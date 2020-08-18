Aslan burcunda Yeniay: Spot ışığının cazibesi

19 Ağustos günü saat 05:41’de 26 derece Aslan burcunda yeniay gerçekleşecek.

Her yeniay, yeni bir çemberin başlangıcına, gelecek bir ay boyunca, öncelik kazanabilecek konulara işaret eder. Yeniayda ve birkaç gün öncesinde, yeni döngüye zihnen ve bedenen sakinleşerek, olumsuz hislerden kurtulmaya çalışarak ve iyi dilekler dileyerek hazırlanabilirsiniz.

Yeniay haritasındaki en etkili görünümler Mars’ın Ay ve Güneş’e üçgeni, Mars’ın Satürn’e kare açısı olarak göze çarpıyor. 10 Eylül günü Mars geri gitmeye başlayacağı için, yıl sonuna kadar iki kez daha tekrarlanacak ve yılın kalan bölümünü şekillendirebilecek Mars Satürn karesi, özellikle önem taşıyan bir transit.

Spot Işığı

Aslan burcunda yeniay dünya sahnesini aydınlatan göksel bir spot ışığına benzetilebilir. Pek çok kişi özellikle dramatik çıkışlarıyla ünlü, ilgi odağı olmak isteyen kişiler, yarışma duygusuyla hareket edenler, oyuncular ya da isim yapmak isteyenler bu ışığın altında yer almak isteyebilir, ön planda olma mücadelesi verebilirler. Bu tarz mücadeleler içerisinde Mars Satürn karesi ise ne yazık ki zorbalığı, saldırganlığı arttıran bir etkidir.

Kendinden şüpheye düşmek, özdeğer sorunları, aidiyet ve kimlikle ilgili meseleler de ortaya çıkabilir.

Etki bırakma çabası

Kişisel hayatlarımızda aslan burcunda yeniay parlamak ya da parlatmak istediğimiz konuları ön plana taşıyabilir. Dolayısıyla tanıtım ve reklam çalışmaları için ideal bir dönem olarak kabul edilir. Toplumsal imaj, tarz ve dizayn gibi konulara daha fazla odaklanılabilir. Başkalarında -olumlu veya olumsuz bir etki, bir ilk izlenim bırakma çabası artar.

Bazen de “spot ışığı etkisi” denilen, kendi dünyamızda yarattığımız sahne ışıklarının insanların da bize yansıttığını düşünme yanılgısı ortaya çıkabilir. Kendini çok fazla önemseyen, kendi dünyasıyla meşgul biri, herkesin de kendini aynı biçimde önemsediği varsayımına inanabilir.

Yanlış şeyler söyleyerek ya da yaparak, başkalarını ezerek doğru insanlar üzerinde bir etki yaratmayı amaç edinmek yerine, gelecekte nasıl algılanmak istediğinize dair kendinize kalıcı yatırımlar yapmayı deneyebilirsiniz.

Aslan yeniayı yetenekli olduğumuz alanlarda kendimizi geliştirmek için bir fırsat sunar. Yeni hobiler edinmek, coşku veren fikirleri uygulamak için de iyidir.

Aslan yeniayı yeni başlayan romantik ilişkiler için de ideal kabul edilir. Fakat yılın geri kalanını düşününce yeni filizlenen ilişkilerde gelecekle ilgili büyük beklentilere girmek, büyük planlar yapmak yanıltıcı olabilir.

Haritalarda aslan burcunun bulunduğu evi harekete geçirecek olan yeniay, bu evin konuları dahilinde yenilenme fırsatı sunar. Burcun gölge tarafları olan gurur, kibir, despotluk, bencillik gibi tuzaklara düşmeden, aslan burcunun haritada temsil ettiği yaşam alanlarında kişiliğimizin cömertlik, içtenlik ve yakınlıkla ilgili kısımlarını güçlendirmek, iyileştirmek gerekir.

Örneğin eğer aslan burcunda yeniay 11. Evinizde gerçekleşecekse, ekip çalışmalarını, arkadaşlık ilişkilerini sabote eden bencil bir tutum yerine, yakınlık ve birliktelik duygusunu perçinleyecek davranışlarda bulunmak, yeni çevrelerle ilişki kurmak faydalı olabilir.

Hayatımın merkezi kim ya da neresi? Özel bir yeteneğim var mı? Beni başkalarından ayıran ve benzersiz kılan şey nedir? Bu yönlerimi nasıl parlatabilirim? Beni gölgeleyen şey nedir? Kendim gibi mi yoksa başkasının istediği gibi biri mi olmaya çalışıyorum? Övgü ve beğeniye bağımlı mıyım? Görülme arzum beni yanlış davranışlar içine mi itiyor? gibi sorular aslan burcunda yeniayla birlikte kafanızı meşgul edebilirler.

Başlangıç enerjisini temsil eden yeniay zamanı, bir başkasını etkilemek için veya toplumun belirlediği standartların gölgesinde kalarak değil, kendinize güvenerek, gelecekte de kendinize saygı ve sevgi duymanıza vesile olacak yeni tohumlar ekmelisiniz. Hangi özelliklerinizle tanınmak istediğinize karar verebilirsiniz. Ne kadar önemli, ön planda ve değer görmeyi hak eden biri olduğunuzu göstermek için başkasını yaralamanıza da gerek yok. Çünkü gerçekten kendine değer veren kişi, kıymetini diğer insanlara kanıtlamakla ilgilenmez.

İlgi ve sevgi görmeyi daha fazla arzu edebilir, beğeni için etik olmayan biçimlerde kendinizi gösterebilirsiniz. Fakat herkesin gözünün üzerinizde olması değil, herkes sizi izliyorken nasıl davrandığınız daha mühim olabileceği bir aşamaya hazırlanmak gerekiyor.

Cesaret ve umutla