Mars ikizler burcunda: Kelebeklerin çok çiçekli yaşamı

4 Mart günü transit Mars ikizler burcuna ilerleyecek ve 24 Nisan’a kadar burada kalacak.

Doğum Haritasında Mars İkizler burcunda

Bir doğum haritasında Güneş’in konumu kimlik bilincini gösterirken, Ay’ın konumu ise en temel duygusal ihtiyaçlarımızı tanımlamamızı sağlar. Mars’ın haritadaki pozisyonu ise enerjimizi nasıl ve ne için kullanmaya eğilim gösterdiğimizle ilgilidir. Örneğin araçların ya da makinelerin çalıştırmak için farklı enerji kaynaklarının kullanılması gibi, bir doğum haritasındaki Mars’ın pozisyonu haritanın, gaz, benzin, elektrik gibi çeşitli enerji kaynaklarına benzetilebilir.

Astrolojide cinsel yönelim, libido, reflekslerimiz, tepkilerimiz, bizi bedensel ve zihinsel olarak nelerin harekete geçirdiği ve tetiklendiğimiz konular Mars’la açıklanır. Kendimizi hayatın hangi alanlarında kanıtlamak istediğimizi Mars’ın bulunduğu burç ve eve bakarak yorumlayabiliriz. Mars’ın bulunduğu ev hayatımızın en hareketli alanlarını da gösterir. Mars’ın haritadaki konumu hem saldırıya uğradığımız hem de savunmaya geçtiğimiz konular hakkında da ipuçları taşır.

İkizler burcunda bulunan Mars, kişinin enerjisinin büyük bölümünü okuma/yazma, iletişim gibi zihinsel aktivitelere ve entelektüel çalışmalar için harcadığının göstergesi olabilir.

Mars ikizler burcundayken sözcükler taş, hançer ya da kılıç gibi silahlara dönüşebilir. Aynı zamanda nüktedanlık istihza ve mizah bu yerleşimle ilgilidir. İlgi çeken herhangi bir konuda, hızlı bir şekilde hemen aksiyona geçme kabiliyeti vardır.

Keskin zeka, yerinde duramayan hareketli bir bünye, tartışma ve rekabet sevgisi, araştırma ve öğrenme tutkusu Mars ikizler yerleşimiyle vurgulanır. Gazete, dergi ve kitap okumaya, kelime oyunları oynamaya ve bulmaca çözmeye ilgi yoğundur.

Mars’ı ikizlerde yeralan insanların tepkilerini, verdikleri cevapları ve müthiş bir tutkuyla konuşmalarını izlerken etkilenmemek olanaksızdır. Analiz becerileri ve zeka dolu, gerçekçi yaklaşımlarıyla insanların kalbini kolayca fethedebilirler.

Bazen de haritadaki bu yerleşim, saldırganca iletişim kurmak anlamına gelir. Yine de Mars ikizler kombinasyonu hızlı öğrenme becerisi, bilgi edinmek konusunda sabırsızlık verir.

Dilbilimcilerin editörlerin ve iletişimcilerin doğum haritasında sık rastlanan bir konumdur. Aynı zamanda pazarlama/satış alanlarında çalışanlara, uzman şoförlere, gazeteciliğe ve yazarlık potansiyeline de işaret eder. Pazarlama satış kabiliyetleri öylesine etkileyicidir ki, insanlara ihtiyacı olmayan şeyleri bile satmakta zorlanmazlar.

Sabit fikirli olmaktan uzak, değişime ve zihinsel simülasyona son derece açık olan bu bireylerde gezentilik de yaygındır.

Sonsuz merakıyla Mars ikizler birleşimi, bir çok projeyle aynı anda ilgilenmek demektir. Fakat ne var ki kolayca sıkılmak da söz konusudur. Sözümona daha dün ilginç bulunan şey bugün çoktan cazibesini yitirmiş olabilir.

Satürn gibi, Mars’ın konumu da hayatımızın problemli yanlarını, kazalara yatkın olduğumuz fiziksel bölgeleri ve iyileştirmemiz gereken taraflarını gösterir.

Mars ikizler burcundayken omuzlar kollar, eller hassaslaşabilir ve bu bölgelerle ilgili olarak ağrılar artabilir, cerrahi operasyonlar gerçekleşebilir. Sinir sistemine, bronşlara, kronik astım ya da alerjilere, artrit sorunlarına karşı temkinli olunması önerilir.

Cinsellik

Mars’ı ikizlerde yeralan kişinin cinsellikten beklentisi eğlencedir. Bazen çabuk sıkılan bazen de ilişkilerinden buz gibi soğuyan doğası itibariyle Mars ikizler kombinasyonu kulağa, “ebedi ve iflah olmaz bir ergen” gibi gelebilir.

Hiçbir konuda başkaları tarafından zorlanmaktan hoşlanmayan bu kişiler, genç, dinamik kendilerine ayak uydurabilen partnerlerden hoşlanırlar. Becerikli, hızlı düşünebilen, dile yatkınlığı olan, pratik çözümler üretebilen kişileri çekici bulurlar.

Haritasında Mars ikizler burcu yerleşimine sahip olan kişi cinsel yönelimler konusunda açık ve kapsayıcı, farklı cinsel tecrübeler edinmek için hevesli olabilir. Cinsel yönden çok meraklı oldukları söylenebilir. Akışkan “kuir” bir algılaya yatkınlık gösterebilirler.

