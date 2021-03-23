Jüpiter Balık Burcunda (Mayıs 2021 – Mayıs 2022): Dünyadan kaçmakla onu aşmak arasında

2020 pek çok yönüyle eşi benzeri görülmemiş bir yıldı. Tek bir yılda -kolektif kabul edilen Satürn ve ötesindeki gezegenler arasında çok sayıda ve nadir rastlanan hizalanmalar gerçekleşti. Satürn Plüton kavuşumuna ve 200 senelik bir düzenin değişimini simgeleyen kova burcundaki Jüpiter Satürn birleşimlerine tanık olduk. Dolayısıyla 2021, 2020 yılının alışılmadık etkisine nazaran, çok daha “normal” bir aşama olarak değerlendirilebilir.

Transit Jüpiter 14 Mayıs günü Balık burcuna ilerleyecek burada 28 Temmuz tarihine kadar kalacak ve yaklaşık 4 ay sürecek retro dönemini 29 Aralık tarihine kadar kova burcunda geçirecek.

Astrolojide Jüpiter

Güneş sisteminin bilinen en büyük gezegeni olan Jüpiter’in astrolojideki etkisi dokunduğu her niteliği büyütmek ve genişletmektir. Talih veren, sonsuz fırsatların ve olasılıkların çok sevilen gezegeni, her burçta yaklaşık 1 sene kalır. Jüpiter, sınırları aşarak, uzakları arayışın simgesidir. Dolayısıyla zodyakın son burcu olan ve kendinde diğer burçlardan da bir parça bulunduran balık burcunun sınırsızlık algısıyla buluşan Jüpiter, klasik yöneticisi olduğu bu burçta epey güç kazanır. Bir aşamanın ötesine geçmek kolaylaşır.

Transit etkisini olumlu yönde hissedebilecek öncelikli burçlar

Jüpiter’in balık burcuna geçişi özellikle yengeç akrep ve balık burçları, yükselen ya da Ay burcu bu burçlarda yer alanlar için harika bir haber. Eğer doğum haritasının bütünü de destekliyorsa, daha evvel ulaşmayı hayal edip de ulaşılamayan tüm duygu düşünce ve deneyime kavuşma şansı artık masada!

Jüpiter balık deneyimi

Balık burcunda Jüpiter etkisiyle kazanılan bilgi, kitaplardan ya da sınıfta ders dinleyerek öğrenilebilecek bilgi gibi değildir. Daha çok ruhsal bir tecrübedir. Ruhun edindiği bilgi, bir toplama ya da çıkarma işlemi kadar basit değildir. Zaman verilmeli, hissedilmeli ve özümsenmelidir.

Jüpiter balık birleşimi, ruhlarımızı doyurma aşamasıdır. Bu doyum, ister duayla, ister meditasyonla ya da bir ormanda, doğada, bir su kenarında inzivaya çekilerek ya da hayatın tam içinde yer almayı seçerek ve başkalarını iyi etme çabasıyla deneyimlenebilir.

Balık burcundaki Jüpiter transiti, somut, maddi değerler ya da ödüller olarak değil fakat spiritüel bir büyüme ve gelişme olarak yorumlanabilir. Ego ikinci planda kalabileceği için, başkalarının deneyim ve fikirlerine daha açık olmak daha mümkün hale gelebilir.

Kendimize ve bizi saran her şeye hissedilen şefkat, bir anlamda dünyaya sarılma, dünyayı bağrımıza basma isteği artabilir. Acı çeken ve yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak için harekete geçilir. Sosyal hizmetler kapsamında çalışmaların artması beklenir.

Bu transitle ilgili temel motivasyon, dünyanın hayrı için nelerin feda edilmesi gerektiğidir. Dünyayı kurtarma arzusu vardır ve fakat bazen de ne acıdır ki bazı insanlar bunu hezeyanları, inançları doğrultusunda uygulamak ister ve pek çok kişiye, bile isteye zarar verirler.

Jüpiter balık burcuna ilerlediğinde, sağlığı/sağlık sistemini, ekonomiyi, hayatın bozulan işleyişini iyileştirmek için toplumda anlayış, merhamet ve vicdanın ne kadar gerekli olduğunu apaçık görmeye başlarız. Gözardı etmek, görmezden gelmek artık seçenek olmaktan çıkabilir.

Jüpiter’in Retro Dönemi

Jüpiter balık burcunda ilerlerken, seçenekleri, fırsatları, genişlemeyi ve bereketi hayatımıza çeken bir etkidir. Jüpiter Retro harekette olduğunda bile etkileri iyicildir. Hatta Jüpiter geri giderken kendimizle ilişki ve bağ kurmamız kolaylaşır. Jüpiter retro evresi kendini iyileştirmek için uygun bir dönemken, ileri harekette olduğu zamanlar kendimiz dışında olanları iyi etmek için idealdir. Dikkat edilmesi gereken; Jüpiter kova burcunda geri hareketindeyken yani 28 Temmuz – 29 Aralık tarihleri arasında uzak ve kapsamlı seyahatler planlanması önerilmez.

