorun. Gerçekte sizi hüsrana uğratan şey nedir? Arzu ettiğiniz hayatı yaşayamadığınız için mi öfkelisiniz? Mücadele etmeniz gereken hangi konularda tavizler verdiniz? Öfkenizin kaynağına, kökenine inin ve aslında kendinize karşı savaş açıp açmadığınızdan emin olun.

Kararsızlık, kendinizle savaştığınızı gösteren bir diğer işarettir. Zaten sizde olan cevaplar konusundaki tereddütleriniz, tüm hayatınızı felce uğratabilir.

Dolunayın ÇÖZÜMLERİ

Öfkenizin gerçek nedenlerini belirlemeniz sizi rahatlatacaktır. Aynı zamanda öfkenizi motivasyona dönüştürme şansınız da vardır. Kendinizi ya da başkalarını sabote etmeyi veya cezalandırmayı bırakıp, yaşamak istediğiniz hayatı ve olmak istediğiniz kişiyi yaratmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Dolunay sadece gökyüzünde değil, içimizde de yaratıcı bir ateş yakar.

Ruhunuzun çağrılarına kulak verin. Onları görmezden gelmeyin. Kaybettiğiniz düşündüğünüz tutkular sizin onları görmenizi ve canlandırmanızı bekliyorlar.

Bazen amaçlarınız doğrultusunda motivasyonunuzu korumanız zor olabilir. Kendinizi kapana kısılmış ya da tuzaga düşürülmüş hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu konudaki hislerinizi değiştirmeniz mümkün.

Kendinizle ilişkinizi gözlemleyin. Koç burcu bize kendi içimizdeki şeytanları tanıma cesareti verirken, Terazi burcu bize karşı yapılan ya da başkalarına yaptığımız yanlışları düzeltme arzusu verir. Koç cesaretin, Terazi ise kelimelerin gücüdür. Bu güçleri aktive edin.

Koçun gölge taraflarından biri bencilliktir. Anlamsızca ve hedefsizce, sadece kendinizi kanıtlamak için savaşmayın. Sadece siz değil, herkes önemli ve değerli. Olayları ve koşulları sadece kendi perspektifinizle, tek taraflı bir vizyonla sınırlamamaya özen gösterin ve başka bakış açıları da olduğunu unutmayın.

Kendinize, hangi konularda daha az bencil davranırsanız yaşantınızın maddi manevi zenginleşebileceğini sorun.

Yaşantılarımızda asla pazarlık konusu olmayacak şeylerin varlığı kadar, esnek davranabileceğimiz şeyler de vardır. Bazen bir diğerini mutlu etmeniz, kendinizi ona ya da bir başkasına kanıtlamanızdan daha değerlidir.

Venüs Uranüs Karesi

Dolunay insanlar arasındaki farklılıkları vurgulayan bir evre olarak kabul edilir ve bilhassa yakın ilişkilerdeki temel anlaşmazlıkları net biçimde gözler önüne serebilir.

Dolunay haritasında bu yorumu destekleyen Venüs Uranüs karesi de göze çarpıyor. Özellikle ilişkilerde ani bir değişim enerjisi baskın görünüyor.

İki kişi bir ilişkiye başladıklarında, tüm duygusal geçmişlerinin izlerini, sözümona "duygusal bagajlarını" da beraberlerinde taşırlar. Bu yüklerden bazıları, bağlanma korkusu ya da sağlıksız bağlanma biçimlerinde ortaya çıkarak, ilişkinin ilerlemesine ve gelişmesine mani olabilir.

Venüs Uranüs karesi kronik sorunlar içerisinde hareketsizleşen bir ilişkiyi sonraki aşamaya bir anda "zıplatan" bir etki olduğu kadar, ilişkileri sonlandırmasıyla da meşhurdur.

Kendinizi beklenmedik şekilde partnerinizle birlikte yaşamak, taşınmak, evlenmek gibi kararların ortasında bulabileceğiniz gibi, uzun zamandır bu kararlar için çaba gösterdiğiniz halde, bir anda rüzgar ters yönden esmeye başlayabilir. Bir diğer taraftan, yıldırım hızında, sıradışı ve beklenmedik bir ilişkiye de başlayabilirsiniz.

Eğer partnerler birbirlerine karşı dürüst davranmamışlarsa, dolunayda tüm saklı gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Özgürlük ve bağlılık arasında kalabilirsiniz. Utancınızı, suçluluğunuzu saklamamanız, gurur kalkanının ardına gizlenmemeniz önemli. İlk adımı atmaktan çekinmeyin.

Daima destek olacağınız, size yaşamınızın aşamalarında desteğini gösterecek ve sizi olduğunuz gibi kabul eden ortaklarınızı seçebilirsiniz. Fakat inanmadığınız ilişkileri de uzatmadığınızdan emin olmaya çalışın.

Koç enerjik bir burçtur. Dolunay'da, fiziksel aktivitelere, spora veya egzersizlere ilginiz artabilir.

Sosyal çevre veya arkadaşlık ilişkilerinde değişimler yaşayabilirsiniz.

Online flört ve ilişkiler önem kazanabilir.

Uzun süredir sahip olunan maddi veya manevi değerlerde ani bir değişiklik, kazanç kayıp veya dönüşüm yaşanabilir. Bu dönemde finansal istikrarsızlıklar ortaya çıkabilir.

Görünümünüzde radikal değişiklikler yapabilir; örneğin, beklenmedik bir saç rengi veya stil deneyebilirsiniz.

Farklı kültürlerden veya yaşam tarzlarından insanlarla ilişki kurma veya onlara ilgi duyma eğilimi artabilir.

Son olarak...

Bir ormanın derinliklerinde fırtına yaklaşırken nasıl bir huzursuzluk ve bekleyiş hissediliyorsa, aynı şekilde Koç burcunda bir Dolunay'ın yaklaşmasında da benzer bir heyecan ve gerilim vardır.

Tıpkı ormanda esen fırtınanın ağaçları sarsması, yaprakları savurması gibi, bu dolunay da ruhumuzdaki özgürlük arzusunu, mücadeleci yanımızı ve hedeflerimize olan tutkumuzu ortaya çıkarabilir.

Yaklaşan bu fırtına, sadece doğanın hükümranlığının değil, aynı zamanda geçmişte kalan anıların ve bastırılmış özlemlerin sarsıcı "mitlerinin" etkisini de taşıyor. Kendi canavarlarınızla yüzleşin ve onları kelebekler gibi dönüştürün.

Cesaret ve umutla...