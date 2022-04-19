Dünyadaki en sürdürülebilir şehirlere beraber bakalım mı?

Biliyoruz ki dünya üzerinde bulunan doğal kaynaklar her geçen gün tükeniyor. Çevre kirliliği, hava kirliliği gibi çevresel faktörler doğal kaynakların güvenilirliğini etkilerken, durmak bilmeden katlanarak artan tüketim çılgınlığı da doğal kaynakları ciddi anlamda etkiliyor.

Son dönemde ne mutlu ki üretim faaliyeti gösteren ünlü markalar üretim aşamalarında çeşitli önlemler almaya başlarken, dünyada bazı ülkelerin sürdürülebilir yaşama yönelik politikalar uygulamaya başladığını mutlulukla takip ediyoruz.

Bazı ülkeler doğal gaz kaynağını daha tasarruflu kullanmaya çalışırken bazı ülkeler ise ağaçlandırma ve yeşili korumaya yönelik yaptırımlar uyguluyor. Yapılan her bir uygulama sadece o ülkeye değil tüm dünyaya katkı sağlar nitelikte. Öyle ki doğal kaynakları, özellikle de oksijen hava sahasını, çevre temizliğini koruyan uygulamalar tüm dünya vatandaşlarının sağlığını etkiliyor.

Sürdürülebilirlik konusu bu kadar gündemdeyken ülkeler öncelikle enerji kaynaklarına ve su, oksijenli hava sahası gibi doğal kaynakların doğru kullanımına odaklanıyor. Bugün yine umut dolalım dedim, hadi şimdi birlikte dünyadan bazı sürdürülebilir şehirlere ve bazı sıfatı alabilmek için sürdürülebilirlik kapsamında yaptıkları uygulamalara beraber bakalım:

Kullanılan kağıt, plastik, metal ve cam gibi maddelerin geri dönüştürülmesi sürdürülebilirlik için son derece önemli. Bir materyali birkaç kez kullanabilmek kaynakların azalmasını önlemek için önemli yöntemlerden biri. Bu kapsamda Maisur ön plana çıkıyor. Hindistan’ın şehirlerinden biri olan Maisur, gelişmiş geri dönüşüm ve atık yönetim sistemlerine sahip. Danimarka'da bulunun Kopenhag şehrinde ise, evlerin %90'ı atıklardan elde edilen ısıyla ısınıyor.

Birleşik Krallık'ın en sürdürülebilir şehri unvanını ise çevre dostu girişimleri ile Bristol aldı. İsviçre de üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getiriyor diyebiliriz; İsviçre’de yer alan Zürih enerji ihtiyacının %80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Yeşil Alana Önem Veren Şehirler

Dünyanın ekolojik düzeni için oksijen kaynakları önem taşıyor. Bu noktada yeşil alan sahasının kullanılması ve korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği için gerekli adımlar. Bazı şehirlerin ormanlara gösterdiği değer ile ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin Singapur, Asya'nın en yeşil şehri. Avusturya’da bulunan Viyana şehrinin ise yarısı yeşil alandan oluşuyor.

Hava kirliliğine odaklı yapılan çalışmaları da görebiliyoruz .Örneğin ulaşım araçlarından gelen egzozun önüne geçmek adına bir çalışma Amerika’da öne çıkıyor: Portland, ABD'deki en yüksek bisiklet kullanıcısı oranına sahip şehir. Bu da dünyanın oksijen seviyesine katkı sağlayan büyük bir atılım.

Bu yazıyı okurken sizin de aklınızdan aynı şeyin geçtiğini sanıyorum: umarım bir gün ülkemiz de böyle güzel adımlarla dünyanın en sürdürülebilir ülkeleri arasında yer alır.