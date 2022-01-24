Mars Oğlak Burcunda: En yüksek dağlar

“Nereden gelir en yüksek dağlar? diye sorardım bir zamanlar. Sonra öğrendim, denizden geldiklerini. Bunun kanıtı onların kayalarında ve doruklarındaki duvarlarda yazılıdır. En derinden gelmelidir en yüce olan, kendi yüceliğine. – Friedrich Nietzsche”

Mars Yay burcunu geride bırakarak 24 Ocak'ta yüceldiği Oğlak burcuna ilerleyecek ve 6 Mart'a kadar burada kalacak.

6 haftalık bu dönemde aslında son 2 aydır ertelenmiş olan ya da yarım kalan işlere odaklanmak, bu işleri ve meseleleri sonuçlandırmak kolaylaşacaktır. Mars oğlak burcundayken detayların üzerinden titizce geçilebilir, kafa kurcalayan komplike durumlara pratik yaklaşımlar benimsenebilir.

Astrolojide Mars

Nasıl rekabet ediyorsunuz? Sizi en çok ne öfkelendiriyor ve harekete geçiriyor? Öfkenizle nasıl başediyorsunuz? Çalışkan mısınız yoksa tembel mi? Haritanızda Mars’ın yerleşimini inceleyerek bu sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Haritalarda Mars bizi harekete geçiren şeyleri, istediklerimizi nasıl elde ettiğimizi, tutkularımızı ve karşılaştığımız krizleri nasıl yönettiğimizi açıklar. Yenildiğimizde tekrar nasıl ayağa kalktığımızı, kendimizi cesaret ve inançla nasıl ifade ettiğimizi gösterir. Aynı zamanda arzularımız ve cinselliğimizdir. Çekici bulduğumuz tipi tarif edebilir.

Transit Mars Oğlak burcunda

Mars oğlak burcundaki transiti boyunca diğer gezegenlerle sert açılar yapmayacak. Bu yüzden de enerjinin sorunsuz bir şekilde akacağı, sözümona yol boyunca kırmızı ışıklara takılmayacağımız ve genel anlamda Mars’ın pozitif etkilerini hayatımıza uygulamakta zorlanmayacağımız söylenebilir.

Oğlak burcundaki Mars, zirvesine tırmanabileceği büyük dağlara ihtiyaç duyar. Direniş, dayanıklılık ve hayatta kalma sınavıdır. Hedeflere odaklanmak azmetmek ve amaçlar için çaba harcamak hayatımızı iyileştirir.

Materyalizm, yapılan işte ustalaşmak ve başarılı olmak gibi konular ön planda olacaktır. Enerjimizin büyük kısmını çalışarak ve para kazanmak için harcarız. İş hayatıyla ilgili olarak stratejik adımlar atmak nüfuzlu kişilerle bağlantıya geçmek için uygun dönemdir.

*İrade gerektiren ve kalıcı değerler inşa edebileceğiniz görevlerden, kendinizin ve sevdiklerinizin sorumluluğunu almaktan kaçınmayın. Emeğiniz doyum ve mutluluk getirebilir.

*Önceliğiniz hayatınızı düzene ve disipline sokmak olsun.

*Öfkenizi ve sıkıntınızı kendinizi işinize vererek kontrol altına alın.

*Sözlerinize sadık kalın.

*Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Planlayın, sağlamlaştırın. Çabanızın somut sonuçlarını görmek için üretken kalın.

*İşinizde ve ilişkilerinizde işlerin zorlaştığı zamanlar olacaktır. Fakat bu zorluklar karşısında azimli ve hırslı olun, kendinizden ve hayatınızdan asla vazgeçmeyin.

*Yaşamınızı sonraki seviyeye taşımak için emek verin.

* Durduğunuz yere bakarak atmış olduğunuz adımların doğruluğunu ve yanlışlığını hesap edin.

6 hafta boyunca göstereceğiniz sabır, direnç, dayanıklılık ve çaba hayatınızı daha iyi hale getirecektir. Amaçlarınız için çok çalışmaya devam ettiğiniz sürece karşınıza fırsat kapıları açılacaktır.

*Tembellik, israf ve boşa geçirilen zaman ilerlemenize ve büyümenize mani olabilir.

*Kaynaklarınızı verimli kullanın, planlı ve kontrollü olmaya gayret gösterin.

Gelecek nesiller için ne bırakacaksın? Gelecek nesiller için neyi koruyacaksın? Başarını ve istikrarı nasıl yaratacaksın? Mars transiti boyunca bu sorulara da cevap aramamız gerekebilir.

Mart’ın ilk haftası

Venüs, Mars ve Plüton Mart ayının ilk haftasında oğlak burcunun son derecelerinde bir araya gelecekleri için, Mart ayı son derece hareketli, yoğun ve dinamik başlayacak gibi görünüyor. Arzularımız ve tutkularımız henüz tecrübe etmediğimiz bir aşamada yaşanabilir. İmkansız gibi görünen istekler mucizevi şekilde gerçekleşebilir. Yeter ki korkmayın, risk alın fakat ayaklarınızın altındaki zemin duygusunu kaybetmeyin.

Mars oğlak ve ilişkiler

*Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa Mars’ın oğlak burcundaki transit etkisi partnerinizle birlikte gelecekle ilgili planlar yapmanız, ortak hedefler belirlemeniz için idealdir.

*Eğer bir parteriniz yoksa bir ilişki kurmak için ilk adımı siz atabilirsiniz. Eğer ilişkiniz sizi mutsuz ediyorsa artık net bir değişiklik yapmak için çaba göstermeniz mümkündür.

*Mars oğlak transiti boyunca sadık, kendini geliştirmeye açık, güvenilir, istikrarlı, başarılı, güçlü, sağlam, yetenekli ve çalışkan kişiler ilgi çekebilir.

*Partnerinize maddi güvence sağlayarak ona olan duygularınızı ifade edebilirsiniz.

*İlişkilerde saygı görme ihtiyacı ön planda olabilir.

*Hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını daha iyi hale getirmenin yollarına odaklanın.

*Güvenmek için önce güvenilir olun. Karşılayamayacağınız taahhütlerde bulunmayın.

Son olarak…

Bir dağın zirvesine tırmanırken; içimizdeki bir dağı, bir engeli aşmayı öğreniriz. Zorlukları aşarken hissettiğimiz coşku bedenimizin her hücresini doldurur. Hayatımızın çerçevesini çizmek için mutlak bir güven arar gibi, bir dağ ararız kendimize. Ya zirvesine ulaşmak ya da ona yaslanmak için. Ama en çok da sonunda kendi dağımız olmak için. Tıpkı içinde yüzdüğü suyu arayan balık gibi.

Cesaret ve umutla...