Juno evlerde ve burçlarda: Ruh eşi

Astrolojide Juno

Juno, Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında bulunan bir asteroittir. Aynı kuşak içerisinde binlerce asteroit yeralır fakat günümüzde bunlardan en büyük dört tanesi, yani Juno, Vesta, Pallas, Ceres yaygın olarak benimsenmiş ve astrolojik çalışmalarda yorumlara dahil edilmektedir. Haritada Juno’nun yerleştiği burç ve ev, nasıl bir evlilik partnerine çekildiğimizi açıklar. Evlenecek türde bir insan mısınız? Birden fazla evlilik yapmaya yatkın mısınız? Juno bu sorulara da yanıt verebilir.

Venüs genellikle aşk ve ilişkiler konusunda en belirleyici gezegen olarak kabul edilse de asteroidlerden Juno, evlilik, eş ya da uzun süreli yaşam ortaklığı gibi konuların simgesidir.

Evliliği iki cinsiyet arasında bir imzadan ibaret görmeyenler için evlilik, “iki ruhun kozmik” birleşimidir. Juno haritada tam olarak da buna, bizi duygusal, cinsel ya da psikolojik yönden tatmin edecek mistik partnere ve kararlı ilişkiye işaret eder. İstikrarlı ve “kararlı” bir ilişki için nelere ve ne tarzda bir insana ihtiyacımız olduğunu gösterir.

Venüs çekiciliği ateşler, Juno taahhütte bulunur. Birine sahip olmak için diğerini feda etmek de gerekmez. Dünyada sadece tek çeşit sevgi ve bağlılık yoktur. Ruh eşlerinin bir araya geldiği gerçek evlilikler için de imza gerekli değildir. İki insanın birbirine bağlılık sözü vermesi yeterlidir.

Mitolojide Jüpiter’in eşi olan Juno - Yunan mitolojisindeki meslektaşı Hera - cinsiyetler arasında eşitlik/eşitsizlikle, adaletle, toplumsal ritüellerle ve kadın haklarıyla da yakından ilişkilidir.

Asteroid Juno, retro dönemleri de dahil olmak üzere, zodyak çemberindeki dönüşünü yaklaşık olarak 4 yıl 4 ayda tamamlar. Juno transitleri de önemlidir. Flört, düğün, ayrılık veya boşanmayla ilgili zamanlar konusunda incelenebilir.

Elbette Juno’nun haritadaki açıları gözönüne alındığında, etkisi kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir. Kimisi için daha tali bir etki olarak yorumlanırken, haritadaki gezegenlerle -özellikle partil kavuşum yapan Juno, yorumlarda öncelik ve önem kazanır. Özellikle Güneş ve yükselen derecesiyle birleşen Juno, kişinin ortalama bir insandan daha fazla evlilik yapabileceği anlamına gelir.

Juno Koç Burcunda

Hayat arkadaşı olacak partner, ateşli, coşkulu, agresif, iddialı ve aktif olma eğilimindedir. Evlilikte, alfa tipi bir partnere ihtiyaç hissedilebilir. Evliliğin bir macera olması, sürekli yenilenmesi, her gün ekmek gibi yeniden yapılması beklenir. Birlikte spor yapabileceğiniz, araç kullanabileceğiniz, daima aktif olabileceğiniz, dinamik birine ihtiyaç vardır.

Juno Boğa Burcunda

Yaşamı paylaşacağınız kişinin inatçı, sağlam ve istikrarlı olmasını beklersiniz. Uzun ilişkilerde sadakat ve güven kutsalınızdır. Sürekli dokunan, sarılan, sevgisini temasla gösteren bir partner ihtiyacı vardır. Birlikte yemek yapıp yiyebileceğiniz, ev konforunda birlikte yaşayabileceğiniz, finansal anlamda size rahatlık veren birini istersiniz.

Juno İkizler Burcunda

Sessiz biriyle evlenmeniz önerilmez. Yaşamınızı paylaşacağınız partnerden en büyük ihtiyacınız, arkadaşlığıdır. Partneriniz, esprili çok yönlü, meraklı ve konuşkan olmalıdır. Kafanız estiği her an arabaya atlayıp birlikte yola koyulabilmelisiniz. Yine de bağlanma sorunları olan partnerlere denk gelirseniz, bunun sebeplerini kendinizde aramanız iyi olur.

