Kristin Demirci
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18 Ocak 2022 Salı

Yengeç burcunda dolunay: İki Köpek

18 Ocak günü yengeç burcunun 27. derecesinde saat 02:45’te dolunay gerçekleşecek.


Su burçlarında gerçekleşen dolunaylar, en derin ve kırılgan taraflarımızı yüzeye taşırlar. Bu yüzden de dolunay evresi yaklaşırken hem duygular yoğundur hem sezgiler kuvvetlenir hem de olaylara ve insanlara karşı son derece hassas tepkiler verilebilir. Hislerin taşma noktasına geldiği dolunay zamanlarında kontrolü kaybetmek de an meselesi gibi gelir.



Aile Mitolojisi


Nesiller iç içe geçmiş bir matruşka gibidir. Babanın içindeki şiddet, dedenin içindeki şiddeti barındırır. Dedenin içinde, ise kendi ailesinin gizli karanlık tarafları bulunur. Birbirlerinin devamı olan, birbirlerini miras bırakan hikayeler gibi, aile geleceğimizin filizlendiği yerdir.


Kendisiyle ailesiyle ve geçmişiyle hesaplaşamayan kişi acı içindedir. Bu yüzden öfkeli hatta çoğu zaman acımasızca, hesaplarını kendisi dışında herkesle görmeye başlayabilir. İnsan ne yazık ki genelde yitirdiği ve kendisini inciten şeylerin acısını asla yitirmeyeceğini düşündüğü kişilerden çıkarmaya eğilim gösterir.


Dışarıda sorun yaşayan kişi eğer duygularını bastırır ve doğru biçimde ifade edemezse, tepkilerini aile bireylerine yöneltir. Aile içinde duygularını bastıran kişi ise tepkisini dışarıya taşır.


Oysa nesilleri meydana getiren insanların her birinin yazgısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bir diğer seçenek daha vardır o da bir yengeç sepetinde doğduğunu kabul etmek ve bu aile mitolojisini anlayarak ondan özgürleşmeye başlamaktır. Bizi biz yapan seçemediğimiz şeyler değildir. Bizi özgürleştirecek şey seçemediğimiz şeylere rağmen kim olmak istediğimize karar vermektir. Aile mitolojisini kendimizi yeniden yaratma ihtimalinin barındıran dalgalı bir deniz gibi algılamak gerekiyor.




Vicdan Muhasebesi


Ay büyürken uykular da kısalır. Tıpkı Ay gibi vicdanlarımız da şişer. Kimi vicdanının içine kolayca dalar, kimisi de vicdanının kendisini yutmasından korkar. Vicdan tanıdığımız bildiğimiz, bağ kurduğumuz her şeyle ilgili en başta kendine hesap vermeyi hatırlatır.


Eski bir kızılderili söylencesinde ihtiyar bir adam kendi içindeki vicdan muhasebesini şöyle tarif eder:

“İçimde iki köpek var ve durmaksızın kavga ediyorlar. Köpeklerden biri kötü huylu, diğeri ise iyi. Kötü olan sürekli iyi olana saldırıyor. “

İhtiyar adama hangi köpeğin kazandığı sorulduğunda ise yanıtı:

“Hangisini daha çok besliyorsam o.”



Son 2 Haftanın neticesi


Son iki hafta nasıl geçti? Neler yaptınız, nasıl hissettiniz, hangi işlerle uğraştınız, hayatınıza nasıl bir yön verdiniz? Neye ve kime öncelik verdiniz? Neleri ve kimleri gözardı ettiniz?


Dolunay evresi son iki haftadır yaşamış olduğumuz gelişmelere dair bir sonuç dönemidir. İki haftadır öncelik verdiğiniz, başladığınız, yüzleştiğiniz, düşündüğünüz, hissettiğiniz, haberdar olduğunuz, ifade ettiğiniz veya dile getiremediğiniz her neyse, dolunayın bu meseleye dair soru işaretlerini ortadan kaldıran, netleştiren, sisleri dağıtan bir etkisi vardır. Dolunay maskeleri eriten bir ateş gibi karanlığı aralar ve hakikati ortaya çıkarır.


