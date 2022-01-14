Kova Burcunda Merkür Retrosu: Davetsiz misafirler, tuhaf arızalar

29 Ocak’ta sonlanacak Venüs retrosu devam ederken, 14 Ocak günü Merkür de geri hareketine başlayacak. Bir de 18 Ocak Yengeç burcunda dolunay dikkate alındığında, ulaşmak için çok çaba gösterdiğimiz hedeflerin bizden sürekli uzaklaştığı izlenimine kapılabiliriz. Israrla ve heyecanla beklenilen sonuçlar, haberler, kararlar gecikebilir ya da ertelenebilir. Beklentileri maksimuma çekmek hayal kırıklığına neden olabilir. Çünkü gökyüzü yavaşlamayı ve stratejik ve esnek adımlar planlamayı öngörür nitelikte. Kendinizi davetsiz misafirlere ve tuhaf karşılaşmalara, umulmadık arızalara da hazırlayın.

Kova Burcunda Merkür Retrosu (14 ocak - 4 şubat arasında)

Merkür retrosu birbirimize ulaşmamızı, anlamamızı, ilerlememizi sağlayan tüm alanlarda ve araçlarda aksaklıkların sebebi olabilir. Hayatı idame ettirmemizi sağlayan enerji ve kaynaklara ulaşmakta zorluklar yaşanabilir. Elektrik, su, internet kesintileri, plansız yol çalışmaları söz konusu olabilir. Herhangi bir adım atmak için beklenen onaylar gecikebilir. Beklenen kritik bilgiler haberler ya da mailler ertelenebilir ya da kaybolabilir.

Merkür Retro hareketteyken zihin enerjisi bulanıklaşır, kafa karışıklığı kararsızlık anksiyete ortaya çıkabilir. Net olmayan insanlarla karşılaşmak, net olmayan konuşmalar yapmak yanılgılar ve yanlış seçimler söz konusu olabilir. Bu net olmama hali toplumun genelinde gerginlik yaratabilir.

Yeni bir işe başlamak, yeni bir eve çıkmak, evlenmek, ortaklık kurmak ve benzeri alınan her önemli karar ve atılan her imza o olayın doğum anını gösterir. Dolayısıyla kişisel gezegenlerden biri olan Merkür geri giderken yeni başlangıçlar ve geleceğe dair seçimler yapmak için ideal değildir.

İletişim habercilik ulaşım akademi yayıncılık ve eğitim konularında yeni projelere başlanması önerilmediği gibi, Merkür Retrosunda bu sektörlerle ve çalışanlarıyla ilgili haberlerin gündeme gelmesi olası. Bilim insanları ve bilimsel projelerde fiyaskolar ön plana çıkabilir.

Eğer Merkür Retro’sunda kitap yayınlamayı, yeni bir eğitim almayı, ya da tez bitirmeyi planladıysanız karşılaşabileceğiniz aksiliklere karşısında alternatif planlarınız olması gerekir.

Merkür Retro’su yasal süreçler veya yurt dışına seyahat işlemleri başlatmak için de uygun değildir. Retro’da onaylanan işlemlerden de uzun vadede kalıcı sonuçlar beklenmez.

Kova burcunda Merkür retrosunda IT sektörüne, elektrik ve uydu şebekelerine, gelişmiş teknolojik araçlara , bilgisayar sistemlerine ve bankalara dair pek çok hata, kaza, yanlış hesap, veri kaybı data hırsızlığı ya da güvenlik açığı ortaya çıkabilir.

Kova etkisiyle Retro dönemi, arkadaşlık ilişkilerinde, takım çalışmalarında sıkıntı anlamına gelebilir. Daha özgür koşullarda yaşama ya da çalışma arzusu artar. Hayatımızdaki patron, baba, yönetici gibi otorite figürlerine karşı tahammülsüz hissederiz.

Merkür retrosu tamamlanmamış işler ve eksiklerle ilgilidir dolayısıyla aceleye getirilen projelerde hatalara ve kazalara neden olabilir. Örneğin; Titanik denize açıldığında ve Hindenburg zeplin felaketi gerçekleştiğinde Merkür geri gidiyordu.

İletişim problemleri, unutulan ya da iptal edilen randevular, hatalı işler veya işlemler kaybolan çalınan ve unutulan araçlar/eşyalar söz konusu olabilir.

Çıkabilecek aksilikler dolayısıyla gezegenlerin retro dönemlerinden önce, bu gezegenlerin temsil ettikleri konularda duygusal ve fiziksel hazırlıklar yapmak önemlidir.

* Öncelikle aksiliklerin sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırlayın. Israrlı değil, sabırlı bir tutum takının.

*20 gün boyunca Konuşurken, yürürken, araba kullanırken yavaşlamanın, çevreniz konusunda ilgili ve özenli olmanın, konuşmaktan çok dinlemenin bolca yararını görebilirsiniz.

*Aşırı hava koşullarına karşı önlemlerinizi alın. Seyahatlerinizi esnek planlamaya gayret edin. İptaller, ertelemeler olursa diye b ve c planlarınız bulunsun. Başvurularınıza ya da maillerinize beklediğiniz yanıtların gecikmesi halinde sakin olun, panik yapmayın.

*İkinci el alışveriş dışında yeni ve elektrikli/elektronik araç, araba, telefon alışverişi yapmamakta da fayda var. Retro Merkür hesapta olmayan arızalar ve ekstra harcamalarla ilgilidir.

