Neptün transitleri: Bir balina tarafından yutulmak

Transit Neptün 5. Ev ya da 7. Evde ilerlerken romantik karşılaşmalar ve geçmişten tuhaf bir bağ hissedilen kişilerle yakınlaşmalar artabilir. Eskiden beri tanıdığınız kişiyle ilişkinizi farklı bir temel üzerinde yenileyebilirsiniz. Transit Neptün’ün haritanın köşe noktalarına -1, 4, 7, 10. Evlere – teması, bilhassa Ay ve Güneş’e kavuşum karşıt ve kare açıları çok önemlidir. Başka bir dünyanın içinde kaybolmak ve kendini yeniden bulmak gibidir.

Neptün Transitleri – Güneş ve Ay’a kavuşum karşıt ve kare açıları

Neptün etkisinde başlayan aşklar büyüleyicidir, romantiktir ve her şey gerçek olamayacak kadar iyi görünür. Transit Neptün Ay ve Güneş’e özellikle karşıt ve kavuşum açısı yaparken kişi ruh eşini bulduğunu düşünebilir. Nasıl ki aşk acısı insanı tanrıya ve evrenin sırlarına yakınlaştırır, Neptün’ün enerjisi de kişinin yaşamında ruhsal büyümeyi sağlayan benzer bir eşiği simgeler.

Transit Neptün’ün etkisiyle büyümek, yanılsamalarla, aldanmalarla, aldatmalarla imkansız ilişkilerle veya sevilen birinin maddi manevi kaybıyla gerçekleşebilir.

Belki de görünürde hiçbir şey olmuyor, kayıp ve keder yaşanmıyordur. Fakat buna rağmen Transit Neptün transiti yaşayan kişi kafasını toplamakta, hayatındaki karmaşaya çare bulmakta ve duygularından emin olmakta zorlanabilir.

Sağlık

Özellikle Neptün Güneş’iyle kavuşum ya da karşıt açı yapan kişinin kariyeriyle ilgili belirsizlikler ve bitişler söz konusu olabilir. Aynı etki altında check up yaptırılması özellikle kalp sorunlarına dikkat edilmesi önerilir. Kişinin babası ya da erkek kardeşiyle de ilgili aynı sağlık kontrollerin yaptırılması faydalı olabilir.

Transit Neptün Ay kavuşumu, karşıtlığı veya kare açısı kadınlarda geri planda gelişen özellikle hormon dengesizliğine bağlı rahatsızlıkların kistlerin ve kalıtımsal hastalıkların habercisi olabilir. Bu dönemden evvel anne, eş ya da kız kardeşin sağlığının da dikkate alınması önerilir.

Göze inen perde

Neptün gerçeklik algımızda geçici düzensizlikler yaratabilir. Yanılsamalara ve hayalgücünün tuzaklarına karşı savunmasız bir evre tecrübe edilebileceği için dikkatli olmak gerekir.

Neptün etkisiyle aşık olmak sarhoşken alınan kararlara benzer. Kişi hiç tahmin etmediği bir anda, hiç umulmadık birine bir anda aşık olabilir. Ancak bir anda kopuş ve büyünün aniden bozulması ihtimali de bu tip durumlarda yüksektir. Sis dağılıp gerçek ortaya çıktığında, gerçek aşk sanılan duygunun bir yanılsamadan ibaret olduğu görülür.

Transit Neptün’ün natal Ay’a kavuşumu ve stresli açıları özellikle kadın haritalarında, sonuçsuz, sağlıksız kişinin kendini kurban pozisyonuna ittiği imkansız ilişkilerin başlamasıyla ilgili bulunur. Erkek haritalarında aynı transit ilişkilerde aldatma ve aldatılma ihtimaline dikkat çeker.

Ancak Neptün transiti yaşayan birine aslında ne yaşıyor olduğunu anlatmak da zordur. Ne kadar anlayışlı şefkatli sözler sarf ederseniz edin, sözleriniz suya düşen bir taşın etrafında beliren dalgalar gibi sönüp gider.