Yengeç dolunayı temelde kendini güvende hissetme ihtiyacıyla ilgilidir. Eğer güven duymadığınız durumlar ve insanlar söz konusuysa, kaybetme ve reddedilme korkusu rüyalarınıza ve gündelik hayatınıza yansıyabilir. Dolunayda başkaları tarafından doyurulmayı, ilgi görmeyi beklemektense, kendini beslemenin –yemek dışında – farklı yollarını bulmak gerekir. Yengeç dolunayı evresinde sindirim sistemine bağlı ve hormonsal rahatsızlıklar artabilir. Aşırı şekerli gıdalara, kafeine ve alkole toleransımızın düşük olacağı bu evrede neyi tükettiğimizi doğru seçmemiz önemli. Çünkü midenin mutlulukla yakından ilgisi var.


Dolunaydan birkaç gün öncesinde ve sonrasında kendinizi daha sosyal ve dışa dönük hissedebilirsiniz. Buluşmalar, önemli toplantılar kutlamalar davetler bu evreye denk gelebilirler. Bilhassa biyolojik ailenizle ya da seçtiğiniz insanlardan ve dostlarınızdan oluşan manevi ailenizle etkinlikler planlayabilirsiniz.


Kimleri aile olarak görüyorsunuz? Kendinizi kime ve nereye ait hissediyorsunuz? Yaşadığınız yerde kendinizi güvende hissediyor musunuz? İşiniz veya ortağınız size ne kadar güven veriyor? Hangisi önceliğiniz, iş mi aile mi? Hayatınızda nelerin değişmesi gerekiyor? Kendinize karşı ne kadar samimisiniz? Vicdanınıza kulak verebiliyor musunuz? Kendinizi su gibi bırakabiliyor musunuz yoksa direnç göstermekten yorgun mu düşüyorsunuz?


Uzun zamandır açlığını hissettiğiniz ve doyurulmasını beklediğiniz o duygu nedir? Ruhunuza sığınabileceği bir kuytu ararken, başkalarına da sığınak olmayı başarabiliyor musunuz? Almayı vermeyi, sevmeyi sevilmeyi kabul ediyor musunuz? Bu gibi sorular kafanızı meşgul edebilir. Fakat bu sorulara tepkisel değil, serinkanlılıkla cevap bulmamız lazım.


Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlayarak değil ama geleceğimizi yeniden tasarlayarak yola devam etmek akıllıca ve zamanın kalitesine uygun bir tavır olacaktır.



Yumuşat, yatıştır, izin ver


Yengeç su elementinden bir burçtur. Dünyanın en yumuşak şeyi olan su, en sert koşulların üstünden akıp, etrafından dolanarak, engelleri aşındırıp tüketerek hayatta kalmamızı sağlayan manevi güçtür. Su her şeyin kaynağıdır. Duyguların, en insani yanımızın, sevginin ve şefkatin güven veren rahatlatıcı dilidir.


Hayatı suyun yaptığı gibi taşımak ve hafifletmek için yüklerinizi paylaşın. Kendi su yarınızı ve bu gücü keşfedin. Asla sevmekten usanmayın. Çünkü yeryüzünün bütün neşeleri ve iyilikleri sevgi dolu kalplerde yeşermek ister.


Dolunay derinlerinizde gömülü bütün acıları yüzeye taşıdığında bile, sevdiğiniz insanlara ne kadar incindiğinizi haykırmadan, kırgın olduğunuz için incitmeden önce, onlara sarılmayı deneyin ya da size sarılmalarına müsaade edin. Böylece gözyaşlarının her zaman acı vermediğini, çoğu zaman sevginin şifasını taşıyan bir mucize olduğunu fark edebilirsiniz.


Cesaret ve umutla...


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