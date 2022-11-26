Haritada Venüs/Neptün açıları: Kelebekle balinanın aşkı

Gerçekten de kelebek ve balinanın aşkı, Venüs/Neptün kavuşum, kare ve karşıt açıları için harika bir metafordur. Zarif varlığı ve uçuşunun güzelliğine rağmen kelebek doğduğu yıl ölmeye mahkum, kırılgan bir canlıdır. Bunun yanısıra, derinliklerde gizemli şarkılarıyla gezinen dev mavi balinaların ömrü neredeyse bir asırdır. Bu iki büyüleyici canlı arasındaki aşk imkansızdır. Fakat imkasızı düşlemekte değişik bir haz vardır.

Peri masallarında ya da mitolojide insanların, perilere, tanrı ve tanrıçalara aşık olması, arzu duyması Venüs/Neptün etkisi olarak yorumlanabilir. Bu iki gezegen arasındaki sert açılar, egodan vazgeçerek, karşıdaki güce teslim olma halini açıklar.

Dünyevi zevklerin ve değerlerin simgesi olan Venüs, Neptün'ü şehvetlendirir. Onu dünyevi ve bedensel hazlar alemine indirerek, Neptün'e samimiyet ve bağlılık arzusu aşılar. Neptün Venüs'ü yükseltir ve manevileştirir. Neptün aşkı idealize eder ve Venüs'e aşkın ebedi bir duygu olduğunu, birlikte "bir" olunabileceğini savunur.

Fakat nihayetinde Neptün form kazanmamış idealleri simgelediği için -doğası gereği - geçici hayallerin, kayıpların, trajedilerin, ayrılıkların yani kalp kırıklıklarının gezegenidir. Neptün söz konusu olduğunda, her şey birden hiçliğe dönüşebilir.

Genelde haritasında Venüs ve Neptün arasında negatif açılara sahip olan kişi. tek başına ebeveynlik eden annesi ya da babasıyla kalmış olabilir. Ailenin direği ya da "ebeveynin yedek eşi" arketipini benimsemesi mümkündür. Anne baba ilişkisinde, arada kalmışlık duygusuyla kendini suçlama eğilimi ve mantıksız korkular yaygındır. Kişi, benliği muhtaçlık gösteren ebeveyni tarafından "yutulmuş" hissedebilir. Sevgiyi, sevmeyi kaçınılmaz olarak acı çekmek olarak algılayabilir.

Venüs/Neptün negatif açılarında "biz biriz, birbirimize aidiz ve böylece her şey mükemmel" algısı yaygındır. Öyle ki, partnerin tembelliği, suçları, madde bağımlılığı, ihaneti ve açık iletişim kurmaması bile göz ardı edilebilir. Yeter ki bir olalım.

Eğer Venüs/Neptün kişisi partneriyle ortak bir yaşam seçtiyse, örneğin evliyse, partneri dışında ulaşılması zor kişilere yönelebilir ve bu kişileri bir kurtarıcı olarak idealize edebilir. Sahip olamayacağı fakat çok daha büyük bir sevgi beklentisiyle, pek çok şeyi feda etmeye yatkın olabilir. Sonrasında, trajik bir kader duygusu içerisinde mutsuzluk gelir.

İlişkisi olmayan kişiler için de hikaye benzerdir. Evli, uzakta olan ve ilgisiz insanlara çekim duyabilirler. İmkansız ilişkileri oldurmaya çalışabilirler. Genelde Venüs/Neptün stresli açılarında, kişi kendisini en az önemseyen ve umursamaz insanları büyük bir aşkla sever. Aşkına karşılık aldığı zamanlar da ise, bu sevgiden tuhaf bir şekilde utanır. Sonra da Hissetmediği duyguların rolünü yapmaya devam eder ya da kaçar.

"En uzun süren aşk, asla geri dönmeyen sevgidir" sözü Venüs/Neptün etkisi için son derece doğrudur. Tutkunun nesnesi olduğunun, farkında bile olmayan birine aşık olmak sözkonusudur. Yakın bir arkadaşına, öğretmenine, terapistine, evli birine, tanınan bir kişiye ya da bir film yıldızına aşık olunabilir. Venüs/Neptün açılarında, öğretmen/öğrenci, doktor/hasta, terapist/danışan, genç/yaşlı, kurban/kurtarıcı, arketipinde ilişkilere sıklıkla rastlanır. Bazen de birden fazla evliliği ya da sadakatsiz ilişkileri gösterebilir.

Venüs/Neptün kavuşum, kare ya da karşıt açıları, içine arzular ve aşk karıştırılmış, alkolü yoğun ve bağımlılık yapabilen, büyülü bir iksire benzetilebilir. Bu karışımı içen kişi, umutsuz bir aşkın rüzgarına kolayca kapılabilir. Sahip olunamayacak şeye duyulan özlem, tanrıya duyulan özlem gibidir. Bu anlamda Tanrısal beklentiler ve nitelikler, sevilen kişiye yansıtılabilir.

