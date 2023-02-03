Aslan Burcunda Dolunay: Haklı olmak mı yoksa mutlu olmak mı?

5 Şubat günü saat 21.27'de Aslan burcunun 16. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Ben bu yazıyı hazırlarken aslında çoğunuzun Dolunay etkilerini gözlemlemeye başlamış olmanız ihtimali yüksek. Çünkü Dolunay gerçekleşmeden ortalama 5 gün öncesinden temsil ettiği gündemler şekillenmeye başlar. Hollywood filmlerini aratmayacak bir dolunay deneyimleyebiliriz. Sahne, oyuncular, dekor her şey hazır. Bir kova patlamış mısır ve soğuk bir içecekle unutulmaz bir gösteriye hazırlanabilirsiniz.

Uykusuz geceler, tetikleyici rüyalar, şok edici açıklamalar, dramatik çıkışlar, sürpriz gelişmeler, misketlerimi geri ver diyerek ansızın oyun bitirenler ve bunun gibi planda olmayan pek çok şeyle uğraşmanız gerekebilir. Kibirli cevizleri, prensleri, prensesler, drama Queen'leri ve gururundan aşkın celladına dönüşenleri de unutmamak lazım tabi.

Dolunay haritasında en göze çarpan açılar Ay ve Güneş'in Uranüs'e, Venüs'ün Mars'a kare açıları. Uranüs alışılmışın dışında bir gün olacağına işaret ederken, Venüs ve Mars libidoyu zirvelere çekse de, dışlanma duygusu, gurur, reddedilme korkusu gibi gibi hisler sebebiyle ilişkilerde uzlaşmaya gönülsüzlük verebilir. Özürler geçilebilir. Aslında uzunca konuşup anlatmak yerine, mevzuların yatakta tatlıya bağlanması için uygun bir zaman.

Artık birlikte olmadığınız halde eski bir partnere kıskançlık beslenmesi mümkündü. "Benim değilsin ama kimsenin de olma!" Benzeri mantıksız hislerin esiri olunabilir. Beğenilme arzusunu da simgeleyen aslan dolunayı, parlama isteğini perçinler. "Beni gör, beni fark et, benimle ol, beni sev!"

Bir duygu selinin patlamasına, şehvet fırtınalarının kopmasına hazır olun. Dizginlediğinizi sandığınız asi atlar, eyerlerinden kurtulup kaçabilirler.

Benim için yapabileceğin bir şey var mı diye talepkar olmak yerine, "senin için yapabileceğim bir şey var mı?" gibi zarif ve düşünceli bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır. Çocuksu bir onay ihtiyacıyla alkış beklemenize gerek yok. Ya da verdiğiniz en ufak şey dünyanın en paha biçilmez şeyiymiş gibi davranmanız da gerekmiyor. Bazı değerleri de cömertçe sunmak güzeldir ve bunu yaptığınızda incileriniz dökülmez. Aynı zamanda, her şey ve herkes benzersizdir fakat benzersiz olmak, bir diğerinden üstün olduğunuz anlamına gelmez.

Aslan Dolunay’ında aşk olmasa bile aşık olma fikri hep güzeldir. Gösterişçi değil ince zevkler edinmek iyidir. Sırf insanları etkilemek uğruna evinizde, davetlerinizde, sunumlarınızda aşırıya kaçmanız hoş karşılanmayabilir.

Dolunay’da en güçlü olduğumuz yönler ve aynı zamanda zayıflıklarımız ortaya çıkar. Örneğin aslan burcunun en güçlü tarafı aşktır ve en büyük zayıflığı ise kibir.

Dolunay’ı cesur davranmak -daha önce cesaret etmediğiniz bir şey yapmak, işlerinizi tanıtmak, kutlamalar yapmak ve davet vermek için değerlendirebilirsiniz. Bir yuva kurmaya karar verebilir, hamile kalabilir, hamilelik planlayabilirsiniz. Aslan burcunda dolunayla birlikte tarz değişikliği yapabilir, farklı bir saç kesimi deneyebilir, dikkat çekici ve zevkli alışverişler yapabilir sevdiklerinizden hoş armağanlar alabilirsiniz.

Gözü dönmüş bir yıkıcılıkla aşkın celladı olmuşuz, çok büyük konuşmuşuz, ölsem de dönmem demişiz, gururumuzdan ödün vermemişiz de ne olmuş? Her şeyi yaktıktan sonra kendimizi haklı çıkarmanın gerçekte ne anlamı var? Haklı olmak mutlu olmaktan daha mı mühim?

Nitelikli bir yönetici olmak yeterli mi yoksa işin ahlaki yönü de önemli mi? Başarılı olmak yolunda başkalarına nasıl ve ne kadar adil davranıyorum? Başkalarının sevinçlerine bakıp mutlu olmayı başarabiliyor muyum? Yaşam sahnesinde üstlendiğim rolden hoşnut muyum? Bu rolün sadece kendime mi faydası var yoksa başkalarının da gereksinimlerini önemsiyor muyum? Başarının ölçütü sadece beğeni toplamak ünlü olmak ve servet kazanmak mıdır? Yoksa başarı hayatta ruhsal bir doyum sağlamak mıdır? İyi ve cömert bir insan olmak ve her şeye rağmen iyi biri olarak kalabilmek başarı sayılmaz mı? Kendimize bu soruları sormalı ve yanıtları konusunda dürüst olmalıyız. Çünkü hayata hangi niyetle ne kattıysak, gökyüzü altında payımız budur.

Cesaret ve Umutla…