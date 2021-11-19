Boğa burcunda Ay Tutulması: Öp omzundan!

19 Kasım günü saat 11.57’de Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.

Boğa burcu, toprakla, kolektif ve bireysel anlamda üstünde durduğumuz zeminler ve sahip kaynaklarla ilgilidir. Bize garanti ve güven veren somut değer ve zenginliklerlerdir. Boğa burcunda gerçekleşen tutulmalar finansal krizlerin ve kaybetme korkusunun göstergesi varsayılır. Tutulma etkisiyle, yaşadığımız yer, kazancımız, yatırımlarımız ve ilişkilerimiz yönünde güvende olup olmadığımız sorusu kafamızı bir hayli meşgul edebilir. Bir diğer taraftan siz insanlara güven veren biri misiniz, düşünmeniz önerilir.

Boğa burcunda Ay tutulması yaşanan olaylar ya da karşılaşılan insanlar dolayısıyla, bir dayanıklılık, irade ve sabır sınavı verilebileceğine işaret eder. Genelde kişiliklerin en inatçı ve katı taraflarını ön plana taşıyabilen tutulma etkisinde, birbirimize karşı esnek davranmakta zorlandığımız anlar yaşayabiliriz. Para mevzusu ilişkilerdeki dengeleri ve huzuru bozabilir.

Sağlık konusunda burun, boğaz boyun, ses telleri ve tiroitle ilgili hassasiyet ve sorunlar anlamına gelebilir. Bilhassa vücudun bu bölgelerinde operasyon önerilmez. Ancak size zarar verdiğini düşündüğünü alışkanlıkları ve aşırılıkları sonlandırmak için ideal bir zamandayız.

Tutulma enerjisini ilişkilerinizde güven duygusunu tazelemek ve güçlendirmek de için değerlendirebilirsiniz. Ya yıkacak ya yeniden yapacaksınız.

Ya sev ya nefret et arasında bir tercih anlamına gelebilen akrep evresine rağmen nefretin sağlıklı bir zihne ait olamayacağını hatırlamak gerekir. Bir şeylerin misillemesini yapmak ve intikam almak sorunları çözmez. Kimsenin sevgisiyle de kumar oynamamak en iyisi. Sadece olacak olana kalbimizi açabilir, acı verici olanı şefkate dönüştürmeyi seçebiliriz.

Dolunaydan beş gün öncesinde ve sonrasında vardığımız her netice, yaptığımız her seçim, hayatımızda mihenk taşı niteliğinde önemli değişimlere önayak olabilir. Değişim ani olmaz fakat yaşanacak değişimin büyük ihtimalle kalıcı olacağı söylenebilir. Haritanızda dolunayın gerçekleşeceği eve bakarak hangi konuların bir neticeye bağlanacağını ve hayatınızın hangi alanlarını güvenceye almanız gerektiğini de yorumlayabilirsiniz.

Belirsiz bir geleceğe dair temenniler dinlemektense, ilerisini açıklıkla görebildiğimiz yollar seçerek bu yollarda daha yalansız, tutarlı yani sağlam insanlarla birlikte yürümek isteriz.

Boğa burcu tutulması temelde soyut ve somut korkularımızın üstesinden gelmeyi, korkmamayı seçmeyi ve bizi değersizleştiren bütün dünyevi gelişmelere rağmen kendi değerimizi ortaya koymayı hatırlatır.

Bedenlerimizin yaşanmamış hayatlarla doluyken ölmesinden daha korkunç ne olabilir? Acının ve baskının gölgesinde varlığımızın ve hayatımızın değerini sorgulayarak kendi karanlıklarımızı tanımaya çalışmak için gayret göstermemiz gerekir. Böylece hayatın değişen yüzleri ve koşullarıyla da başetme yetisi kazanmış oluruz.

