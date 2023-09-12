Başak Burcunda Yeniay: Sarı Yazın Son Dansı

Geç yazdan, erken sonbahara kadar olan dönem hasat zamanıdır. Doğa görünmez bir ateşle yanar gibi, sarı ve altın tonlarına bürünür. Bu yüzden, "sarı yaz" terimi sadece bir mevsimi değil, aynı zamanda bu mevsimde yaşanan toplumsal ve kültürel etkinlikleri ve ritüelleri de ifade eder.

Sarı yaz, yılın günbatımı evresidir. Güneş toprağın yanağına sarı ışıklarıyla son bir öpücük kondururken, bahar ve yaz boyunca filizlenen tüm tohumların öyküleri de hasada hazırdır.

Her bir meyve, geçen koca bir yılın ve gelecek yılların hikayesini de taşır. Sarı yaz, sadece bir mevsim değil, aynı zamanda bir ruh halidir; bir yeniden başlama, bir umut, bir hasattır.

Sarı yaz, her birimizin içinde farklı bir şey ifade eder. Kimi için bir dönüş, kimi için bir ayrılık, kimi için yeni bir başlangıçtır. Ancak her haliyle, sarı yaz bize daima bir şeylerin ebediyen değiştiğini, ama bir o kadar da aynı kaldığını hatırlatır.

15 Eylül'ün ilk ışıkları daha göz kırpmadan, saat 04:39'da, Başak'ın yirmi birinci derecesinde bir Yeniay doğacak.

Başak burcu zodyakın özenli bahçıvanıdır. Ve yılın Başak burcu evresi her birimize kendi kaderimizin bahçıvanları olduğumuzu hatırlatır.

Her son, yeni bir başlangıcın eşiğidir. Her Yeniay, karanlıkta kaybolmuş olsak bile, bizi aydınlığa, umuda ve yeni başlangıçlara götüren bir fenerdir.

Toplanan her ekin bir karar, ekilen her tohum bir niyettir. Yeniay'ın karanlığı, bilinmeyenin kapısını aralar, tohumları ve niyetleri bereketle, ruhları umutla doldurur.

Başak burcunda Yeniay genellikle unutulmuş, ertelenmiş, ötelenmiş detaylara odaklanma, organizasyonlara ve projelere başlama, yeni bir düzen kurma ve ruh ve beden sağlığı iyileştirme temalarını gündeme getirir. Aynı zamanda finansal planlama ve bütçe konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

Yaşantınızın düzensiz ve aksayan alanlarını gözden geçirerek yeni alışkanlıklar ve disiplinler benimsemeye hazır olabilirsiniz. Örneğin; yeni bir diyet, egzersiz ve eğitim programına başlayabilirsiniz. Başak Yeniay'ı yeni beceriler öğrenmek ya da mevcut becerilerinizi geliştirmek için uygun zamandır.

Başak hizmetkâr ve şifacı arketiplerini temsil eder. Aslında hizmet vermenin iyileştirici gücüne de ışık tutar. Hizmetkâr arketipi nasıl kahramana dönüşebilir kişi ne şekillerde kendi kaderinin mimarına dönüşebilir bu sorulara yanıt ararız.

Hayatımızdaki karmaşa ve düzensizlikleri fark ederek içimizdeki şifacının güçlerine başvurmamız gereken zamandayız. Kendi iç dünyamızı düzene koyduğumuz da dışarısı da daha az karmaşık hale gelecektir. Ya da çevremizde bir düzen yarattığımız zaman bunun içer yansıması da olumlu olacaktır.

Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür olduğu için, iletişim de önemli bir rol oynayabilir. Belki eski projeleri gözden geçirecek, belki de iş veya kişisel hayatınızdaki insanlarla daha etkili bir iletişim kurma yolları arayacaksınız.

Yeniay Neptün'e karşıt açıda olacak. Duygusal sızıntılara, karmaşa ve belirsizliğe rağmen, Jüpiter'in Yeniay'a üçgeni çok güzel ve talihli bir enerji. Yeniyay ile birlikte Merkür de Retro dönemini sonlandırıyor.

Yeniay doğum haritanızın hangi evinde gerçekleşecekse, bu evin konuları kapsamında düzenlemeler, iyileştirmeler yapmanız gerekebilir. Haritanızda Başak burcuyla temsil edilen ev, ustalaşmanız, beceri kazanmanız ve emek vermeniz gereken alanlara da işaret eder.