Rağbet görecek meslek alanları

Doğa ve hayvan sevgisini, birlik duygusunu teşvik eden bu transit boyunca, evrensellik algısı da pekişir.

Kendimizden daha büyük güçlerle bağ kurma ihtiyacı artar. Örneğin bireysel değil de toplumsal konulara hassasiyet artabilir. Merhametin ve şefkatin göstergesi olan bu yerleşim, sahne arkasındaki işlere, sivil toplum projeleri, hastaneler ya da hapishanelerle ilgili iyileştirmelere işaret edebilir.

Şifacılık, sağlık, psikoloji, hipnoz, tarih, müzik, dans, şiir, kurgu, film endüstrisi, yoga, veterinerlik, sosyal yardımlaşma ve barındırma alanlarında çalışmalar yapmak rağbet görebilir. Gaz, petrol/ alkol/ ilaç gibi sıvı ve kimyasallarla ilgili işler, denizcilik, deniz lojistiği, su altı ve dalış aktiviteleri/araştırmaları, tersane ve liman çalışmaları, kıyı işletmeciliği, deniz turizmi ön plana çıkabilecek alanlardır.

Aile mitolojisiyle, atalarla bağ kurmak, karma ve genetikle gelen armağanların -yeteneklerin farkına varmak, sezgisel kabiliyetleri geliştirmek, yaraları iyi etmek, ölüm korkusunu yenmeyi sağlayacak çalışmalar, rüya terapileri Jüpiter balık transitiyle ilgili olabilir.

Mistik deneyimlere, metafiziksel ya da okült konulara, astral seyahate ilgi artabilir. Rahibeler, budistler, keşişler, din adamlarıyla ilgili önemli gelişmeler, bu transit altında ön plana çıkabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Bağımlılıklar konusunda dikkat edilmelidir. Zira transit etkisiyle bağımlılıklara eğilim artabilir ya da varolan bağımlılıklarda kişilerin kendilerine sınır çizmesi daha da zorlaşabilir. Aynı zamanda transit esnasında tembellik, yararsızlık hissi, vesvese, hastalık fobisi ve gerçeklerden kaçmak dikkat edilmesi gereken risklerdir.

2021 yılında Türkiye’de siyaset toplum ve ekonomi

Satürn 2020 Mart ayından itibaren Türkiye haritasının 8. Evini etkilemeye başlamıştı. 2023 yılına kadar da bu evin konularını ön plana taşımaya devam edecek.

En genel anlamıyla dünya astrolojisinde 8. Ev Satürn’ü, devlet işleyişinin ölümü, devlet adamlarının, adaletin, yasa yapıcıların işlevselliğini yitirmesi, ekonomik kriz, bankacılık sistemlerinde büyük kısıtlamalar ve ülkenin borçları anlamına gelir. Bu evdeki Satürn ülkenin sağlığı ve yaşlıların yaşam standartları ya da sosyal güvence konuları için iyi bir gösterge değildir.

Aynı zamanda Satürn Uranüs arasındaki kare açı 2021 yılı boyunca devam edeceği için, devlet güçleri ve siviller arasında çatışmalar, eşitlik mücadelesi devam edebilir. Yeni tip liderlere ya da tamamen yeni bir liderlik tarzına ihtiyaç ve talep artabilir.

17 Şubat – 24 Aralık arasında etkili olacak Satürn Uranüs karesi, özellikle Haziran ve Aralık aylarında öngörülen reformların, toplumda dirençle karşılaşacağına işaret edebilir. Hükümet içinde istifalar, genel seçim ihtimali ve -fakat bu konuda engeller ve gecikmeler, iktidarın büyük hataları, statükonun sarsılması bu aşamada söz konusu olabilir.

Her ne kadar iktidarla ilgili olarak 2023 Mart ayı son derece kritik ve hiçbir şeyin aynı olmayacağı bir eşiği simgelese de, Jüpiter Türkiye haritasının 10. Evine ilerleyeceği zaman ve Satürn Uranüs etkisi sonlandığında yani 2022 Mart/Nisan döneminde yeni bir genel seçim gündeme gelebilir. Aynı aşamada, yeni bir hükümet kurulabilir.

2021’de Jüpiter whole sign ev sistemine göre Türkiye haritasının 9. Evinde ilerleyecek. Dini fikirlerin ve inancın tartışılması, mabetlerin ve dini kurumların gelişmesi yönünde yeni yasaların uygulanması benzeri konular gündeme gelebilir. Özellikle Mayıs – Ağustos ayları arasında ve en çok da 2021 Aralık ayından itibaren turizm, taşımacılık, ticaret, boru hatları çalışmaları ve yurtdışıyla ilişkiler yoğunlaşabilir.

Mayıs ve Haziran ayında gerçekleşecek ikizler/yay eksenindeki Ay ve Güneş tutulmaları medya manipülasyonu ve medyanın sıkı kontrolünü, bağımsız olmayan medya gibi konuları ön plana taşıyabilir. Gösteriler, eylemler, çatışmalar bu aşamada artabilir.