Ayakları yere basmayan “bulutlarla ciddi düşünen” birine sesinizi duyurmak kolay olmaz. Neptün etkisi insanın aklını başından alabilir. Kişi gerçek dünyanın ötesinde kendi kurgu dünyasında yaşamakta ısrar edebilir.

Neptün etkisinde biri duyguları altında ezildiğini hissetse bile bu duygular hakkında konuşmakta ve derdini dile getirmekte çok zorlanabilir.

Unutuş

Neptün transitleri, her anının hafızamıza kazındığı ve derin izler bırakan Plüton transitlerine benzemez.

İnsanlar bu etki altında yaşadıkları zamanı adeta bir rüya ya da bir uyuşturucu deneyimi gibi hatırlarlar. Tıpkı uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden insanların anlattıklarında olduğu gibi, yaşananların önemli bir kısmı kayıptır unutulmuştur ya da unutulmak istenmiştir.

Eğer bu etki altında bir danışanla seans yapmam gerekiyorsa ses kaydı alırken danışanı mutlaka uyarırım. Zira Neptün etkisinde seans sonrasında silinen kaybolan kayıtlar, arızalanan telefonlara/cihazlara çok sık rastlanır. Ya da kişi gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmadığı için kaydedilenleri tekrar dinlemekten kaçınabilir.

Bir önceki ya da sonraki yılın detayları hatırlansa da Neptün transitinin gerçekleştiği zaman hep biraz bulanıktır. “İsmi neydi ne olmuştu ne zaman olmuştu?” gibi detaylar unutulabilir.

Neptün en büyük işi yüzeyin altında yapar. Dolayısıyla somut etkilerini görüp tanımak her zaman kolay olmayabilir. Neptün transiti çoğu zaman ne görebildiğimiz ne de dokunabildiğimiz ne de rahatlıkla anlatabildiğimiz bir serüvendir.

Yüzleşmek savaşmak mücadele etmek ve bir şeyler yapmak istediğiniz halde bu transit etkisi altında aslında yapacak çok fazla bir şey yoktur.

Sevdiklerimizi yakınlarımızı ya da yaşama karşı motivasyonumuzu yitirmek keder verir. Neptün transitlerinin kederle ve fakat insana iyi gelen bir kaderci teslimiyetle de ilgisi vardır.

Orta yaş

Transit Neptün natal Neptün’e kare açı yaptığı zaman yaklaşık 42 yaş civarına denk gelir. Orta yaş döneminde hayallerini yaşamdan aldıkları keyfi ve kim olduklarını sorgulayan yeni bir duyguyla geçen zamanı geri getirebileceğini sanan bir sürü insan vardır. Fakat Neptün etkisiyle peşine düşülen şeyler genelde yanıltıcıdır.

Bu transitin olumlu tarafı ise kişiye derin bir maneviyat katması hayal gücünü geliştirmesi ve sanatla uğraşma fırsatı yaratmasıdır.

Neptün’ün sularında seyir

Eğer transit Neptün doğum haritanızdaki Ay’a ya da Güneş’e kavuşum ve stresli acılar yapıyorsa, ayaklarınızın yere bastığından ve rotadan şaşmadığınızdan emin olmaya çalışın, şüpheyi pusula olarak kullanın ve bu tip telkinleri her fırsatta tekrarlayın. Bu açılar altında yeni kıtalar tanıma, okyanus ötesi uzak yerlere seyahat etme ihtimali vardır ve kurgusal bir dünyada yaşamak yerine uzak ama somut yeni dünyalar keşfetmek çok daha iyidir.

Bu transit evresinin ödülü mü ya da bedeli mi olacağı kişiye bağlıdır; çünkü bu dönemlerde insanlara ne olduğu değil, insanların kalplerinde ne olduğu ortaya çıkar.

