İkizler Burcunda Yeniay: "Kim söylemiş beni?"

18 Haziran saat 07:37'de İkizler burcunun 26. Derecesinde Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında yükselen yengeç burcunda yeralıyor.

Yükselen Koç burcunu alınan yeni araçlar, araba yolculukları, kardeşler ve yakın arkadaşlarla ilgili bir gündem beklerken, Yükselen Boğa yeni yatırımlarla, borsa, hisse ve banka hesaplarıyla ilgilenebilir. Yükselen İkizler harekete geçmeye, yeni adımlar atmaya, sözleşmeler ve başlangıçlar yapmaya hazır. Seyahatlerle dolu bir ay geçirebilirler. Yükselen Yengeç'i daha içe dönük bir ay bekliyor fakat yükselen aslan sosyalleşebilir, yeni çevrelere girebilir. Yükselen Başak Burcu kariyeriyle ilgili ikilemleri bir karara bağlamak zorunda kalırken, Yükselen Terazi seçtiği yolları, hayat felsefesini, inançlarını sorgulayacaktır. Yükselen Akrep kayıplar, ayrılıklar, vergiler, ödemeler, maddi ve manevi borçlar üzerine kafa yorup işin içinden çıkmayı denerken, Yükselen Yay özellikle ikili ilişkiler odaklı aktif bir ay geçirebilir. Yükselen Oğlak iş hayatı ve çalışanlar konusunda yoğun bir dönem geçirebilir. Çalıştığı ekipler değişebilir. Yükselen Kova'nın aşk hayatı canlanırken, kendini iki kişi arasında kararsız hissedebilir. Yükselen Balık ise aile ve ev mevzularıyla ilgili bir evre yaşayacak.

İkizler burcunda Yeniay düşünmekten, yazmaktan, konuşmaktan ya da okumaktan genel olarak meşguliyetlerden uykusuz kalabileceğimiz hareketli bir ay öngörür.

İkizler'de Yeniay iki şey, iki insan, iki yol, iki ev, iki yer veya iki taraf arasında çoğu zaman kararsız kalmak bu yüzden seçim yapamamak ya da emin olmayan seçimler yapmak anlamına gelebilir. Bu emin olamama hali özellikle 16 - 19 Haziran tarihleri arasında geçerli.

Anahtarların kaybolması ya da bozulan kilitlerin/kapıların yenilenmesi Yeniay'a denk gelebilir. Belgelerle ve banka hesaplarının güvenliğiyle ilgili haberlerin medyayı meşgul etmesi beklenir.

Telefonunuzu, bilgisayarınızı, aracınızı güncellemeniz ya da yenilemeniz gerekebilir. Komşular, kardeşleriniz yani yakın çevrenizden biri gelecek ay boyunca gündeminiz olabilir.

İkizler burcunda Yeniay yeni bir eğitime başlamak, vize yenilemek, ehliyet almak için uygundur.

İkizler teması, sosyal ve hareketli bir ay geçireceğimizi gösteriyor. Fakat bir konudan diğerine ışık hızıyla atlayıp pek çok şey yapmak isterken, ay sonunda heveslerin kursakta kalması da sözkonusu. Siz iyisi mi tutmamanız ihtimaline karşı kimseye söz vermeyin veya planlarınız konusunda esnek davranın. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda sert bir Dolunay gerçekleşecek.

Kütüphaneninizi yenilemekten değil de, en çok okumayı istediğiniz kitabı almaktan başlayın. Bir başka şehire yerleşip yatırım yapmadan önce, gidip orada geçici bir süreliğine yaşamayı deneyin. İlişkide olduğunuz kişiye gül bahçeleri vâdetmeden önce, onu gerçekten tanıdığınızdan ve gülleri sevip sevmediğinizden emin olun. Her defasında bir adım atmanız, bir anda bütün enerjinizle koşup yarı yolda tıkanmanızdan iyidir.

İkizler Yeniayı biraz da gitmekle kalmak, bağlanmakla ayrılmak, köklenmekle kanatlanmak arasında salınıp durmaktır.

Yeniay'da gündemlerden bir diğeri de dedikodu. Gerçekte ne olduğunu bilmeden söylentiler yayma ve bu söylentilere inanarak büyük kararlar alma hatasına düşen kişi sebep olduğu nahoş durumlarla 3 Temmuz Oğlak Dolunayı'nda yüzleşmek zorunda kalabilir. Verdiğimiz sözlerin, edindiğimiz bilginin, telaffuz ettiğimiz sözcüklerin sorumluluğunu almayı öğrenme evresindeyiz. Çok ve boş konuşanlar değil, dinlemeyi bilenler ve insanları söylentilere göre yargılamayanlar ödüllendirilecek.

Cesaret ve umutla...