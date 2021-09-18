Balık burcunda Dolunay: Yelken açma zamanı

21 Eylül saat 02:54’te balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanları bir şeylerin zirvesini, doruktaki duyguları simgeler. Yeryüzündeki sular gibi duygular da içimizden yükselerek dışarıya taşarlar.

Balık Dolunay’ında fedakarlık konusu, yapılan ya da yapılamayan fedakarlıklar ağırlık kazanabilir. Yanılmış, aldanmış, aldatılmış hissedilebilir. Kuralların ve sınırların silikleştiği Balık burcu, siyah ve beyaz arasındaki gri bölgelerdir. Kaygan bir zeminde, siste ilerlemek gibidir.

Gelgelelim iletişimlerimizdeki gerginliğin faili Merkür ve Plüton arasındaki kare açıya. Güç savaşları ve üstünlük kurma çabasıyla yakından ilişkili olan bu açı, kıskançlık anlamına da gelebilir. Aldığınız bir mektup, mail, mesaj ya da telefon sizi köşeye sıkıştırabilir. Finansal ya da psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir durumu açıklığa kavuşturmak için müdür, yönetici ya da uzman biriyle görüşmeniz gerekebilir. Merkür Plüton karesiyle birlikte aldığınız kararların, yaşamınızı kökten dönüştüren bir etkisi olabilir.

Bu Dolunay evresinde birilerinin ya da bir şeylerin kurbanı olduğunu düşünerek hayatında gerçekleştiremediği tüm hayallerine bahane arayanlar artabilir. Fakat birilerini suçlamakla çözüm değil sorun üretilir. Çözüm aşaması sadece yaptıklarının ya da yapamadıklarının sorumluluğunu üstlenmekle ve yüzleşmekle başlar.

Bir şeylerin, bir işin, bir ilişkinin, herhangi bir girişimin karşılıklı doyuma ulaşması için özveri yani “kendi çıkarlarımızdan tamamen vazgeçtiğimiz eylemler” şarttır. Çünkü feda edemediklerimiz bizi öngörülebilir kılar ve vazgeçemediğimiz her şey en büyük zayıflıklarımız hatta düşmanımız haline gelebilirler. Dolunay’ın Balık burcundaki enerjisi yaptığımız fedakarlıkları bir yatırım aracı olarak görmememiz gerektiğini gösterecek ve bize zarar veren kemikleşmiş koşullardan vazgeçmenin vaktinin geldiğini vurgulayacak gelişmelerle ilgili görünüyor.

Özverilerinizde plansız ve hesapsız olun. Çünkü gerçek sevgi, gerçek ilişkiler yapanın unuttuğu ama yapılanın minnetle anımsadığı eylemlerde gizlidir. Tabi minnet duyabilecek olgunlukta insanlar için zaman harcamayı da öğrenmek gerekiyor.

Dolunay Balık/Başak eksenini kapsadığından “kurban ve kurtarıcı” komplekslerini bir hayli vurguluyor. Dolayısıyla son birkaç gün içinde birilerinin kurbanı olduğunuzu ya da birilerini sürekli kurtarmak zorunda kalanın siz olduğunu düşünmeniz mümkün.

Tam da bu noktada, kurban ve kurtarıcı ikileminin bir madalyonun iki yüzü olduğunu, kendini feda etmenin ardında yatan kurtarıcı olma arzusunu ve her kurtarıcının aslında bir kurban olduğunu fark edebilmek gerekiyor. Başkalarının sorumluluklarının ne kadarının üstlenilmesi gerektiği ve sorumsuz davranışlar arasındaki dengenin sağlanması mühim.

Suçluluk duygusunu ve duyguların derinliğini temsil eden Neptün bize, kırılgan buzun üstünde bir sisin içine doğru yürüdüğümüz hissini verirken, aslında başkalarının bizi gerçekte sevip sevmediklerini sorgulayabiliriz. Bunu yaparken de konuşmaktan, yüzleşmekten ve karar vermekten ilaçlar, alkol, TV, internet benzeri bağımlılıklara sığınarak kaçınmamız olasıdır.

Balık burcundaki dolunay akışkan ve sıvı bir enerjidir. Dünyanın tüm suları, gözyaşları da dâhil olmak üzere adeta Neptün’ün çağrısına kulak vererek yükselir, taşmak ve yeniden birleşmek için bir çatlak ararlar. Duygusal kırılganlığınızın fiziksel rahatsızlıklara dönüşmemesi için canınızı acıtan insanları değil, neden acı çekiyor olduğunuzu çözümlemeye çalışmanız faydalı olacaktır. Böylece içinde dönüp durduğumuz duyguların lodosu, bereketli poyrazlara çevrilebilir.

Dümenimizin bozulduğu, pusulamızın afalladığı böyle bir evrede devam edebilmek için içimizdeki şifacıya danışmayı, insanları yargılamadan ve duygusal ağırlıklarını yüklenmeden onları kabul gördüklerini hissettirerek rahatlatmayı öğrenmemiz gerekir.

Balık’taki dolunay ruhani bir hazırlığı, “teslimiyet” aşamasını ifade ediyor. Bizi tutan, sürükleyen, hırpalayan hayata karşı koymak yerine, yaşamı koşulsuzca kabul etmektir teslimiyet. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri de sevmektir. Teslimiyet sisler içindeki bir nehirde sürüklenmek değil, bir nehir olduğunu fark etmek ve içindeki koca dünyayla birlikte akmaktır. Teslimiyet tüm korkularına rağmen kabuklarını kırarak, sevgiye boyun eğmektir.

Eğer yalnız birileriyle karşılaşırsanız size ne söylerse söylesinler yalnızlıktan hoşlandıkları için yalnız değillerdir. Çünkü daha evvel dünyaya karışmayı defalarca denemişler fakat insanlar onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Eğer sosyal birileriule karşılaşırsınız bu daha önce hiç hayal kırıklığına uğramadıklarından değil aksine insanlar tarafından incitildikleri halde insanlara dair hala umutlarını kaybetmemelerindendir.

Bundan 10 belki de 20 sene sonra yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınız, yapamadıklarınız sizi hayal kırıklığına uğratacak. O yüzden vakit güvenli limanlarınızı geride bırakıp yeni yollara çıkma vaktidir. Talih cesur olanı sever ve ödüllendirir.

Bir sevgi ilişkisi sadece bir ilişki değil, ruhun da hayatla bağ kurması, ruhta da süregelen bir serüvendir. Bizi dünyada en çok yaralayanlar bize o dünyayı sunanlar olsa da, hatırlamak gerekir ki diken gül olur, gül de diken. Ancak hayatın dikenlerine rağmen, güle teslim olmak bozar kalbin bütün kara büyülerini.

Cesaret ve umutla...