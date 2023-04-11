Kristin Demirci
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Giriş: 11 Nisan 2023 Salı

Venüs İkizler burcunda: Aşk mektupları

20 Nisan Güneş tutulması ve 21 Nisan'da başlayacak olan Merkür retrosu dönemi yaklaşıyor. Bugün,11 Nisan'da Venüs ikizler burcuna ilerledi. 20 Mayıs'a kadar burada kalacak.


Venüs ikizler anlatma ve iletişim kurma hevesine işaret eder. Ancak dinleme becerisi olmadan sağlıklı bir ilişki, güven veren bir iletişim kurulması beklenemez. Dünyanın en tutkulu ilişkisini yaşayabilirsiniz. Fakat iletişim yoksa, konuşamıyorsanız bu ilişkinin sürme ihtimali zayıftır. Venüs ikizler yüzeysel heyecan arayışlarına işaret edebilir. Çitin öteki tarafındaki çimenler daha yeşil görünebilir.


Venüs ikizler poliamori yani çoklu aşkın da temsilidir. Çok eşlilik bazen bir seçim, bazen de duygusal derinlikten kaçmanın bir yöntemidir.


Bu evrede zekaya fiziksel arzudan daha yüksek bir değer verilir fakat aynı etkiyle duygusal kopukluk ya da taahhütsüz ilişkiler de gelişebilir.


Venüs ikizlerdeyken, romantik ve sosyal yaşantılarda çeşitlilik merakı ve sevgisi verir. Kalıcı ve romantik bir ilişkiye başlanılması genelde zordur. En ufak tutarsızlık ve kararsızlık iyi giden ilişkilerin de bozulmasına sebep olabilir. Aynı zamanda seyahat sevgisi edebi faaliyetler ve sanatsal yaklaşımlar rağbet görebilir. Herhangi bir arabuluculuk konusunda oldukça ideal bir yerleşimdir.


Müzisyenler sanatçılar ve komedyenler için verimli bir dönemdir. Ancak yine bu işlerde, orijinal fikirlerin taklit edilmesine ve çalınmasına sıklıkla rastlayabiliriz.


Sosyalleşme arzusunu simgeleyen Venüs ikizler burcundayken, hayatınıza yeni insanlar almanız için bir motivasyonu ifade edebilir. Özellikle kurulacak yeni arkadaşlıklar için olumludur. Ya da yeni başlayan romantik ilişkilerde arkadaşlık duygusunun büyük yer tutacağı söylenebilir.


Duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine ihtiyaç artar. Sevildiğinizi duymayı, sevginin kelimelerle dile getirilmesini isteyebilirsiniz. Aşkınızı itiraf ettiğiniz mektuplar yazabilir aşk itirafları duyabilirsiniz.


Romantik seyahatler, okul arkadaşlarıyla kutlamalar, toplantılar, ilk aşkın heyecanı gibi gelişmeler yaşanması mümkün. Venüs ikizler, bir çocuğun renkli balonları için duyduğu heyecana benzetilebilir. Geçicidir fakat nadiren şiddetli bir şeye dönüşür.


Cesaret ve Umutla...



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