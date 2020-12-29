Yengeç burcunda Dolunay: Senin için her gün sarhoş olamam ki!

30 Aralık saat 06.28'de yengeç burcunun 8. derecesinde dolunay gerçekleşecek. Nihayet 2020'nin sonuna geldik ve yılın son dolunayına tanık oluyoruz. Ay yönetici olduğu yengeç burcunda bulunuyor ve yengeçte dolunay etkisi sonlanan bir yılın bütün kapanışlarını yapmak için ideal.

Geçen yıl boyunca kaybettiklerimiz oldu. Sevdiklerimizi kaybettik. İşini, umudunu, sağlığını kaybedenler oldu. Duygusal yönde sarsıcı olan ayrılıklar yaşadık, insanlar hakkında yanıldık, belki de yanılttık. Yengeç dolunayı geçmişe veda etmeyi, yaşanılan tüm acı deneyimlerin ardından samimiyet çemberimize, en iyi bildiklerimize, bir nevi "fabrika ayarlarımıza" dönmeyi ve kendimize güvenli bir konfor algısı, bir şifa alanı yaratmayı simgeliyor.

Doğum haritasında Yengeç dolunayının gerçekleşeceği ev, hangi konularda garantiye ve güvenceye ihtiyaç duyduğumuzu, sonuçlandırmamız gereken mevzuları, maddi ve manevi doyum aradığımız alanları açıklayabilir. Örneğin 10. Evdeki dolunay bitirilmemiş işlerle ilgili endişe verebilir ve fakat aynı zamanda kariyerle ilgili değişim kararları alınabilir. 5. Evdeki ev eğlenceye daha çok zaman ayırma ihtiyacıyla ilgilidir ve romantik aşklar yoluyla ruhsal doyum aranabilir.

Su burçlarında gerçekleşen dolunaylar, ruhun en kırılgan taraflarını yüzeye çıkarırlar. Bu yüzden de dolunay evresi yaklaşırken hem duygular yoğundur hem de sezgiler kuvvetlenir. Gündelik işlere ve çalışmalara odaklanılması zorlaşabilir.

Son derece etkili ve özel olan yengeç dolunayı arınmayı, bağlayıcı koşullardan, miadı dolmuş ilişkilerden ve kendimize söylediğimiz yalanlardan özgürleşmeyi, aslolanı kabullenmeyi temsil ediyor. Yıl boyunca omzunuzda bir yük gibi ne taşıdıysanız, artık bu yükleri bırakma zamanı. Yorucu ve belirsiz ilişkilere artık bir nokta koyarak aslında bu ilişkilere müsaade edenin gerçekte kim olduğuyla, kendiniz olmaktan ne kadar ödün verdiğinizle yüzleşilmesi gerekebilir.

Yengeç burcunda dolunayı yazarken aklıma uzun zaman önce nerede okuduğumu hatırlamadığım fakat bir yengeç burcu olarak çok sevdiğim bir hikâye geldi. Yengeç ve kaya balığının hikâyesi...

Bir gün yengeç yan yan yürüyerek sahilde geziniyormuş. Bir kaya balığına rastlamış göz göze geldiklerinde yengeç kaya balığından çok etkilenmiş. Ancak kaya balığının nasıl yürüdüğünü görüp kendisini beğenmeyeceğini düşünen yengeç, utanmış. Gerisin geri kaçmaya başlamış.

Ertesi gün yengeç yine sahile inmiş. Bu sefer dümdüz yürüyormuş. O gün kaya balığıyla yakınlaşmışlar. Günler günleri kovalamış ve nihayetinde düz yürüyen yengeçle kaya balığı sevgili olmuşlar.

Bir gün yengeç sahile yampiri yampiri yürüyerek gelmiş. Şaşkın gözlerle onu izleyen kaya balığı sormuş:

- Gözlerime inanamıyorum sen düz yürümüyor muydun?

yengeç:

- Evet ama senin için her gün sarhoş olamam ki :)....

Cesaret ve umutla...