Tanrısal olan sevgilinin, insani kusurları ise tolere edilemez. Örneğin partner bir hastalık geçirdiğinde ya da ölümle yitirildiğinde büyü bozulur. Hatta bir diğer senaryoda "ilahi sevgili"tarafından terkedilen kişi dünyadan, sorumluluklarından, onu en çok seven insanlardan kaçmaya karar verebilir.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı bir Venüs/Neptün romanıdır. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı isimli filmi de öyle

Bir diğer taraftan kişisel ilişkilerini gerçek bir tanrısal aşk uğruna feda eden Florance Nightingale gibi insanlar da vardır. Ünlü İngiliz hemşire, tanrının hizmetinde olduğuna inanıyordu. Böylece sevgisini Tanrı'ya ve Tanrı aracılığıyla tüm insanlara verebilmek için, bekaret yemini eden bir rahibe gibi ömür boyu yalnız olmayı seçti.

Güzellik, uyum ve çekim gezegeni Venüs, Neptün etkisiyle mitolojideki sirenlerin şarkısına kulak verirmiş gibi, okyanusun mavi derin ve bilinmez sularına çekilir. Özlem dolu zehirli duygular söz konusudur. Ve kişi duyguların kendisini yuttuğunu, yani boğulduğunu hissedebilir. Buna rağmen hala özler hala sever ve hala aşk için fedakarlık yapmak ister.

Kışkırtıcı biçimde son derece yakın ve mutluluk verici olan şey, çıldırtıcı biçimde ıstırap verici ve ulaşılmazdır.

Venüs/Neptün açıları süistimale açık insanlara işaret eder. Kişi partnerini net bir şekilde göremediği için, aldanmaya ve aldatılmaya açık olabilir. Birini kurtarmak adeta dini bir deneyimdir. Fakat kişi bir kurtarıcı rolü üstlenirken sonunda bir kurbana dönüştüğünü fark edemeyebilir.

Parayı tutmak Venüs/Neptün açılarında zordur. Fakat özellikle vakti, nakidi ve yaşamsal gücü hızlıca tüketebilen partnerlere ve ilişkilere çekilmek estra sıkıntılı durumlar yaratabilir. Venüs/Neptün negatif açılarında, partnerle ortak yatırımlar yapılmasından ve genel olarak para ilişkisi kurulmasından kaçınılması önerilir. Zira kişi aşkın sınırsızlığı içinde kaybolmuşken ve asla yerine getirilemeyen sözlere inanmışken, banka hesaplarının boşaldığını fark edemeyebilir. Büyük zorluklarla kazanılan mülk ya da mülkler partnere kaptırılabilir.

Hemen hemen her şeyi affetmeye gönülden hazır Venüs/Neptün insanları, Venüsleriyle temaslarını tamamen yitirdikleri zaman, çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamak durumunda kalabilirler.

Venüs Neptün etkisinde, güzellik estetik ve kozmetik sektörlerine gereğinden fazla para harcanabilir. Fiziksel güzelliklerini sürekli iyileştirmek isteyen kişiler, kendi güzellik standartlarına göre yaşamaya devam edebilmek için büyük bir mücadele verebilirler.

Burada önemli olan kişinin kendine güvenmesi, kendisiyle doğru ve sağlıklı bir değer ilişkisi kurabilmesidir. Takıntılı diyetler, aşırı kozmetik müdahaleler kafalarının içindeki çarpık benlik imajına iyi gelmez. İçerdeki bu aldatıcı sese güvenmemeyi öğrenmeleri, iltifatlara bağımlı olmamaları ve en önemlisi öz değerlerini asla dış imajlarına dayandırmamaları gerekir.

Venüs/Neptün sert açılarına sahip bireyler, ilişki sorunlarında, genelde aileleri ve arkadaşları tarafından "boşver unut, hayal kurmayı bırak ve hayatına devam et" gibi sözlerle nazikçe teselli edilirler. Fakat asıl çare sevgiliyi düşünmeyi bırakmakta değil, o kişinin gerçekte kim olduğuyla yüzleşmektedir. Aşık olunan kişi gerçekçi bir ışık altında analiz edilmeli ve hakkında bilgi edinilmelidir. Aslında sevilen kişinin başkalarıyla ne kadar benzer özellikleri olduğu anlaşıldığında, tanrısal maskeleri düşecektir. Tutku bir diğerinin gerçekliğine çok fazla maruz kalmaya asla dayanamaz.

Romantik yaşamın psişik fırtınaları içinde kendine konfor arayan Venüs/Neptün insanları, acı ve kefaret içeren bir ilişkinin otantik olduğu yanılgısına sahip olabilirler. Sonra ilişkilerinde neden başarısız ve mutsuz olduklarını merak ederler. Belirsiz beklentiler, belirsiz korkular ve bunların normal kabul edilmesi, kişinin gerçek ve sağlıklı bir ilişki kurmasına manidir.

Venüs Neptün açılarının en iyi tarafı, sanata yatkınlık vermesi ve kişinin dünyaya iyilik, güzellik katmasını kolaylaştırmasıdır. Müzik, şiir, sinema, fotoğraf, buz pateni, sörf, dans gibi alanlarda başarılı olunabilir. Son derece şefkatli ve nazik olan bu insanlar, Venüs/Neptün enerjisinin sağladığı ekstazi durumunu yaratıcı işlere kanalize edebilirlerse, hayret verici güzellikte ürünler ortaya çıkarabilirler.

Venüs/Neptün'le ilgili nostaljik bir güzellik de vardır. Yeter ki rüya gibi deneyimler için kaygan zeminlere ihtiyacınız olmadığını hatırlayın.

Cesaret ve umutla…