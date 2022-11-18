Kristin Demirci
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Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma

Venüs Ateş Burçlarında: Güneşli, Kaygısız ve Yakıcı

Haritasında Venüs'ü ateş burçlarında bulunan insanlar, yaşamın ritmini ve dansını yoğun bir biçimde hissederler. Herkesin de aynı duyguyu hissetmesini isterler. Ateş burcundaki -koç, aslan, yay Venüs. "Hadi benimle gel!, hayalimi yaşa, içime karış, danset, coşkumla birleş ve büyük bir şeyin parçası ol! Der gibidir. Gerçekten de son derece ikna edici olabilen ateşli Venüs'lere karşı koyabilmek pek mümkün olmaz.


Ateş burçlarındaki Venüs'ün vahşi ve evcilleşmeyen bir tarafı vardır. Bu yüzden de bu kişilerin büyüsüne teslim olmadıkça, coşkusuna katılım göstermedikçe, ona sahip olamaz, onun bir parçası olamazsınız. Kulağa bencilce geliyor değil mi?


Bir sinir krizi anında "sen ne kadar bencil iğrenç bir insansın, sana katlanamıyorum" diye bağırıp kapıyı çarpıp gidebilirsiniz. Ya onların dansına eşlik eder ya da gidersiniz. Gerçekten de fazla seçeneğiniz yoktur. Ateş burcundaki Venüs'le savaşsanız dahi kazanma beklentisine girmeniz önerilmez. Ateş burcundaki Venüs'ü sevmek ateşi sevmeye benzer. Sizi ısıtır, aydınlatır fakat çok yaklaşırsanız yakıcıdır. Siz yaklaştıkça sizi de kendi içine katıp. yukarıya doğru yükselmek ister. Çünkü doğasında bu vardır.


Ateş burçlarındaki Venüs kendisini size sunmaz, onun arzularına ve koşullarına uyum sağlamanızı bekler. Ateş güçlü bir elementtir ve beraberinde güçlü bir egoyu getirir. Çocukça gelebilir fakat ateş Venüs'ün düşlerini, kendisini adayan bir aşık süsler. Gerçekçi değillerdir ve bu da rol yapanlar tarafından kolayca kandırılabilmelerine sebep olur. Kelimenin tam anlamıyla, her defasında çocuk gibi kanarlar.


Tıpkı ateşin ışık kaynağı da olması gibi, ateş burcundaki Venüs için tarzları, dışarıya yansıttıkları imajları önemlidir. Parlak, iyimser ve cesaret verici bir görüntüleri, cömert bir kişilikleri vardır.


Venüs ateş burcundayken, hava karardığında umut ışığı yayan insanlara işaret eder. Onlarda her zaman, güneşli, kaygısız ve davetlar bir şeyler vardır.


Cesaret ve umutla...


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