İkizler burcunda Dolunay: Yanık ten

8 Aralık günü saat 07.06'da İkizler burcunun 16. Derecesinde dolunay gerçekleşecek. Hem Venüs/Neptün karesi hem de ikizler burcunda retro olan Mars'ın açıları Aralık'ın ilk 10 günü oldukça aktif. Venüs ve Mars, ilişkideki roller konusunda belirleyici gezegenler. Fakat dolunay haritasındaki en etkili olacak enerji -partil kavuşum açısı olmasından dolayı, Ay Mars birlikteliği.

Değişken burçların aktif olması sebebiyle, "gelir/geçerliliğin son derece vurgulandığı bir gökyüzü mevcut. Ama hiç geçmeyecekmiş gibi hisettiriyor değil mi? Belki de bu ara, fırsat bulduğunuz her an durup dinlenmeye ihtiyacınız vardır.

Mola

İkizler dolunayı huzursuz düşünceler ve rahatsız uykular anlamına gelebilir. Varolan koşullardan kurtulup, "karşı tepenin ardındaki" daha yaşanılır bir hayatı düşleyebilirsiniz. Devamlı olarak hareket halinde kalmak ister fakat hareket edemediğinizde, yaşamın nabzının durduğunu düşünerek panikleyebilirsiniz. Fakat bazen rahatlamaya ve dinlenmeye zaman ayırmak da önemli bir gereksinimdir.

İkizler dolunayı, fiziksel olmasa bile zihinsel olarak sürekli hareket halinde olmanın işaretidir. Fakat Mars retrosu devam ediyor. Yapılması gereken çok iş, bunları yapacak az enerji var.

Diğer taraftan ikizler burcunda gerçekleşecek dolunay, başkalarına ilham vermek ve çözüm arayışlarına destek olmak için ideal zamandır. Bir diğer anlamda, başkalarına iyi gelmeniz, size de iyi gelir. Kendinize inancınız tazelenir, özgüveniniz artar.

Gündem

İkizler dolunayı, muhabirler, medya çalışanları, yazarlar, öğrenciler, hikaye anlatıcıları, taksiciler, telefon operatörleri ya da eğitim ve lisanslarla ilgili gündem ve gelişmelere işaret edebilir. Evrak işleri, güncellenen ve yenilenmesi gereken belge ve başvurular, dolunay haftasının - 1 -8 Aralık - meşguliyetlerini simgeleyebilir. Hava taşıtları, hava personelleri ve yolculuklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ulusları ilgilendiren yeni ticaret anlaşmaları yürürlüğe konabilir ya da eskileri geçerliliğini yitirebilir. Hırsızlıkla ilgili haberler ve gündemler artabilir.

İkizler burcu, bilginin dolaşımda olmasını ve daimi bir güncelleme arayışını sembolize eder. Haberdar olmak önemlidir. Fakat parmakla gösterilen şeyler konusunda yanlış yargılara varmamak, yalan haberler yaymamak ya da teyit edilmemiş bilgiye inanmamak için ekstra dikkatli olmak gerekir.

El becerisi gerektiren alanlarda uzmanlaşmayı deneyebilirsiniz. Edebiyat ilgisi artabilir ve okuma alışkanlığınızı canlandırmak isteyebilirsiniz. Kitaplığınızı düzenlemek ve yarım kalan yazı taslaklarını elden geçirmek için iyi bir zaman. Kelimeler, kelimelerin kökeni, sayılar, fikirler bu çeşit sembolik ve kavramsal yapılar cazip gelebilir.

Şehirler, kent merkezleri bu dönemde kırsaldan daha çok ilgi çekici olacaktır. İkizler dolunayı hava seyahatiyle ilgilidir. Avrupa kentlerine kısa seyahatler yapabilir, araba yolculuğuna çıkabilirsiniz. Evinize ilgi çekici insanları davet edebilir, misafirlerinizin zihin açıcı sohbetlerinden zevk alabilirsiniz.

Sağlık

İkizler dolunayı, akciğerler, solunum yolları el bilekleri ya da omuzlarla ilgili sağlık sorunlarını ve tedavilerini ön plana taşıyabilir. Diş tedavisi, egzema ve sedef hastalığı gibi cilt problemleri, astım, romatizma, alerjiler, sinirsel rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Spor temiz hava ve insanlarla daha çok fiziksel temas kurmak iyi gelebilir.

Duyguların Deneyimi

İkizler burcu, sözlü ya da yazılı olsun fark etmez, çeşitli insanlarla etkileşime girmeye, çeşitliliğe merak duymaya, yeni şeyler öğrenerek becerilerini geliştirmeye eğilimlidir. Ancak bağlantılar kurarken, derinlik gerektiren bağlar kurmakta zorlanır. Şimdilerde, yüzeysel iletişim ve ilişkiler kurmak yerine, duygularınızı dışlamadığınız derin ilişkiler kurmayı öğrenmeniz gerekiyor. Beslediğimiz ve beslenebildiğimiz gerçek bağlara ve temaslara ihtiyacımız var.

İkizler dolunayı, klostrofobik bir etkidir. Duygusal krizlerin sizi köşeye sıkışmış ve "tuzağ düşmüş" hissettirmesinden hoşlanmaz, kapıdan pencereden kaçabilirsiniz. Fakat bir durup kendinize sormanız iyi olmaz mı? Duygularınız size ne anlatıyor?

Duygulardan kaçmak için, bitmeyen meşguliyetlere sarılmayın. Sıkılganlık, duyguların renkliliğinden izole olunduğunda ortaya çıkar.

