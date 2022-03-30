Türkiye'den ve Dünya'dan ilham veren gençler

İlham tazelemeye ne dersiniz?

Bugün başta ülkemizden sonra da dünyadan “Benim çabamdan ne olur?" demeden harekete geçen gençlere beraber bakalım mı?

Bu gençlerin kimi çocuk yaşında bir sorunu fark edip bu yolda adım atma cesaretini göstermiş.

Elif Bilgin

Sekiz yaşından başlayarak icatlar yaptı, ilk projesi kendi gözlüğüne silecek yapmaktı. 14 yaşındayken İstanbul Boğazı’ndaki kirlilik onu rahatsız etti ve biyoplastik üretmeye karar verdi. Yaptığı deneyler sonrasında muz kabuğundan biyoplastik üretmeyi başardı ve böylelikle hem tonlarca organik atığı değerlendirmenin yolunu hem de plastiğin alternatifini bulmuş oldu. 2013 yılında Google Bilim Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Elif daha sonra Biyomedikal ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında eğitimine devam etti.

Atlas Sarrafoğlu

İklim aktivisti olarak iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak için röportajlar hazırlamanın yanı sıra yazılar yazıyor ve bir radyo programı yürütüyor. Greta Thunberg’in çağrısına cevap vererek Türkiye’de benzer bir oluşumun örgütlenmesini sağladı, Fridays for Future okul grevinin Türkiye’deki kurucusu oldu.

Selin Gören

Türkiye'de Fridays for Future hareketini liseler arasında yaygınlaştırıyor ve hem gençlerde hem de yetişkinlerde iklim krizine karşı farkındalık oluşturuyor. Robert Lisesi mezunu Selin, eğitimine %100 burslu olarak Yale Üniversitesinde devam ediyor.

Duru Barbak ve Alara Civelek

Lisede tanışan bu iki yakın arkadaş ikisinin de ortak tutkusu olan doğayı korumak adına Türkçe kaynakları yetersiz bulunca harekete geçti. "1.5 derece" adındaki bloglarında çevre sorunlarına dair paylaşım yapmaya ve insanları bilinçlendirmeye devam ediyorlar.

Kelvin Doe (Afrika)

On yaşındayken çöplerden elektronik parça ve atıkları toplamaya ve onları incelemeye başladı. Kendi kendini bir mühendis olarak yetiştirdi ve muhitinde yaşanan elektrik kesintilerine çözüm olarak kendi aküsünü üretti. Daha sonra kendi radyo istasyonunu kurdu. Bir gün, hurda metalden ürettiği jeneratör ile ödül kazandı ve 1 haftalığına Massachusets Teknoloji Enstitüsü M.I.T’ye davet edildi. Şimdilerde kendi şirketini yönetiyor ve kendi isminde bir vakfın da kurucusu.

Amy & Ella Meek (İngiltere)

13 ve 15 yaşlarında bir meydan okumayı kabul ederek yıl boyunca aileleri ile karavanla İngiltere’yi dolaştılar. Eğitimlerini o yıl uzaktan sürdürdüler. Nehri kanoyla geçmek, ormanda uyumak, mağaraları keşfetmek, kumsalda yemek pişirmek gibi maceralara atıldılar. Tek kullanımlık plastiklerin çevreye olan zararını anlatmak için 5 yıl önce Kids Against Plastic adında bir kampanya başlattılar. Dünya çapında birçok okulu ziyaret ettiler, yetkili insanlar ve ünlülerle görüştüler, festivaller ve konferanslara katıldılar. Her yıl deniz memelilerinin ölümüne sebep olan “4 büyük plastik”ten 100.000 adet toplayıp denizleri temizlemeyi amaç edindiler. Çalışmalarına devam eden kız kardeşlerin 2 adet de kitabı var.

Katie Stagliano (ABD)

Aklında açlığa son vermek vardı. Üçüncü sınıfa giderken erkek kardeşiyle bir lahana tohumu ektiler. İlk lahanası 18 kilo kadar olduktan ve bu ilk lahanayı yerel bir çorbacıya bağışlayarak ihtiyacı olan ailelere ulaştırdıktan sonra daha da fazlasını yapmak istedi. Katie’s Crops’u başlattı ve çocukları kendi mini bostanlarını kurmaları için teşvik etti. Katie’s Crops sayesinde binlerce çocuk bu oluşuma katıldı ve kendi yetiştirdikleri mahsullerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştılar. 2018’te Katie Crops 17 tondan fazla taze ürünü yardım amaçlı topladı. Şu anda 23 yaşında olan Katie, ayrıca kendi ödüllü kitabını da yazdı: Katie’nin Lahanası.

Jean Hinchliffe (Avustralya)

Şu an 17 yaşında olan Jean, bir iklim aktivisti. Sidney’de İklim İçin Okul Grevi protestosunun kurucusu ve bu grevle onbinlerce kişiye ulaştı. Fosil yakıtların yasaklanması ve Avustralya’nın sıfır karbon hedefine ulaşması için kampanyalar yürütüyor. Grevlere olan katkısı nedeniyle TedX konuşması yapmaya ve televizyona davet edilen Jean'ın gençlik aktivizmi üzerine bir adet de kitabı bulunuyor.

Molly Steer (Avustralya)

9 yaşındayken izlediği bir belgeselden sonra plastik pipet kullanımının sıfırlanmasını amaç edindi. İlk olarak okul müdürüyle okulda plastik pipetlerin yasaklanması için görüştü. 10 yaşındayken belediyesini plastik pipetleri yasaklamaya ikna etti. Pipete hayır! kampanyasını hem okulunda hem de yerelde sürdürmesiyle birlikte dünyanın birçok farklı yerinden kampanyasına olan destek günbegün büyüdü.