Örneğin; eğer Yeniay haritanın 2. evinde gerçekleşecekse, gelir ve giderlere odaklanmanız, detaylı bir muhasebe tutmanız gerekebilir. 3. evdeki Yeniay, kardeş, akraba ya da yakın arkadaşlarla ilişkilere çaba harcanması, ilişkilerde çözüm üretilmesi gerekebilir. Bir tez çalışmasını ya da yazılarınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

6. evdeki Yeniay sağlık tetkikleri ve yeni bir işe başlamak anlamına gelebilir. 4. evdeki Yeniay evde çalışmak, eve yeni bir yardımcı gelmesi ya da aile ilişkilerini iyileştirmek demek olabilir. 12. evdeki Yeniay daha içe dönük bir dönemin başlangıcıdır. Terapiye başlamak, geçmişteki bir ilişkiyi ya da geçmişteki bir travmayı iyileştirmek anlamına gelebilir.

Toparlanma ve Arınma

Başak burcu evresi, fiziksel değişiklikler yapmaya, forma girmeye, alışkanlıklarımızı ya da davranışlarımızı değiştirmeye elverişli bir döneme işaret eder. Aşırı yemek/içmek, uyuşturucu ya da nikotin, gibi sağlığınızı olumsuz etkileyen bağımlılıklardan kurtulmak için Başak burcunda yeniay idealdir. Ruh ve beden birliği içerisinde, sizi hasta eden şeylerden arınmaya öncelik verebilirsiniz.

Kendinize "Hayatıma üst üst yığılan ve beni darmadağın eden şey nedir?" diye sormanız gerekiyor. Peki ya vücudunuzu, ruhunuzu ve aklınızı zehirleyen şeyler? Sizi istemediğiniz biri haline getiren ve kendi sisteminiz içerisinde alarm veren şeylerden arınmanın tam zamanı.

Sağlık, Rutin ve Hobiler

Başak Yeniayı ile birlikte sağlık sorunlarınızı ertelemekten vazgeçip, bir şifacının yolunu tutmanız gerekiyor.

Gardrobunuzdaki, buzdolabınızdaki ve hatta bilgisayarınızdaki işe yaramayan şeyleri ayıklayıp atabilirsiniz. El becerilerinizi geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeye son rötuşları yapabilir, yazılarınızı ya da başvurularınızı editleyebilir, yoga sınıfına ya da pilatese kaydolabilirsiniz. Masaj yapmanızı ya da yaptırmanızı, evinizi köşe bucak temizleyerek, fazlalıklardan kurtulmanızı öneririm.

Çiçek ve bahçe bakımıyla ilgilenmek, doğayla iç içe vakit geçirerek tabiatın değişen süreçlerine tanık olmak, hem moralinizi yükseltir hem de her anlamda daha çabuk iyileşmenizi sağlayabilir.

Her geçen gün stres kotanızı zorlamak yerine, size neyin daha iyi geleceğini araştırın. Eğer yaptığınız hatalar yüzünden sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını, aşırı eleştirmek ve sabote etmek gibi bir alışkanlığınız varsa, Başak Yeniay'ı size bazı şeyleri affetmeden yolunuza devam edemeyeceğinizi hatırlatacaktır.

Hiçbirimiz birer aziz ya da peygamber değiliz. Olmamız da gerekmiyor. Bazı gerçekleri kabul ettiğiniz zaman, hayatınızı zora sokan unsurları iyi etmeniz de kolaylaşır.

Bir nehir gibi affederiz, zamanla ve sürekli hareket ederek. Hiçbir affediş geçmişi silmek değildir fakat affetmek geleceğimizi yeniden yazmamızı sağlar. Çünkü affederek kendini ve diğerlerini kabul etmiş olursun. Affetmek, özgürlüğün anahtarını yalnızca diğerinin elinden almak değil, kendi zincirlerini de kırmaktır.

Cesaret gururun kilidini açan tek anahtar ve sevgi geçmişin tüm hayaletlerinden daha güçlü. Sadece sevginin varlığı hatalarımızı kabul etmemizi ve onları düzeltmemizi sağlar.

Cesaret ve umutla...