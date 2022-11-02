Kasım ayında değişik bir şeyler yapmaya ne dersiniz?

Kış yaklaşınca aktiviteler kapalı alanlara doğru kayıyor. Peki, bu dönemde biraz sergi ve galeri gezmeye ne dersiniz? Kasım ayına biliyorsunuz ki "indirim ayı" denebilir. Alışveriş yapıp eşya biriktirmek yerine deneyim biriktirmek isteyenler için bazı öneriler derledim. Özellikle ücretsiz olanlardan seçtim ve İstanbul’u baz aldım.

Günler hala güneşli ama bir süre sonra bu günleri arayacağız. İşte o günlerde günlerinize renk katacağını düşündüğüm öneriler:

Sakıp Sabancı Müzesi / Emirgan

Salı günleri ücretsiz olan bu müzede dönemsel sergileri de takip etmenizi öneririm. Ayrıca 14 yaş altı çocuklar da yanlarında bir yetişkinle ücretsiz olarak gezebiliyorlar.

Salt Beyoğlu

Salt Beyoğlu’nun girişinde, belirli aralıklarla seçili sanat işleri ve küçük sergilerin yanı sıra mevcut ve gelecek program bilgilerinin sunulduğu Forum bulunuyor. Forum’un devamındaki Açık Sinema’da gösterim, konuşma, atölye ve performans programları var.

Pera Müzesi / Beyoğlu

Pera Müzesi aynı anda birden çok sergiye ev sahipliği yapan, içinde sineması, kafesi, sanat dükkanıyla saatler geçirebileceğiniz bir yer. Çarşambaları öğrencilere ücretsiz olan müze Cumaları 18:00 - 22:00 arasında herkese ücretsiz olarak açılıyor.

Enerji Müzesi / Eyüp

Santral İstanbul gidip görülesi ve içinde vakit geçirilesi yerlerden, güzel bir havada gittiğinizde bahçenin tadını çıkarmalı ve Enerji Müzesi’ni de görmeli. Silahtarağa Elektrik Santralı’nın 1913’te ve 1921’de inşa edilen ilk makine daireleri, güçlendirilip korunarak santralistanbul Enerji Müzesi’ne dönüştürülmüş. Yine bir çocuk detayı vereceğim, müzenin giriş katında; ziyaretçilerin kendi elektrik enerjisini üretebileceği, pil olabileceği, manyetik heykeller yapabileceği, inatçı bir bavulla uğraşacağı, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği ve daha birçok deneyi gerçekleştirebileceği, 22 etkileşimli ünitenin yer aldığı, eğlence ile bilimin buluştuğu Enerji Oyun Alanı bulunuyor.

Atatürk Evi / Şişli

Sizi çocukluğumun geçtiği Şişli’ye davet ediyorum. Metro ile rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu müze benim de küçükken ziyaret ettiğim müzelerden. 1908 yılında inşa edilen üç katlı bu evde Mustafa Kemal, Suriye Cephesi'nden döndükten sonra annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule ile birlikte yaşamış. İçeride Atatürk’ün birçok kişisel eşyasını yakından görebilirsiniz.

Uçurtma Müzesi / Üsküdar

Türkiye’nin tek, Dünya’nın ise 18 uçurtma müzesinden biriymiş. Çocuğunuz, yeğeniniz varsa mutlaka gidip görmelisiniz. Müzede 6 Kıta, 33 ülkeden toplanan ve toplam 2500’ün üzerinde parçadan oluşan bir uçurtma koleksiyonu var.

Aşiyan Müzesi

Aşiyan Müzesi, şair Tevfik Fikret’in 1906-1915 arasında yaşadığı,1945 yılından bu yana müze olarak hizmet veren evidir. Aşiyan Farsça’da "yuva" anlamına geliyormuş. Tevfik Fikret ve ailesine ait eşya ile Tanzimat Edebiyatı ve özellikle Edebiyat-ı Cedide döneminin önemli sanatçılarının eşyalarını görebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Müzesi / Eminönü

Bu müzeye henüz gidemedim ama kendim için gidilecekler listesine aldım. Bu müzeyle ziyaret ederek kuruluşundan bugüne hem ekonomik kalkınmaya hem de İş Bankası'nın kendi tarihine tanıklık eden geniş kapsamlı belge koleksiyonu, bankacılık araçları, iletişim araçları, fotoğraflar, sanat eserleri, reklam ve tanıtım malzemelerini görebilir yani tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Mehmet Arsay Otomobil Müzesi / Halkalı

Araba meraklıları için eklemek istedim. 50 adet klasik otomobilin sergilendiği bu müze İkitelli - Halkalı'da. Tamamen ücretsiz olan bu klasik araba müzesi sadece Cumartesi ve Pazar günleri sabah 10.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.