Yengeç burcunda güneş tutulması: Yeryüzünün Arafı

Sınıfsal eşitsizliği daha da vurgulayan pandemi, adaletsizlik ırkçılık gibi konularla çalkalanan bir dünya gündeminin yanı sıra kişisel hayatlarımızda da alışık olmadığımız pek çok duyguya adapte olmaya çalışıyoruz. Bir yere yetişirmiş gibi yaşayanlar, çok zaman kaybettiklerini ya da bir şeyler için geç kaldıklarını düşünürken, bazı insanlar da normalleşme çabasındaki dünyanın ritmine ayak uydurmakta, eskiden alıştıkları düzenlere dönmekte zorlanıyorlar. Belirsizlik duygusu dünyevi gelişmelere ve kişisel hayatlarımıza yön vermeye devam ediyor.

Daha önceki yazılarımda eski dünya düzenini geride bırakıyor olduğumuzdan bahsetmiştim. Tarihi değiştirecek tarihi bir yıl yaşıyoruz. Diğer aşamaya geçtiğimiz bir köprüde gibiyiz. Eski dünya ve yeni dünya arasında yeryüzünün arafını deneyimliyoruz.

Tutulmalar

2018 ikinci yarısından itibaren yengeç oğlak ekseninde gerçekleşen tutulmaların sonuncusu 5 Temmuz oğlak burcunda Ay tutulması olacak. En son 5 Haziran günü yaşanan yay burcundaki ay tutulmasıyla birlikte ikizler yay ekseninde 2021 sonuna kadar etkili olacak tutulmalar da başlamış oldu.

Bazı burçlar için iyi haber

Yengeç ve oğlak ekseninde tutulmalar ev yaşamı aile ilişkileri, kariyer, yaşamdaki amaçlarımız ve bunlara dair motivasyonumuz yönünde etkili oldu. Hareketsizlik iç sıkıntısı ve kısıtlanmalarla sınandık. Artık son evredeyiz. Özellikle Yengeç, oğlak terazi ve koç burcunu ya da bu burçlarda yükseleni olanları çoğunlukla olumsuz etkilemiş olan son iki senenin bitimini simgeleyen son 6 aya ilerliyoruz.

2021 sonuna dek ikizler yay başak balık kova aslan akrep ve boğa burçlarının ya da bu burçlarda yükseleni bulunanların ise gelecek aşamalar konusunda daha dikkatli ve planlı olmaları gerekebilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulması

21 Haziran saat 09.41’de sıfır derece yengeç burcunda güneş tutulması gerçekleşecek.

Haritanızda Güneş tutulmasının gerçekleştiği ev, hayatın hangi alanlarının yeniden düzenleneceğini, Ay tutulmasının gerçekleştiği ev ise hangi konuların neticeleneceğini açıklar. Örneğin; 4. evdeki Güneş tutulması aile hayatının yeni bir düzene konması, ailenin odak noktası haline gelmesi, aile ve ev içinde değişimler anlamına gelirken, 10. evdeki Ay tutulması sizi kariyer konusunda bir yol ayrımına getirebilir.

Temel olarak yengeçte Güneş tutulması ev, çocuk ve aile ilişkilerini, kendini maddi-manevi güvenceye alma ihtiyacını ön plana taşır. Gayrimenkullarla ilgili girişimler bu süreçte artabilir. Bir yerin yıkımı tadilatı ve yeniden yapımı, ev ve arabalarla ilgili sigortalar, yaşam alanlarının dönüştürülmesi ve emeklilik planları gündeme gelebilir. Bir yerle ilişkinizi kesmek ve bir diğer yerde köklenmek üzerine kafa yorabilir, harekete geçebilirsiniz.

Yengeç tutulmasında adalar ve kıyılar, su kaynakları gündem olabilir. Yengeç, genel anlamıyla da, kanallar, barajlar, bankalar, kasalar, suya kıyısı olan yerlerdir. Aile şirketlerinde, cemiyetlerde ayrılıklar ya da birleşmeler, konut güvenliği ve yapılarıyla ilgili gelişmeler ev vergileri dikkat çekebilir.

Yoğun duygular, alınganlık ve kırılganlık yengeç tutulmasıyla ağırlık kazanabilir. Kendinize ruhen ve bedenen bir sığınak arayabilirsiniz.

Retro etkisi

Yılın ikinci yarısında duraklat düğmesine basılmış gibi pek çok gezegen geri harekette olacak.

25 Haziran‘da Venüs ileri gitmeye başlayacak. Ancak 18 Haziran Merkür Yengeç burcunda, 23 Haziran’da Neptün balık burcunda, 15 Ağustos’ta Uranüs boğa burcunda, en göze çarpanı ise 10 Eylül’de ise Mars Koç burcunda geri gidecek. Yılın büyük finali olan Aralık ayında kova burcunda bir araya gelecek olan Jüpiter ve Satürn’den önce, Mars’ın geri hareketine başlayacak olması çatışma ve savaş ihtimallerine dikkat çekmekte. Nisan’da başlamış olan ve yıl sonuna kadar etkisini sürdürecek Jüpiter kavuşum Plüton transiti ise ne yazık ki farklılıklara tahammülsüzlüğü ve fanatizmi tetikleyen bir etki olarak tanımlanır.

21 Haziran – 15 Temmuz arasında duygusal seyir

Retrolar sürekli fikir değiştirmekle ilgili olabilir. 18 Haziran’da yengeç burcunda retro dönemine girecek olan Merkür de iletişim haberleşme yolculuk planları gibi konularda epey bir soruna neden olabilir. Bitmeyen ev işleri, aile içi anlaşmazlıklar, duygusal iniş ve çıkışlar, kırılganlık, alınganlık 21 haziran - 15 temmuz arasında belirgin. Size zarar veren eski alışkanlıklarınıza dönmeye yatkın olabilirsiniz. Yakınlarınıza karşı tahammül göstermekte zorlanabilir ya da başkalarının kontrolsüz öfkesine maruz kalabilirsiniz. Temmuz’un ilk yarısı ise zorunluluklar ve kısıtlanma duygusu daha yoğun olabilir.

Retrolar yavaşlık tembellik ertelemeler sınırlı seçenekler ve engellerle ilgilidir. Merkür retrosu özensiz iletişim, umursamaz açıklamalar, duyulma ihtiyacı, yanlış anlaşılma gibi durumların yaşanması ihtimaline dikkat çeker.

Yılın ikinci yarısı yeni ve büyük başlangıçlar için ideal görünmese de, var olanı tamir etmek, tadilat yapmak, yarım kalan işleri projeleri ve aşamları tamamlamak daha faydalıdır. Bir şeyi tamir ederek psikolojik yönüyle de tamir olma, son birkaç aydır aldığınız hasarları iyi etme şansınız da olur.

Yengeç burcunda Güneş tutulması hasarlı yelkeninizi, kırık kalbinizi onarmak için bir limana sığınmanın arayışını simgeleyebilir. Ancak bir sığınak bulunamadığı zaman kendine sarılmayı ve kendine sığınak olmayı da başarabilmelidir insan.

Cesaret ve umutla...

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