Transit Mars İkizler burcunda / 4-24 Nisan arasında

Mars ikizler burcundayken, genç ve zinde bir enerji açığa çıkar. Zihinsel aktivite artar. Eğitim, öğretim, okuma, yazma, taşımacılık, medya, ulaşım ve seyahat konuları hareketlenir.

Transit Mars ikizler burcuna ilerlediğinde, can sıkıntısına veda etme zamanı gelmiş demektir. Günlük yaşamın standart hızı önemli ölçüde artacaktır. Hem lokal çevreye hem de lokal insanlarla ilişkiler kurmaya merak artar. Kardeşlerle, akrabalarla, komşularla ilişkiler güçlenir. Birlikte seyahat, buluşma ya da iş planları yapılabilir. Daha dışa dönük ve hareketli bir dönem başlar. Boş boş oturmak yerine dışarı çıkıp birileriyle buluşma isteği ağır basabilir. Keşfedilecek çok fazla şey vardır ve bir yerden başlamak için kıpır kıpır bir hisle harekete geçilir.

Fakat birdenbire o kadar fazla seçenek ortaya çıkar ki, herhangi birine odaklanmak zorlaşabilir. Mars ikizlere ilerlediğinde, yolda kalmakla, pek çok farklı yolun bizi zaten aynı yere götürebileceğini fark ederiz.

A planı işe yaramadığında mutlaka bir B ya da C planı oluşturabilecek esnekliğe kavuşma şansımız da transit etkisiyle yükselir.

Mars ikizlerin en sade anlamı, “çeşitliliktir”. Büyük bağlılık sözleri vermeye gerek duymadan, deneyimlemek ve hazzı tanımaktır.

İkizler eğlenceli ve çocuksu yönleriyle bilinen bir burçtur. Çiçek dolu bir bahçede gezinen bir kelebek gibi çeşitli güzelliklerin sarhoşluğuyla büyülenebilirsiniz.

Mars’ın ikizler burcuyla buluştuğu günler baharın ilk günüymüşçesine, bir ferahlık ve tazelenme hissi getirir. Mars ikizler için rüzgarda uçuşan ve etrafa dağılan tohumlar, açık ve güneşli bir havada şarkısını söyleyen bir kuş, bilgi yarışması metaforlarını kullanabiliriz.

Arabanızı, aracınızı değiştirmeniz ihtimali bu evrede artar. Tatil planları yapabilir, bahçecilikle uğraşabilirsiniz. Bulutlara, gökyüzüne yüzünüzü daha çok dönebilirsiniz.

Çoklu görevlerden çekinmeyin. Çalışmaya kendinizi meşgul tutmaya ve hareket etmeye devam edin. Tutkuyla sarıldığınız şeye de ilginizi bir anda yitirdiğinizde, şaşırmayın. Yine de işlerinizi yarım bırakmamaya, eğer verdiyseniz, sözlerinizi tutmaya gayret edin.

16 -22 Mart arasında Mars Satürn arasında üçgen açı oluşacak. Dolayısıyla güven ilişkisi kurmak, bazı konularda verilecek kararlar ve yapılacak anlaşmalarla netlik elde etmek, süreklilik sağlamak kolaylaşacaktır.

4 -11 Nisan arasında ise sert bir transit, Mars Neptün karesi aktif olacak. Bu tarih aralığında yukarıda belirttiğim sağlık sorunlarının yaşanması ve bulaşıcı hastalıkların artması olasılığı yükselir. Odaklanmak, ilginin yitimi, toksik ilişkiler, dedikodu, hayal kırıklığı ve yanılma/aldanma/aldatılma hissi söz konusu olabilir. Açıklayamadığınız bir şekilde kızgın ve öfkeli hissedebilirsiniz. Tuhaf rüyalar görebilir, sabah yataktan kalkmakta zorlanabilirsiniz. Bu tarih aralığında alkol ve uyarıcı maddelerden mümkün olduğunca uzak durmanın faydasını görebilirsiniz.

14 -18 Nisan tarihleri arasında ise Mars ve Jüpiter arsında üçgen açı oluşacak. Seyahatler, reklam, tanıtım çalışmaları, yeni çevrelere girmek ve farklı çevrelerden insanlarla bağ kurmak, iyimserlik hissi, pozitif iletişim, önemli toplantılar/zirveler ve galibiyetler bu açıyla ilgili olabilir. Bedenen ve zihnen iyileşme duygusuyla yakınen alakalı olan bu transit hayatınıza enerji ve canlılık getirebilir.

Son olarak…

Enerjimizi doğru biçimde kullanamadığımız zaman Mars’ın negatif tarafları olan öfke, şiddet ve tahammülsüzlük ortaya çıkabilir. Bu nedenle, eleştiriye ve söylenenlere karşı ekstra kırılgan olabileceğimiz bu dönemde, doğru sözcükleri seçmeye gayret edin. Konuşmaya, anlatmaya ya da iki lafın belini kırmaya odağımız, ilgimiz artabilir ancak ihtiyacımız olan şeylere konuşarak ulaşamadığımız zaman en iyi çare karşımızdakini samimiyetle dinlemek olabilir.

Cesaret ve umutla