İkizler burcu ve sembolizmi: Kardeşliğin kırılmaz bağı

Zodyak çemberindeki burçların her birinin mitolojik bir hikayesi vardır. İkizler burcu biri ölümlü diğeri ölümsüz olan erkek kardeşlere, Zeus ve Leda’nın , Tyndareos ve Leda’nın yumurtadan çıkan çocukları Castor ve Pollux’a karşılık gelir. Castor ve Pollux anneleri bir babaları farklı olan ve birbirlerini çok seven kardeşlerdir. İkizler burcu da mitolojik öyküsündeki gibi biyolojik ya da manevi kardeşlikle yakından ilişkilidir.

İkililiği temsil eden ikizler burcunun burç glifi roma rakamlarından olan iki II sayısıdır. İkizler glifi, iki sütunu, bir kapıyı ya da bir geçidi anımsatır. İkizler burcu da bu anlamda yeni fikirlere, yeni icatlara ve güncel bilgiye açılan kapı olarak tarif edilebilir. Sütunlar arasındaki geçit gizemlere duyulan merakı, saklı ve yasak olanı bilme arzusunu da simgeler. Alışveriş, eşitlikten birliğe, birlikten ayrılığa felsefenin doğuşu da ikizler burcunun kapsadığı konulardır.

Glifteki iki rakamı bir kadını bir erkeği, iki erkeği ya da iki kadını, aşıkları, kardeşleri simgeleyebilir. İkizler burcu en temelde ise, kardeşliğin güçlü ve kırılmaz bağını sembolize eder. İkizler ekseninde tutulmalar ya da önemli gezegen geçişleri söz konusu olduğunda toplumsal eylemlerin ve birlikte hareket etme eğiliminin artması bu yüzdendir.

İkizler burcu yöneticisi Merkür ise Roma mitolojisinde Hermes’e denktir. Ölümlü ve ilahi dünyalar arasında bir haberci olarak bilinen, yeraltı dünyasında ruhlara rehberlik eden Hermes’in Ortaçağ simyasında önemli bir rolü olmuştur.

Hızlı ve kurnaz olan, çoğu zaman düzenbazlıklarıyla kendine eğlence arayan Merkür - namı diğer Hermes, hitabet sanatının edebiyatın şiirin, icatların gezginlerin ve ticaretin koruyucusuydu.

İkizler burcunun doğasında çelişkilerle, ikilemlerle ve çatışmalarla, dengeyi, deneyimi ve bilgiyi arayış vardır.

Merkür ve ikizler burcu, anlamak, entegre olmak ve bağlanmak, bağlantı kurmak anlamlarına gelir. Bir şeyi anlamaya başladığınız zaman, sanki gün aydınlanmış gibi olur. Bir şeyin idrakına vardığınızda, daha önce ilişkisi olmayan iki şey arasında ilişki kurmaya başlarsınız.

Bir deniz kuşundan haberci kuşlara, taklit yeteneğiyle tanınan papağana, ikizler burcunun kuşlara büyük benzerliği vardır. Enerjisinin çoğunu düşünmek için harcadığından, çoğu gece kaygılı ve huzursuz bir ruh haline kapılıp gamlı bir baykuş gibi de uykuya hasret kalabilir.

İkizler burcunun davranışları ve duygu hali bulutlar gibi devamlı değişir. Merkür yöneticiliğindeki değişken nitelikte ve hava elementinden olan ikizler, iletişim ve hızlı düşünme becerisiyle ilgili olduğu kadar kolay fikir değiştirmesi ve kararsızlığıyla da tanınır.

Hava burçları düşünmek, konuşmak, yazmak ve iletişim kurmakla ilgilidir. İkizler burcu tüm bu becerilerde ustalık ve uzmanlık kazanmaya yatkınlığa işaret eder. İkizler burcu telefon ve internette çok zaman harcayabilir, her konuda parlak fikirler üretebilir. Anlatının her biçiminde yetenekli olsa bile çoğu zaman yanlış anlaşıldığından şikayet edebilir.

İletişim kurmak ikizler burcunun gerçek arayışıdır. Bu burç etkisinde doğmuş olan, muhabirlere, öğretmenlere, habercilere, diplomatlara, tercümanlara, dilbilimcilere ve yazarlara sıklıkla rastlanır.

Müzakere becerileri vardır ve kendilerini kelimelerle, rakamlarla ya da notalarla ifade etmek konusunda genelde sıkıntı yaşamazlar. Kelimelerle ya da sayılarla inşa edilen şeylerin ustasıdır ikizler.

Son derece esprili olabilen ikizler burcunun keşfetme güdüsü de gelişmiştir. Her şeyi merak eder ve sonu gelmez merakının peşinden gittiği sürece, mutlu olacağına inanır.

Ellerini, kollarını ve mimikleri çok kullanan ikizler burcunun kolları omuzları, akciğerleri ve sinir sistemi hassastır.

İkizler derinlik ile değil, genişlikle karakterize edilen bir burçtur. Zira aynı anda pek çok alana ilgi geliştirebilse dahi, bunların çok azına gerçek anlamda odaklanabilir. Her konuda mutlaka bir fikri olsa bile, çok çabuk sıkıldığı için geniş ilgi alanları içerisinde derinleşmekte zorlanabilir.

İkizler burcunun aynı anda pek çok işle meşgul olması, elinde bir kovayla okyanusu boşaltmaya çalışmasına benzer. Aynı anda birden fazla hayat yaşamaya çalışmak sinir sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir.

Aklı hızla yol alır ve fakat konsantre olmakta zorlanabilir. Genelde karşısındaki kişinin ne söyleyeceğini tahmin etmeye çalıştığı için dinlemekte güçlük çekebilir.

İkizler burcu bir atkı karınca gibi inişli çıkışlı değişken doğasını ehlileştiremez ise duygusal açıdan tükenme riskiyle karşı karşıya gelebilir. Sadece taktik kurgulaması ama stratejik olmaması başını derde sokabilir. İkizler burcunun en büyük dersi kendine vakit ayırarak rahatlamayı, ilgilendiği şeyler ve insanlar konusunda özenli bir dikkatle zaman harcamayı öğrenmektir.

Cesaret ve umutla...