Juno Yengeç Burcunda

Hassas besleyici, duygularıyla barışık, duygusal yönde ilham alabileceğiniz, ait ve ev gibi sıcak hissedeceğiniz bir partnere ihtiyacınız vardır. İlişkide, sadece anne ya da çocuk arketiplerini üstlenmek konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun bir bağlılık ilişkisinin en temel anlamı sizin için aile olmak, aile kurmaktır.

Juno Aslan Burcunda

Eşinizin şov dünyasından olması gerekmez fakat gösterişli yaratıcı ve eğlenceli bir partnere ihtiyaç duyabilirsiniz. Parlayan kişiler ilginizi çeker. Eşinizin ve evliliğinizin iyi görünmesini beklersiniz. Lider özellikleri taşıyan ve tanınmaya yatkın insanlara çekim duyabilirsiniz. Eşiniz biraz tembel biraz kibirli ve gürültülü biri olabilir ancak yine de bir şekilde etrafında olmaktan hoşlanabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, bir insan yetiştirmek evlilikteki motivasyonunuz olabilir.

Juno Başak Burcunda

Verimli, üretken, çalışkan hizmet etmekten yüksünmeyecek, sağlığına dikkat eden, bakım veren ve sorumluluk bilinci gelişmiş bir partner ihtiyacınız vardır. Ancak aşırı eleştirel kişilere de çekilebilirsiniz. Juno başak burcundayken, mükemmel ruh eşini arayış vardır ya da partneriniz sizi mükemmelleştirmeye çalışan biri olabilir. Partneriniz sizinle hayatı her yönüyle paylaşabilecek ilişkisine hizmet eden çalışkan biri olabilir.

Juno Terazi Burcunda

Karizmatik, büyüleyici, sosyal yönü gelişmiş, iyi bir sanat anlayışına sahip, zevkli ve bakımlı bir partnere ihtiyacınız var. Partneriniz güzel çekici ve nazik olmalıdır. Birlikte çalışabilmeli ve hayatı eşit bir şekilde paylaşabilmelisiniz. Hayal ettiğiniz evlilik, -çocuklarınız olsa bile, asla bitmeyen bir sevgililik halidir. Dengeli, her zaman her konuda konuşmaya istekli bir partneri ve uyumlu bir evliliği arzu edersiniz.

Juno Akrep Burcunda

Partnerinizin yoğun güçlü ve derin duygulara sahip olması, mahremiyetine önem vermesi ve yatakta kesinlikle iyi olması gerekir. Partnerinizle aranızda sadece ikinizin anlayabileceği bir dil olsun istersiniz. Evliliğinizden tutku bekler, tutkulu birine çekim duyarsınız. Tutku ilişkilerde tutkal görevi görse de, kolayca kıskançlığa ve tartışmalara dönüşebilir.

Juno Yay Burcunda

Evleneceğiniz kişiyle aranızda kültür ve etnisite farkı bulunabilir. Hayat arkadaşınız yabancı ya da farklı ülkede yaşayan biri olabilir. Danışmanlık, yazarlık, eğitim, seyahat gibi sektörlerde aktif olarak çalışıyor olabilir. Evlendikten sonra farklı bir ülkeye taşınabilirsiniz. Partnerinizle bir yolculuk ya da bir eğitim aşamasında tanışabilirsiniz. Birlikte dünyayı keşfedebileceğiniz, özgürlüklere saygı duyan, kıskanç olmayan ve ondan bir şeyler öğrenebileceğiniz bir eşe ihtiyacınız vardır.

Juno Oğlak Burcunda

Kendi ayakları üzerinde duran, bireysel ve pratik bir partnere ihtiyacınız vardır. Evleneceğiniz kişi, evliliği ciddiye almalıdır. İşinizi kolaylaştıracak ve aynı zamanda size yük olmayacak biri. Hayat arkadaşınız duygularını kolay dile getiren biri olmayabilir. Sizden yaşça büyük olabilir. Biraz da işkolik denilebilir. Fakat işinde başarılıdır. Saygı duyduğunuz, itibarınızı destekleyecek ya da itibarını parlatabileceğiniz biriyle evlenmek istersiniz.