*Arızalara kesintilere ve veri kaybına karşın önlemlerinizi alın. Yedekleyin ve şifrelerinizi değiştirin.

*Sağlık kontrollerinizi yaptırın,

*Çöpe atmayın, tamir edin ya da ikinci el alışverişler yapın.

*Bazı şeyler kaybolur ve zamanı geldiğinde kaybolan bazı şeyler bulunur. Eşyaları çok önemsemeyin fakat yaşanmışlıklarınızın değerini bilin.

*Yarım kalan şeyleri tamamlamaya odaklanın. Birilerine borçlanmaktansa maddi manevi borçlarınızı kapatmayı deneyin.

*Kapsamlı temizlikler yapın ve ritüller gerçekleştirin. Ta ki temiz bir zeminde yeniden başlamaya hazır olduğunuzu hissedene kadar, kendinizi olumsuz duygulardan arındırmaya devam edin.

*Kendini ifade edemeyenler için güvenilir ve iyi niyetli bir aracı olun. Şefkatli, affedici ve karamsarlığa neşeyle direnen bir dil kullanın.

*Tolerans istiyorsanız tolerans gösterin.

Merkür Retrosu ve İlişkiler

Kapatmaya cesaret edemediğimiz geçmiş hesaplarla yüzleşilmesi gereken bu dönemde, bizi yaralamış olan kişilere karşı gecikmiş tepkiler gösterebiliriz. Aramamanız gereken kişilere ısrarla ulaşmak isteyebilir, geçmişte yarım kalmış ya da tüketilmemiş gönül ilişkilerini, dostlukları çok fazla aklınıza getirebilirsiniz. Bilindiği üzere Merkür retrosu eski sevgililerden de telefon beklenen dönemdir. Yüzleşmek, hesaplaşmak iyidir ancak bir ilişkiyi canlandırmayı denemek olumlu sonuçlar vermeyebilir. Yaşanmış olanla şu anda yaşanan arasında kıyaslamalar yapmak, zayıflıklarla ve hatalarla yüzleşmek için mola verdiğinizi düşünün.

İçe dönün, analiz edin ve sağlamasını yapın. Kapınızı ve kalbinizi geçmişin hesaplarını görmek için daima sevgiyle ve adalet duygusuyla açın.

Merkür Retrosu geçmişte telaffuz ettiklerimiz yüzünden incittiğimiz insanların gönlünü alma ve hatalarımızı telafi etme şansı sunar. Uzun zamandır görüşülmeyen/konuşulmayan kardeşlerle ya da kardeş gibi görülen kişilerle yeniden bir araya gelinebilir.

Eğer tüm işaretler yanlış zamanı gösteriyorsa kalp kırıyorsanız ya da kalbiniz kırılıyorsa, zorlamayın. Doğru şeyleri söylemek için sakin olmayı ve doğru zamanı bekleyin.4 Şubat’tan evvel ilişkilerinizle ilgili nihai kararlar almayın. Merkür geri gittiği zaman tutulamayacak sözler verilmesi ve verilmiş olan sözlerin bozulması ihtimali yükselir.

Eşyaları Fırlatıp atmak ve insanları tek kalemde silmek yerine, bakıma ve onarıma zaman harcayın. Ancak artık tamir edemediğiniz ve tedavülden kalkmış ilişkilere veda edin.

Yaşadığınız anı özümsemek şükran duymak ve dilenmesi gereken özürleri hatırlamak için yavaşlayın. Hataları düzeltmek kusurları gidermek kıymet bilmek ve özen göstermek için yavaşlayın.

Yüz yüze, göz göze iletişimi tercih edin. Duyduklarınıza değil hissettiklerinize güvenin. Merkür sesimizdir. Retro Merkür ise iç sesimiz.

*Doğum haritasında Merkür’ü geri harekette olan kişilerin bu uyarıları dikkate almaları gerekmez. Zira Retro Merkür enerjisiyle dünyaya gelen kişiler transit retro dönemlerinden olumlu etkilenebilir, kararlı davranır, aktif olur ve yapıcı adımlar atabilirler. (bkz. Merkür retrosunda doğmak)

Doğum haritanızda Kova burcunun bulunduğu evi inceleyerek hayatınızın hangi alanlarında gecikmeler ve sorunlarla karşılaşabileceğinize dair daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Örneğin; 8. evdeki Merkür Retrosu gecikmiş bir borç yüzünden endişelenmeniz, ödeme zorlukları ya da ödemelerin taksitlendirilmesi anlamına gelebilir. 10. Evdeki Merkür retrosu mesleki yönden önünüzü görememekle ilgili olabilir. Aynı zamanda yöneticilerle aranızda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. 6. Evdeki Merkür retrosu sağlık tetkikleriyle ilgili olduğu kadar evcil hayvanlarınızın da olası sağlık sorunlarını dikkate almanızı gerektirir.

Herkes hata yapar. Hatalarınızdan öğrendiklerinizi kendi ruhsal gelişiminiz ve gerçek gücünüzü keşfetmek için bir avantaja dönüştürün. Planlarınızı bozabilecek herhangi bir aksaklığı, yanlışlarınızı düzeltmenizi ve eksiklerinizi gidermenizi sağlayacak hayırlı bir gelişme olarak görün. Çalınmış, kaybolmuş yitirilmiş olan şeylerin yerlerine aynılarını değil fakat daha iyilerini koymak için kendinizi motive edin. Pişmanlıklarımızdan öğrenmemiz gereken aşamadayız.

Cesaret ve umutla...