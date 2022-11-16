Yükselen burçlara göre Mars İkizler Retrosu etkisi

Aşağıdaki “konsantre” yorumlar 30 Ekim 2022 - 12 ocak 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Yükselen Koç

Ayağı frende gibi yaşamak, araç cezaları, bozuk motor, bozuk araç, iletişim sorunları, sabırsız adımların istenmeyen sonuçları, kardeşlerle ve komşularla zorlukla süren iletişim, kardeşlerin ya da komşuların problemleri, kendini ifade zorluğu, düşünmeden konuşmak, sınavlar, sınav sistemlerinde değişiklik, teslim tarihinin yaklaşması, odaklanmakta güçlük, kararsızlık, flört, ehliyet sınavının ertelenmesi, ikinci el araç, kararsızlık, çekimser kararlar, boğaz ağrısı, ses telleriyle ilgili hassasiyet, trafikte beklemek, ulaşım sıkıntısı, sözleşme yenilenmesi için bekleyiş, gönülsüz konuşmalar, gönülsüz başvurular, ertelenen/uzayan eğitim, beklenen haberlerin gelmemesi, telefon arızası, ikinci el telefon, savunma sanatlarına ilgi, dedikodu, yeni bir dil öğrenmek ya da yarım bırakılan bir eğitime devam etmek, gerçek suç ve dedektiflik kitapları/filmleri.

Yükselen Boğa

Dengesiz kazanç, kendi değerini sorgulama, hakaret davası, hakaret içeren konuşmalar, araç alım satımı, karsız satışlar, ticaret ve pazarlıkta sorunlar, tanıdık kazığı, kazanmak için çok çalışmak, birikimleri harcama gerekliliği, para konusunda fazla düşünmek ve konuşmak, kredi başvurusu, karşılanmama ihtimali olan zam talebi, maddiyatı her şeyin önüne koymak, kıskançlık, para kazanma yeteneğini sorgulama, birikim yapma zorluğu, eğitim için para ayırmak, cepteki delik, plansız harcamalar, hesaplarda dengesizlik.

Yükselen İkizler

Kaynak bulma sıkıntısı, ilerleyememe duygusu, hareketsizlik, bir türlü başlamayan şeyler, yavaş gelen sonuçlar, yaralanma riski, kronik rahatsızlıkların nüksetmesi, yarım kalan projeler, imaj değişikliği ve istenmeyen sonuçları, verilen sözlerin tutulmaması, sinirlilik,aceleyle verilen kararlar, görme problemleri, göz operasyonları, agresif alışveriş, hayatın genelinde bir düzensizlik hissi, yer değişikliğiyle ilgili sorunlar ve gecikmeler, alerjiler, nefes problemleri, odaklanma güçlüğü, halsizlik, geri çekilme, potansiyellerini gerçekleştirememe hissi, yetersizlik duygusu, endişeli bekleyiş, çocuklukta bastırılmış öfkenin yüzeye çıkması, cilt sorunları, büyükanne ya da büyükbabayla ilgili tedaviler, tarih belirlerken esnek olunması gereken seyahatler, güne geç başlamak, geç uyanmak, bozulan ve tamir gerektiren araçlar.

Yükselen Yengeç

Karmaşık düşler, uyku problemleri, metabolik dengesizlikler, aileyle geçmişte yaşanan sorunların nüksetmesi, gömülü öfke, ıslak kibrit, saatli bomba, siste ilerleyememek, fizik terapileri, spa, geceleri uyuyamamak, aşırı düşünme, düdüklü tencere, sebebi belirsiz kramplar, terapi sürecine ara vermek, danışmanlarla yaşanan iletişim problemleri, kendini tehtit altında hissetme, çözümsüzlük hissi, düğümlenmiş meseleler, sakarlık, psikolojik sınırların zorlanması, devam etmekte güçlük, gururun kırılması, alınganlık, düşük tansiyon, enfeksiyon riski, görünür olma çekincesi, tek başına çalışma isteği, karşılanmayan istekler, doyurulmayan arzular, küskünlük, pasif agresif davranışlar, cinsel travmalar, istila edilmişlik duygusu, içerdeki savaş, kalbin atışı.

Yükselen Aslan

Ara verilen ilişkiler, ertelenen davetler ya da kutlamalar, prim ödemelerinde aksaklık, zam beklentisinin karşılanmaması, umutların ertelenişi, kredi ve vergi ödemelerinin taksitlendirilmesi, dedikodu, el ve ayak bileklerinde hassasiyet, ilham arayışı, iyiyi ve kötüyü sorgulamak, karsız satışlar, askıya alınan, dondurulan üyelikler, kongrelerden toplantılardan beklenen sonuçların alınamaması, belirsizlik, vizelerde sonuçsuzluk ya da gecikmeler, teyzelerin ya da amcaların sağlık sorunları, umutsuzluk hissi, çalışanların sağlığı ve sağlık güvenceleri, spekülatif yatırımlarda hareketsizlik, kar getirmeyen yatırım, işbirliğinde birlikte çalışmakta zorluklar.

Yükselen Başak

İş yerindeki yöneticilerle ilgili belirsizlik, mesleki endişeler, iş arayışı, mesleki motivasyon eksikliği, yorucu rekabet, iş yerinde cinsiyetçilik, kariyer karmaşası, çalışma isteksizliği, otoritelerle iletişim problemleri, haksız rekabet, kemiklerle ilgili problemler, onursuzca çıkar elde edenler, tanıtım çalışmalarının beklenen sonuçları vermemesi, prestij kaybı, ertelenen hedefler, resmi başvurularla ilgili gecikmeler, yurtdışından beklenen para, değişen yöneticiler, ebeveynlerle bir kararda uzlaşamama, iş yerinde, işle ilgili politik ayrımcılık, görünürlüğün azalması, sadakatinin sorgulanması ticarete bağlı işlerde gümrük ve evrak sorunları, beğenilerin düşmesi.