Juno Kova Burcunda

Hiç evlenmeseniz de olur fakat eğer evlenecekseniz bunu ancak sıradışı biriyle yapabilirsiniz. Partneriniz değişik, toplumda bireyselliğiyle ve yaptığı değişik işlerle sivrilen biri olmalıdır. Eksantrik birine ihtiyacınız var. Belki biraz dahi, belki de biraz deli biri. Evleneceğiniz kişi, özgürlüğüne sahip çıkmalı, size sosyal çevreniz ve ilgi alanlarınız konusunda özgür alan tanımalıdır. Hatta evli olduğunuz halde farklı evlerde, şehir ya da ülkedeler ayrı/uzak yaşıyor olabilirsiniz. Aranızdaki yaş farkı belirgin olabilir.

Juno Balık Burcunda

Masalsı, romantik bir ruh eşi beklentiniz vardır. Bir peri kızına, bir şaire, bir müzisyene ya da bir resme aşık olabilirsiniz. Kurtarmak istediğiniz ya da size ihtiyacı olduğu için biriyle evlenebilirsiniz. Evliliğiniz büyük fedakarlıklarla doludur. Fedakarlık sizin kutsalınızdır.

Juno Evlerde

Juno 1. Evde

Juno 1. Evde özellikle yükselen derecesiyle birleşiyorsa, kendinizi evliliğinizle tanımlamaya, itibar için evlenmeye yatkın olabilirsiniz. Eşiniz hayatınızın merkezi, benliğinizin büyük bir parçası olabilir. Partnerinizle her ortamda görülmek hoşunuza gidebilir. Evlilik ve ruh eşi sizin için idealize ettiğiniz bir konu haline gelebilir.

Juno 2. Evde

Bu evde yeralan Juno, evlilikte materyalist beklentiler ve finansal anlamda size kendinizi güvende hissettirecek bir partner ihtiyacını gösterir. Ortak mal, mülk, birikim, yatırım ve para ilişkinin merkezindedir. Bazen bu pozisyonda kişiler banka hesaplarıyla, cüzdanlarıyla ya da eşyalarıyla evlenebilirler! Şaka bir yana, bir ilişkinin değerini sahip olunan maddi varlıklar üzerinden ölçmemek, partneri sahip olunan bir varlık gibi görmemek gerekir.

Juno 3. Evde

Evliliğinizin temelinde güçlü bir iletişim ihtiyacı vardır. Kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak ya da kendini ifade etmek konusunda iyi olan bir partner size cazip gelebilir. El becerisi olan, iyi bir konuşmacı ya da yazar niteliklerine sahip, iyi araç kullanan pratik düşünebilen bir partner sizi mutlu eder. Birlikte her konuda konuşabilmeyi, sakince tartışabilmeyi ve anlaşıldığınızı hissetmeyi istersiniz. Bir okul aşkınıza mistik bir özlem duyabilirsiniz.

Juno 4. Evde

Yaşamınızı paylaşacağınız kişi evine düşkün, her yeri yuva haline getirebilen, yemek yapmayı seven ve çevresindeki insanları besleyen biri olabilir. Evlendikten sonra evinize daha bağlı olabilirsiniz. Evle ilgili rutinleriniz önemlidir.

Juno 5. Evde

Juno 5. Evdeyken romantik bir partnere, bir oyun arkadaşına ihtiyaç vardır. Eş iyi bir dansçı, sporcu, oyuncu olabilir. Eşinizin yetenekleri hoşunuza gider. Heyecanlı maceralar, cinsellik ve çocuklar ilişkinin merkezindedir. Fakat her şeyi eğlence gibi gören çocuk ruhlu bir partner. sorumluluklar konusunda sizi zorlayabilir.

