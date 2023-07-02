Kristin Demirci
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Giriş: 02 Temmuz 2023 Pazar

Oğlak Burcunda Dolunay: Kıyılar ve Sınırlar 

3 Temmuz günü saat 14:38'de 11. derecesinde Oğlak burcunda Dolunay gerçekleşecek.


Satürniyen bir Dolunay deneyimleyeceğiz. Bu yüzden de yaşadığımız son birkaç gün ve gelecek hafta normaldekinden daha kırılgan, alıngan ve öfkeli olunabilir. Dolunay evrelerinde saldırgan insanlar konusunda temkinli ve dikkatli olmak gerekir.


Kendini veya başkalarını suçlama eğilimiyle, utanç ve vicdani ağırlıkla ilgili olan Oğlak burcunda dolunay etkisiyle, ilişkilere mesafe konulabilir. Tek başınalık ve hayatta kalma duygusu ağırlık kazanabilir.


Her Dolunay evresinde hayatımızın farklı konularındaki karşıtlıklar ortaya çıkar. Bu yüzden de dolunay evreleri beklenen uzlaşmalar için ideal zaman değildir.


Ev hayatıyla kariyer arasında gerginliğe sebep olabilecek gelişmeler yaşanabilir. Meslek hayatınızda ne kadar profesyonel olup olmadığınız, duygularınızın işinizi ne denli etkilediği sorgulanabilir. Başkalarından onay arayışına normalden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.


Oğlak burcu kariyerimiz ve hayatımızda ilerlememiz gereken yöndür. Dolayısıyla Dolunay ile birlikte mesleki bir kabuk değiştirmenin eşiğine gelebilirsiniz. Örneğin; çalıştığınız yerdeki yöneticilerin yerine başkaları gelebilir. İşinizden ayrılma kararı verebilirsiniz. Bu aşamada duygusal değil, makul seçimler yapmanız faydalı olacaktır. Oğlak'taki Dolunay hisler ve sezgiler yönünde takıntıları tetikleyebilir. Sizi dibe çeken ilişkilerden ve tekin olmayan insanlardan uzak durmaya gayret edin.


Oğlak Dolunay'ı uzun dönemli projelerin sonu, ödemelerde kesintiler, iktidarla ilgili bir zirve krizi, sistem hatası, mental çöküş gibi anlamlara gelebilir.


Oğlak burcundaki Ay, ertesi gün Plüton'la da birleşeceği için saklı olan bilgiler, duygusal zayıflıklar, gizli düşmanlar ve gölgede kalanlar gün yüzüne çıkabilir.


Oğlak Dolunay'ı, hem bedensel hem de düşünsel yönde "ağır" hislerle ilgili olabilir. Okuduğunuz ya da aldığınız bir haberin, söylediğiniz bir sözün ya da davranışın vicdani ağırlığı altında kendinizi huzursuz hissetmeniz ihtimali de var. Bunun yanı sıra Oğlak'taki Dolunay yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biridir, zira bu aşamada karanlık taraflarımızla sınanabilir, yazgımıza yeni bir yön vermek zorunda kalabiliriz.


Gücünü kötü niyetlerle başkasının üzerinde baskı kurmak için kullananın ve kendi öfkesine yenik düşerek insanlara çeşitli şekillerde şiddet uygulayanlara itibar etmemek gerekir. Zorbaların dostu olmaz. Çünkü bu çeşit insanlar kendilerinden başka kimseye değer veremezler.


Duygusal ya da tepkisel tüm davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeli, sorumluluğunu alamayacağımız davranışlarda bulunmamaya gayret göstermeliyiz.


Satürn ve Oğlak burcu her şeyin sınırlarını simgeler. Bir şeylerin kıyısında olduğumuz zamanlarda, yüreğinde taşıdığı neyse onu kıyıya vurur insanlar. Sınırlarımızda tanırız insanların gerçek yüzünü.


Şansa değil, kararlı çabalara inanmamız gereken bu aşamada, adeta bir dağcının azmine, disiplinine, dayanıklılığına ve tecrübesine ihtiyacımız var. Oğlak burcu kendi hayatımızdan ve yazgımızdan sorumlu olduğumuzu da hatırlamaktır.


Cesaret ve umutla...


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