Kendi değerimizi sahip olduğumuz materyaller üzerinden tanımlamak yanıltıcı olacaktır. Çünkü topraktan aldığımızı toprağa geri vermekle yükümlüyüz. Paranın ve bedenin geçiciliği üzerine değil, ruhun erdemleri, kabiliyetlerimiz, hayatımızı idame ettirme ve sevme becerimiz üzerinden kendi değerimizi bilmemiz uzun vadede değer üretmeye devam etmemiz için doğru yaklaşımdır. Ne demiş Gandhi “yeryüzü her insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde tasarlanmıştır, açgözlülüğünü değil.”

Önce kaybetme korkunuzu tanımalı, endişeye kapılmadan bu korkulardan arınmalı, büyük borçlar altına girmeden ve insanları mağdur etmeden önce biraz yavaşlamalısınız.

Bazen de insanlar sevdikleri insanları mülkiyetlerinde ya da sözümona cepte görerek “benim” derler. İşte o zaman Boğa’daki tutulma bunun da bir yanılsama olduğunu anımsatırcasına kıskançlık krizlerine, değersizlik duygusunun ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Toprağın çamuruyla insanoğlunun mayası birdir, her ikisi de ürün vermesi için yoğrulmaya ihtiyaç duyar. Her insan bilmelidir ki, kökleri toprağın derinliklerine yani karanlığına ulaşmayan bir ağacın dallarının, göğü kucaklaması da mümkün olmaz. Karanlığınızdan, çamurunuzdan korkmak yerine onu ehlileştirin.

Yüzyılın en uzun parçalı ay tutulması hayatımızın dönüm noktalarından bir diğeri. Sarsıcı bir eşik. Hayatınızın karmaşıklaşan konularını pratik bir bakış açısıyla toparlamanın faydası olacaktır.

Direndiğimiz şey inatla varlığını sürdürür ve inat edilen bütün fikirler direnişle karşılaşır. Bu döngü daima böyle sürer gider. Sana acı vermiş olan birinin acı çekmesini istiyorsan, ona seni hayal kırıklığına uğratması için bir şans daha vermişsin demektir. Eğer birinin canını bile isteye yakıyorsan bunun ağır bir bedeli olacağına da razı gelmelisin.

Duyguların kendi dünyası vardır ve meyveler gibi duyguların da olgunlaşacağı bir zaman vardır. Tutulma etkisiyle ayrılıklar gerçekleşebilir. Fakat insanın karşısındaki layık olduğu için değil kendisine yaraşır, kendi hakettiği biçimde bir veda etmesi ne güzeldir!

Başımıza gelen kötü olayları değersiz olduğumuz ya da bu olumsuzlukları hakettiğimiz için yaşamayız. Şefkati alın içinize. Sağaltın kaygınızı, göğsünüzde patlayan volkanları yatıştırın. Şefkat acıya eşlik etmek demektir. Önce kendinize nazik olun.

Sunduklarınız karşısında sizden yüzünün ışığını bir gülümsemeyi bile esirgeyen insan cimridir. Tohumlarınızı attığınızda yeşermeyen, güzelleşmeyen toprak cimridir, çöldür. Bırakın zamanı geldiğinde öğrensin, yeşersin.

Eğer bugün bir meleğin, bir kelebeğin bir kuşun, bir çiçeğin kanadını kırmış olabilir miyim diye soruyorsan kendine, öp omzundan.

Tırlar tanklar geçtiyse üstünden, uzay boşluğundan dünyaya düştüysen ve hala kalbi olan bir insan olarak hayatta kaldıysan, öp omzundan.

Kendi dağını bulmak uğruna yaslandığın tüm dağlardan vazgeçtiysen, öp omzundan

Seni sevenleri bulduysan ve bildiysen kıymetlerini, yıktıysan altında ezildiğin hataların lanetini, öp omzundan.

Şifa bulmak için açtıysan acıyan yaralarını ve korktuğun halde çıktıysan konfor alanlarından, öp omzundan.

Ne geçmişte ne gelecekte sahip olacaklarımız şu anı bize getirebilir. Bugün en büyük zenginliğimiz değil de nedir?

Cesaret ve umutla