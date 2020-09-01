Kristin Demirci
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01 Eylül 2020 Salı

Balık burcunda dolunay: Rüya kapanı


2 Eylül saat 08.21’de balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Eylül dolunayı “hasat ayı” ismini de alır.


Balık burcunda dolunay yeryüzündeki suların yükselmesi, duyguların da kabaran sular, nehirler, denizler gibi yükselip taşma aşamasına gelmesidir.


Bilinçaltına itilmiş şeyler rüyalar ve semboller aracılığıyla anlam kazanabilir. İlişkiler ve ortaklıklar, sözleşmeler öncelikli konular halini alırken, bu evrede bir şeylerin sonuna gelindiği hissedilebilir ya da beklenen olumlu veya olumsuz sonuçlar alınabilir.


Dolunay anında Venüs ve Mars arasında kare, Venüs’le Satürn arasında karşıt açı aktif görünüyor.


Venüs ve Mars arasındaki açılar genelde iki kişi arasındaki kimyayı uyarıcıdır. Aralarındaki kare açıda ise cinsel gerilim ve tutku artar. Sevgi ve nefret duygularının iki ucu arasında git geller yaşanabilir. Romantik beklentiler ise yanıtsız kalabilir. Bir birlikteliğin, bir ortaklığın isminin konulmasında zaman alabilir ve ilişkinin bir yerlere varmasında gecikmeler yaşanabilir.


Venüs Satürn karşıtlığı ise süregelen birlikteliklerde bir sabır sınavıdır. Mali durumunuzu yeniden gözden geçirmenize sebep olacak durumlar yaşanabilir. Bir yatırım ya da yapılan ekstra ödemeler yüzünden yaşanan endişe ilişkinize yansıyabilir. Herhangi bir iş ortaklığının da bu çeşit bir sınavdan geçmesi olasıdır.


Yapılan ve karşılık bulmayan fedakarlıklar, kurtulmak istenen bağımlılıklar, bir ideal uğruna vaz geçilenler, kurtarıcı rolü üstlenilen ya da kurban olunduğu düşünülen durumlar öncelik kazanabilir. Adanılan ya da aldanılan durumlar üzerine düşünülebilir. Tuhaf rastlantılar anlamlı işaretler olarak algılanabilir. Unutulduğu sanılan insanlarla ilgili hatıralar canlanabilir.


Balık burcunda dolunay vazgeçemediğimiz şeylerin bizi zayıf düşürebileceğini vurgulayan bir evredir. İnkar ve yanılsamanın işareti de olabilir. Gerçeklerden kaçmak, yüzleşmelerden kaçınmak, derin düşüncelere dalmak ve bir labirentte kaybolmuşçasına ne yöne gideceğini ayırt edememek söz konusu olabilir.


Doğru sınırları çizmeyi ve bazen de “hayır diyebilmeyi öğrenmek balık dolunayının mesajıdır. Gerçekle hayal, inkarla kabulleniş arasındaki bu evrede kırık kalbinizi iyi etmenin yolu yaşadığınız duygulara bahane aramakta değil, bu duyguların kaynağını aramaktadır. Çevrenize yalanlardan ağlar değil, sağlam dostluklardan, iyi ve barışçıl insanlardan, oluşan ağlar örün. Ancak bu şekilde bir rüya kapanı gibi serüveninizden kötü düşleri uzak tutabilirsiniz.


Cesaret ve umutla

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