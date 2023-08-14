Aslan burcunda Yeniay: Kırılgan ego

16 Ağustos günü saat 12.37'de Aslan burcunun 23. derecesinde Yeniay gerçekleşecek.

Aslan burcu, yönetici gezegeni Güneş gibi her şeyin merkezini, yani kalbini temsil eder. Aslan burcunda yeniay yeniden bir araya gelmeye ve kutlamalara da işaret ediyor.

Aslan yeniayı, tanıtım ve reklam çalışmaları için ideal bir dönem olarak kabul edilir. Toplumsal imaj, tarz ve dizayn gibi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu dönemde başkalarında -olumlu veya olumsuz bir etki, bir ilk izlenim bırakma çabası artar.

Zodyak'ın her burcunun, bir madalyon gibi iki farklı yüzü vardır. Aslan burcu efor sarfetmeden parlamak anlamına gelse de, kişiler o kadar ben merkezli davranabilirler ki bu durum gerçeklikten tamamen kopmalarına neden olabilir. Aslan burcunun gölge tarafı narsizim ve gurur olabilir.

Gör beni sev beni!

Aslan yeniayı görülmesi istenen ve göstermekten hoşnut olunan şeylerdir. Bu durum ayarsız bir gösteriş merakına dönüştüğü zaman insanlar haklı olarak gösterişçi kişilerle aralarına mesafe koymayı seçebilirler.

Kendini çok fazla önemseyen, sadece kendi dünyasıyla ve dışarıya nasıl göründüğüyle meşgul biri, herkesin de kendisini aynı biçimde önemsediği varsayımına inanabilir. Egonuzu fazla şişirmeyin ki bir iğne dokunuşuyla patlamasın.

Kendinden şüpheye düşmek, özdeğer sorunları, aidiyet ve kimlikle ilgili meseleler de ortaya çıkabilir.

Aslan burcu haritanızın hangi astrolojik evinde bulunuyorsa Yeniay bu evin kapsadığı konularda bir yenilenme ve parlama ihtiyacı getirebilir.

Örneğin 7. evde gerçekleşecek yeniay kişinin özel ve sosyal ilişkileri dolayısıyla ön planda olmak isteyeceği anlamına gelirken, 10. evdeki Yeniay toplum içinde prestij kazanma ve insanlar tarafından onaylanma, beğenilme ihtiyacını gündeme getirebilir. 4. evdeki Yeniay yaşam alanının yenilenmesi, ailenin genişlemesi, ev değişikliği ve taşınma anlamlarına gelebilir.

Eğer Aslan burcunda Yeniay 11. evinizde gerçekleşecekse, ekip çalışmalarını, arkadaşlık ilişkilerini sabote eden bencil bir tutum yerine, yakınlık ve birliktelik duygusunu perçinleyecek davranışlarda bulunmak, yeni çevrelerle ilişkiler kurarken adım adım ilerlemek önemli olabilir.

20 - 31 Ağustos tarihleri arasında

Yeniay haritasında yükselen Akrep burcunda. Venüs ise Ay ve güneşten uzaklaşarak gerilemeye devam ediyor. Ay güneş ve Venüs Uranüs'e kare açı yapıyor. Yani görünürde ışıltılı ve fakat biraz detaya baktığınızda temkinli olunması gereken bir yeniay enerjisi var.

Aniden yeşeren ilişkiler ani bir finalle noktalanabilir. Dahil olduğunuz farklı çevrelerde sarsıcı olaylar yaşanabilir.

Söz konusu açılar, para piyasaları için iyi değil. Umulmadık ve şok edici haberler, aniden yazılıp gönderilen mesajlar, spontane seyahatler ya da ertelenen/iptal edilen planlar söz konusu olabilir. Son bir kaç aydır belirlediğiniz rota ve hayat planlarınız bir anda değişebilir. Bir günde ya da bir gecede hayatınız tamamen farklı bir yöne doğru ilerlediğine tanık olabilirsiniz.

Özellikle dramatik çıkışlarıyla ünlü, ilgi odağı olma derdindeki insanlar, sürekli bir yarışma duygusuyla hareket edenler, oyuncular ya da isim yapmak isteyenler sahne ışığı altında yer almak isteyebilir, ön planda olma mücadelesi verebilirler. Bu aşamada yüzeysel ve geçici olanla olmayanın ayırdına varmak gerekiyor.

Merkür ve Mars Neptün'e karşıt açıda konumlanırken, Merkür 23 Ağustos'ta başak burcunda gerilemeye başlayacak. Venüs ise ancak 4 Eylül'de retro dönemini sonlandıracak. 31 Ağustos'ta ise balık burcunda dolunay var.

20 - 31 Ağustos arasındaki tarihlerde yanlış insanlara rastlayabilir, talihsiz ortamlarda bulunabilirsiniz. Özellikle dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı ve sağlığınıza özen göstermelisiniz. Aynı tarihler yatırımlar, anlaşmalar ve önemli planlar yapmak için uygun değil.

Esnek ve açık fikirli olmaya gayret edin. Standartlara ve çevrelerinize değil kalbinize, kendinize ve gerçek tutkularınıza sadakat gösterin.

Yeniay'ın soruları ve sorunları

Hayatımın merkezi kim ya da neresi? Özel bir yeteneğim var mı? Beni başkalarından ayıran ve benzersiz kılan şey nedir? Bu yönlerimi nasıl parlatabilirim? Beni gölgeleyen şey nedir? Kendim gibi mi yoksa başkasının istediği gibi biri mi olmaya çalışıyorum? Övgü ve beğeniye bağımlı mıyım? Görülme arzum beni yanlış davranışlar içine mi itiyor? Neler beni mutlu ediyor? Kalbime şarkılar söyleten kim? Çocukken yapmaktan keyif aldığım ama zamanla vazgeçtiğim şeyler nedir? gibi sorular aslan burcunda yeniayla birlikte kafanızı meşgul edebilirler.

Yeniay'da bir başkasına bel bağlayarak veya toplumun belirlediği standartların gölgesinde değil, kendinize güvenerek, kendinize saygı ve sevgi duymanıza vesile olacak yeni tohumlar ekmelisiniz. Ne kadar önemli ve kıymetli olduğunuzu göstermek için başkasını ezmenize, eziyet etmenize de gerek yok. Zira kendine değer veren kişi, kıymetini diğer insanlara ispatlamakla ilgilenmez.

Yeniay'da sevgiyi ve bilgeliği ağırladığınız yüreğinizin penceresini açık, geminizin kaburgasını sağlam tutun. Kuyruğu dik tutmasanız da olur!

Cesaret ve umutla...