Yükselen Terazi

Ülke değiştirmekle ilgili sorunlu süreçler, inançları sorgulamak, iptal dilen seyahatler, süresi dolan vize, eğitimle ilgili zorluklar, danışmanlar görüşmelerin aksaması, eleştiri yazısı, uyarı belgesi, davalarla ilgili belirsizlik, uzak iletişim, yüksek eğitimle ilgili zorluklar, okul seçiminde kararsızlık, iş ortamındaki düşmanca tavırlar, kalçada ve dizlerde sağlık sorunları, göçmenlikle ilgili meseleler, İthalat ve ihracatla ilgili engeller, sistem eleştirisi, sistem arızası, davaların yürümemesi, karaciğer sorunları, partnerle yapılan sözlü ya da yazılı anlaşmalar, anlaşmaların sözleşmelern feshi ve yenilenmesi, yaşam felsefesinin sorgulanması, siyasi görüş farklılıkları, eski taslakların elden geçirilip yayına hazırlanması, arşivlerin ayıklanması, bir danışman/avukat/uzman/mentor/eğitimci arayışı, vazgeçilen tatil planları, tatmin edici olmayan danışmanlıklar toplantılar ve görüşmeler, iptal edilen seminerler, katılımların azalması.

Yükselen Akrep

Cinsel isteksizlik, bastırılan arzular, harekete geçme zorluğu, hormonal değerlerde düşüklük, ödemelerde zorluklar, ödemelerin 6 ay taksitlendirilmesi, borçların geri ödeme zorunluluğu, tembel bağırsak sendromu, cinsel meseleleri dile getirememe, partnerle uyumsuzlukların belirginleşmesi, ortak parasal meselelerde çözümsüzlük, seksting, tek başına olma isteği, suçlu zevkler, kaynakları paylaşmaya gönülsüzlük, para yüzünden tartışmak, çocuk sahibi olup olmamakla ilgili kararsızlık, tıklaması duyulmayan biyolojik saat, yavaş metabolizma, terkedilme ve kaybetme korkusu ve bu konular hakkında konuşma zorluğu, düzenli gelen kazançlarda aksaklık, krizler karşısında çaresizlik, enerjisel boyutta hareketsizleşen ilişkiler ve bağlar.

Yükselen Yay

Varolan ilişkide ritm bozukluğu, partnerin çabasını yeterli bulmamak, hayalkırıklığı, partnerle tartışmalar ya da iletişim zorluğu, partnerin içe dönmesi ya da hevessizliği, sosyal ilişkilerde durağanlık, ortaklıklarla ilgili belirsizlik, ötelenen ayrılık kararı, akrabaların ilişkiye dahil olması, ilişkinin bir yere varmayacağını düşünmek, iletişim kopukluğu, pasif agresif iletişim, sorunları açıkça dile getirememek, kendini suçlayan partner, işlevsiz hisseden partner, çift terapisi, ertelenen nihah tarihi, bekleyiş, ertelenen dava, onay bekleyen başvuru.

Yükselen Oğlak

Sağlık tetkikleri, anemi, takviye gıdalar alınması, kan değerlerinin kontrolü, işyerinde bozulan sistemler ve araçlar, ulaşım, kargo ve iletişim sorunları, makine arızaları, mail veritabanıyla ilgili yedeklemeler, düzensiz saatlerde çalışma, ilerlemeyen işler, çalışanların maaşıyla ilgili sıkıntılar, küçülmeye gitmek, gündelik harcamaları kısmak, yenisini almak yerine tamir ettirmek, dondurulmuş üyelikleri ve eğitimler aktive etmek, çalışma motivasyonunun düşük olması, yavaşlayan işler, beslenme dengesizliği, düzensizlik ve dağınıklık hissi, enerjinin lüzumsuz detaylara harcanması, işyerinde söylentiler, evcil hayvanların bakımı ve tedavisi.

Yükselen Kova

Askıya alınmış romantik yakınlaşmalar, yüz yüze görüşmelerden kaçınmak, ilişkileri yazışarak sürdürmek, çocukların eğitmiyle ilgili önemli kararlar, çocuklarla iletişimde zorluklar, lüks harcamalar, spekülatif yatırımlardan edinilen gelirde durgunluk, arada büyük yaş farklı olan ilişkiler, sosyal aplikasyonlar üzerinden ilişkilenme, ayarsızca eğlence arayışının mutsuzluk getirmesi, sorumluluklardan kaçınma, çok laf az iş, kendini yeteneksiz hissetme, hobilere ara verme, hareketsizlik, kalp ritmi bozukluğu, mutlu olmak için alışverişe yönelmek, boşuna harcamalar, aşkta geri çekilme, vaatlerini yerine getirememe, geçici mutluluklar.

Yükselen Balık

Taşınmayı bekleyiş, tadilat sorunları, aile hayatında ritm bozukluğu, evde sıkılma ve huzursuzluk, evde tek başınalık, bir evcil hayvan sahiplenme düşüncesi, geçmişe gömülü öfkenin dirilişi, yaşlılık yılları için planlar yapmak ve fakat bu konuda harekete geçme isteksizliği, elektrik, su, internet bağlantılarıyla ilgili sorunlar veya tamirat, ebeveynlerden birinin özellikle babanın sağlık sorunları, eşini özlemek, kira sözleşmesi yenilerken gerginlik yaşanması, yer değiştirmek konusunda gönülsüzlük, izole olmak, tv, bilgisayar gibi aletlerin arızalanması, rahatsız yatak ya da koltuk.

Cesaret ve umutla…