Balina tarafından yutulmak

Ne zaman ki transit etkisiyle Neptün’ün mistik sularına adım atarız o her zaman bildiğimizi tanıdığımızı düşündüğümüz “ben” algısı dağılmaya başlar. Bir bilinmez tarafından yutulduğumuzu hissederiz.

Bir tufan yaşadığınızı düşünün. Tufan zamanı evlerin ya da duvarların ardına saklanmak güvenli değildir. O zaman nereye giderdiniz? Tamamen içeri, en derinlere kendi içine, yeraltına, yani sembolik manada söylencedeki balinanın karnına.

Balinanın karnı hem bir ölüm hem de bir doğum/rahim simgesidir. Hayat alan ve hayat veren yerdir. Balina yani bilinmezlik tarafından yutulmanın yaşamı merkeze alan ve yaşamı yenileyen bir tarafı vardır.

Joseph Campbell balinanın çenesinden midesine doğru cesaret gerektiren bu macerayı alegorik olarak tapınağa uzanan bir geçişe benzetir. Bu serüven Neptün'ün hayatımıza kattığı ruhani güç için de uygun bir temadır.

Neptün’ün ilhamı

Aslında Neptün’ün dünyasına her gece uğrar, Neptün’den ilham alırız zira Neptün uyku ve rüyaları simgeler. Nehirler, okyanuslar, düşler ve uyku Neptün’ün yeryüzüne sembolik armağanlarıdır.

Neptün’ün alemine her gece inişimiz, yaşamı yenileyen önemli bir eylemdir. Çünkü rüyadan ve hayallerden yoksun bir dünyada iyimserliğimizi yitirebilir, kaygılarımızı gerektiği gibi tamir edemeyebiliriz. Hayatımızdaki dengeli bir Neptün enerjisi ise neşe getirir.

Bağımlılıklar, bağımlılık ilişkileri ve net olmayan kararlar Neptün transitleri esnasında artabilir. Uyarıcı maddelere, alkole, sigaraya televizyona, alışverişe yemeğe ve fazla çalışmaya eğilim artabilir. Fakat bağımlılıklar olarak tarif ettiğimiz kaçışlarımız sahte Neptün aktiviteleridir. Bu boş arayışların ve bahanelerin hiçbiri Neptün’ün gerçek hazinelerine ulaşmamızı sağlamaz.

Zamanınızı nelerle geçirdiğinizi düşünün. Çünkü en çok zaman harcadığınız şey, önünde diz çöktüğünüz şey olabilir. Yanılgılarınızı fark etmeyi deneyin.

Gizli yaşanan tutku ilişkileri, kelimelerin ve mantığın ötesine geçen ilişkiler, bir diğeri olmadan yaşamanın imkansızlığına inanmak, aldatmaca ve inkar dolu ilişkiler Neptün etkisinde kabul edilirler. Ancak yaşanan bu tarz aşk ilişkilerin kişiyi sanata müziğe şiire manevi köklerini arayışa iten bir tarafı vardır.

Neptün transitlerinde kişi ruh eşiyle buluştuğunu düşünebilir. Neptün bir serap gibidir; Monoton mekanik hayattan uyandığınızı hissettirebilir. Fakat ne zaman ki ruh eşleri ışıltılarını kaybederler, o zaman daha akılda kalıcı başka bir yolculuk başlar; o da manevi uyanış ve ruhsal büyümedir.

Uyuyan güzel gibi uyanmak için öpülmeyi beklemek yerine, daha büyük bir hayata yeniden ama kendi başına uyanmak gerekir.

Neptün transiti sonlandığında hayata karşı büyük bir şefkat ve şükran duygusu ortaya çıkabilir. Nihayetinde okyanusa ait olduğunu bilen bir su damlası gibi zarif bir anlayışa ulaşmak da mümkün olacaktır.

Cesaret ve umutla...