Juno 6. Evde

Partnerinizle/eşinizle işyerinde ya da işinize bağlı durumlarda tanışabilirsiniz. Partneriniz iş arkadaşınız ya da sizin için çalışan biri olabilir. Juno 6. Evdeyken kişi işiyle de evli olabilir. Bir evlilikte işbirliği sizin için önemlidir. Günlük hayatı paylaşabileceğiniz, -kedi kumu temizlemekten ve çöpü dışarı çıkarmaktan yüksünmeyecek-birlikte çalışabileceğiniz, güvenilir ve özenli bir partnere ihtiyacınız vardır. Ancak partnerinize ilişkide çalışanınız gibi davranmadığınızdan ya da bir çalışan yerine konmadığınızdan emin olun. Eşitlik için çaba gerekir. Juno 6. Evdeyken kişi hayat ortağına evcil hayvanlar dolayısıyla da rastlayabilir.

Juno 7. Evde

Hem hayatınızı hem de işinizi paylaşabileceğiniz bir ortağa ihtiyaç duyabilirsiniz. Ya iş ortağınızla evlenir ya da evlendikten sonra partnerinizle iş açabilirsiniz. Partneriniz hayatınızın merkezi haline gelebilir ya da sizi merkez haline getiren biridir. Doğru bireysel sınırları çizmek mühim.

Juno 8. Evde

Evlilik, hayatınızı kökten dönüştüren bir gelişme olarak tecrübe edilir. Partnerinizin güçlü, tutkulu ve güvenilir olmasına ihtiyacınız vardır. Cinsel onlamda aktif ve bedeniyle sağlıklı bir ilişki kuran partner size çekici gelir. En iyi seksi kimle yaptıysanız, onunla evlenmek isteyebilirsiniz. Evleneceğiniz kişinin sizinle maddiyat için birlikte olmadığından emin olmanız gerekir.

Juno 9. Evde

Dokuzuncu evdeki Juno yurtdışında evlenmek düğün yapmak için ideal bir pozisyondur. Evleneceğiniz kişiyle çok farklı geçmişlere sahip olabilirsiniz. Aranızda mesafeler bulunabilir. Uzaktan yaşanan ilişki, evliliğe dönüşebilir. Durağan, hareketsiz bir evlilik size göre değildir. Partnerinizin maceracı olmasını bekler sürekli birlikte seyahat etmek isteyebilirsiniz. Dokuzuncu evdeki Juno mistik aşkınızı üniversitede bulabileceğinizi de gösterebilir. Ya da tatildeyken karşınıza çıkacak biri olabilir. Manevi spiritüel felsefi paylaşımınızın güçlü olduğu biriyle evlenmek istersiniz. Evleneceğiniz kişi danışman, terapist, öğretmen, gezgin, rehber ya da mentor niteliğinde biridir.

Juno 10. Evde

Kariyeriniz için faydalı bir evlilik yapabilirsiniz. Evleneceğiniz kişi ile itibar sağlamak fikri hoşunuza gidebilir. Ya da partnerinizin böyle bir eğilimi olabilir. Evliliğimizin sosyal duruşunuza iyi gelmesini ister, göz önünde mükemmel bir çift olarak bulunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Alternatif olarak kişi kariyeriyle de evlenebilir. İtibarının zedelenmesi korkusuyla ya da dışardan gelecek yorumların endişesiyle boşanmayı geciktirebilirsiniz.

Juno 11. Evde

Juno 11. Evde, kişinin arkadaşı olan biriyle evlenmesi ya da evliliğinin temelinde arkadaşlığa önem vermesi anlamına gelir. Partnerlerin sosyal faaliyetlere ve arkadaş çevresine ihtiyaçları yoğundur. İlişkinin ortak bir vizyona/amaca hizmet etmesi ve eşlerin kişisel alanları dahilinde özgür olmaları önemlidir.

Juno 12. Evde

Bu yerleşimdeki Juno zordur. Çünkü kişi evliliği içinde kendisini yalnız hissedebilir. Partnerin davranışları düşmanca gelebilir. Sürekli partnerinize destek olmalıymış, onu kurtarmalıymış gibi hissedebilirsiniz. Evlilik bir varmış bir yokmuş gibidir. Yine de her şey çok kadersel ilerlemiş, evlilik kaderde varmış duygusu verir.

Cesaret ve umutla...