Belki de başkalarının duygularıyla başa çıkmadan önce kendi duygularınızla temasa geçmeniz gerekiyor. Savunmasız hissetmekten ve kendinizi adamaktan korkmayın. Hepsi normal, hepsi son derece insani duygular. Yeter ki kendinize bu duyguları deneyimleyecek alan tanıdığınızdan emin olun. "Peter Pan"lık da nereye kadar!

Çok Yönlü

Değişim ve özgürlük talep edebilir, birbirinden farklı insanlara ve seçeneklere ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ancak aynı anda birden fazla konu üzerinde çalışmak, işleri sonuçlandırmayı, ilişkilerde güven ortamı sağlamayı zorlaştırır.

İlişkilerdeki kararsızlığınız ve dağınık ilginiz istikrarsızlığınızın sebebi olabilir. Seçeneklerinizi azaltarak her defasında tek bir konuya/kişiye odaklanmanızda fayda var. Etkileyici mizah yeteneğinizin de, alaycılığa dönüşmediğinden emin olun.

Ay Mars Kavuşumu

Transit Ay, Mars'la birleştiği zaman, kişisel yaşantımızdaki aktif ve olaylı günlere işaret edebilir. Yoğunluk artar, duygular alevlenir. Acil ihtiyaçlar karşısında hızlı ve düşünmeden kararlar alınabilir. Anın sıcaklığında, her şey aniden gerçekleşir.

Dolunay haritasındaki Ay Mars kavuşumu özellikle Aralık ayının ilk yarısında ev kardeşler ve aile hayatında gerilimi yükseltebilir. Üçüncü kişilerin sebep olduğu tartışmalar, iç güvenlik teması, ev ve yaşam alanlarıyla ilgili sorunlar vurgulanabilir. Kişisel hayatlarınızda ve domestik alanlarınızda bile kendinizi tehtit altında hissedebilir, haklarınızı korumak için mücadele edebilirsiniz.

Negatif İletişim

Ay/Mars sert açıları uyuyan bir ayıyı dürtmek ve uyandıktan sonra ona taş atmaya benzer.

Samimiyetlerini, adil tavırlarını ve korumacılıklarını takdir etsek bile, sevdiğimiz bazı insanlar tartışmacı tepkisel ve gürültücü iletişim kurmaya eğilim gösterirler. Çünkü muhtemelen çocukken kimse onları dinlememiş, kimse fikirlerini sormamıştır. Adeta "bağırmak" için öfkelendikleri düşünülebilir. Fakat bir kişi konuşurken sesini yükselttiği zaman, aslında anlatmak istediği şey sessizleşir. Negatif iletişim kuran kişi genelde alınganlığı, fevriliği ve pasif agresifliği yüzünden de sık sık suçlamalara maruz kalacak, haklı olsa bile çevresinin " sen hep böylesin, kafayı yemişsin, delirmişsin, seninle bir yere varılmaz" gibi sözlerle savunduğu her şey geçersiz kılınacaktır.

Negatif iletişim sağlıklı bir seçim olmasa da, karşı tarafın üstenci, konformist, yargılara sığınması da doğru değildir. Zaten anlamaya değil suçlamaya hazır insanlarla iletişim kurmak fikri bile yeterince zordur.

Siz yine de ne konuşursanız konuşun, sesinizi yükseltmeyin. Kapıları çarpmayın, evi sarsan gürültülü adımlar atmayın, tabakları duvarlara fırlatmayın. Bunları yapmadan, normal bir ses tonuyla da konuşsanız sizi anlamak isteyen kişi zaten sizi duyacaktır.

Sizi anlamaya tenezzül etmeyenlerin, duygularınızı çiğneyenlerin, ne sözünü kesmeye ihtiyacınız var ne de bağırmaya. Enerjinizi bu kişilere alınmak ve tepki göstermek için bile harcamayın. Mesajınızı sakince iletin ve sizi rahatsız eden ortamlarda durmak zorunda olmadığınızı kendinize hatırlatın.

Güvende hissetmek için kendinize bir kavga seçmeniz gerekmiyor.

Tehlikede değilsiniz, dışarıda bırakılmıyorsunuz, duygularınız tehtit edilmiyor, sakince o zehir zemberek mesajları silin ve kendinize sıcak bir çorba yapın. Sıcak bir duş da hiç fena olmayabilir. Ay Mars kavuşumu her zaman "yangın yeri" ya da itfaiyeciyi aramak anlamına gelmez.

Ancak öfke, adil olmayan adalete hizmet etmeyen şeyler karşısında doğal ve gerekli bir tepkidir. Toplumda öfke daha iyi yönde bir değişim sağlamak, doğru olan için mücadele etmek için faydalı bir araç olarak kullanılabilir. Ay Mars kavuşumu, bir annenin koruculuğunu, zulüm, şiddet ve ayrımcılık görenleri desteklemeyi temsil eder.

Ay Mars kavuşumu, güneşten berbat bir şekilde yanmış bir tene sahip olmaya benzer. Yanıklar aslında iyileşmeyen çocukluk ve aile travmalarıdır. Çoğu insan birbirlerinin hikayelerini gerçekte bilmez. Bazen kişinin kendisi bile kendi hikayesiyle yüzleşmekten kaçınır.

Karşınızdakinin niyetinden bağımsız bu açık yaralara dokunulduğunda, istemsiz tepkiler verebilirsiniz. Bunu duyarsızlık olarak değerlendirmemeye çalışın. Çünkü öfke bazıları için nüks eden bir travma bazıları için de yeni bir durum içinde gerçekleşen bir tepkidir. Hikayeleri düşünün. Herkesin benzersiz bir hikayesi var.

Belki bir gün anlatmak ve yüzleşmek istersiniz.

Cesaret ve umutla…