Üniversiteler, akademi ve eğitimle ilgili olarak yönetim ve sistem iyileştirmeleri gibi konular Mayıs ayında hareketlense de, 2021 Aralık ayından itibaren daha süreklilik vaat eden değişimlerin gerçekleşebileceği iyimser bir dönem beklenebilir.

Ekonomik kriz 2020’nin ikinci yarısında ve 2021 boyunca dünyanın büyük bölümünü etkileyecektir. Fakat Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları 2022 yılı boyunca da sürebilir. Zira sonbaharda Boğa akrep eksenini harekete geçirecek tutulmalar başlayacak.

Pandemi

Pandemi kısıtlamaları ve yasakları, Satürn’ün kova burcuna ilerlemesiyle 2020’nin Mart ayında başladı. Jüpiter’in balık burcuna ilerlemesiyle yani 2021 Mayıs – Ağustos arasında daha gevşek bir dönem yaşanabilir. Müzisyenler için yasaklar kısmen kalkabilir, konserler verilebilir. Sinemalar açılabilir. 2022’in Aralık ayından itibaren pandemi hayatımızın merkezi olmaktan çıkarken, 2023 yılı pandeminin dünya genelinde çok büyük oranda sonlanacağı zamana işaret eder.

Satürn Uranüs kare açısının aktif olacağı 2021 boyunca, çevrimiçi uygulamalarda yoğunluk devam edebilir.

Satürn Uranüs Karesi: 17 Şubat – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında

Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı en son 1999 ve 2000’de, küresel siyaset ve ekonomide çok önemli bir aşama olan yıllarda gerçekleşmişti.

Satürn Uranüs arasındaki kare açı, özellikle toplumun genelinde hissedilen güvensizliklerin, her yönüyle sınanacağı anlamına gelir. Kova burcundaki Satürn bizi bildiklerimize sadık kalmaya teşvik ederken, Boğa burcundaki Uranüs tam ölçekli yapısal değişiklik ve reform talep eder.

Eski ve yeninin mücadelesi

Satürn eski dünyanın ve geleneklerin, Uranüs ise ihtiyaç duyduğumuz yeni bir dünyanın sembolleridir. Her ikisi arasında gerçekleşen bu transit -sosyal, ekonomik ve politik eski ve yeni yaşam biçimleri arasında uzlaşılmaz bir çatışma anlamına gelebilir. Ne geleneksel fikirler ne de yenilikçi düşünceler, birbirleri üzerinde güç kuramazlar. Fakat 2021 yılı boyunca bunun mücadelesi sürekli olarak ve sabırsızca verilir. Eski sistemi yenisiyle değiştirmek ise nadiren barışçıl bir aşamadır.

Geleceğin bilinmez niteliği endişe verici olabileceğinden, yenilenme yabancı bir bölge olarak algılanır. Yenilenmek bazı riskler içerir elbette fakat tazeleyicidir. Yenilenmekte, büyüme gelişme iyileşme vaadi vardır. Macera ve keşif duygusu artar.

Doğa ve insan zihni binlerce yıldır bilinmeyen/bilmeme deneyimine uyum sağlayarak gelişmiştir. Güvensizlik duygusunu ya da gelecek kaygısını “bilinmeyenden kaçmak ya da kaçınmak” yok etmez. Aksine bu duygularla baş etmek için ilerlemek ve konfor alanlarını geride bırakmak gerekir.

Jüpiter Kova burcunda: Dijital Para

Jüpiter’in kova burcunda da etkili olacağı 2021 dijital para birimlerine geçişi ve dijital birimlerin kullanımını yaygınlaştıracak bir etki olarak kabul edilir.

Jüpiter’in balık burcunda olacağı Mayıs – Eylül arasında ise hisse senedi ve döviz konusunda gerçekçi ve sürekli olmayan bir yatırımcı iyimserliği söz konusu olabilir.

Doğal felaketler ve iklim

İklim değişiklikleri, sel ve orman yangınları bu yıl da büyük hasarlara sebep olabilir. Öyle ki bu hasarlar toplu göçlere sebebiyet verebilir. Göç edilmek istenen daha iyi durumdaki ülkeler olağanüstü hal ilan edebilir, göçü istenmeyen bir mesele olarak değerlendirerek sınırlardaki güvenliği yüksek oranda arttırabilirler.

Deprem konusunda ise yeryüzünün en hareketli olabileceği dönem, Haziran – Eylül ayları arasındaki tarihlere denk gelebilir.

Son olarak…

Daha evvelki yazılarımda Satürn kova transitini detaylı olarak anlatmıştım. Artık yeni bir çağa geçiş yaptık. Sosyal aktivizmin, feminizmin, idealizmin, özgürlük ve eşitlik arayışının yükseleceği dönem 2021 Aralık ayından itibaren kaçınılmaz biçimde çok daha belirgin olacaktır. Bu anlamda aynı tarihten itibaren, belirsiz zamanların bitimini ve tünelin sonundaki ışığı görmeye başlamamız gayet mümkün.

Cesaret ve umutla