Orman denizi: Karabük

UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'nde yer alan Safranbolu il\u00e7esi, turizm sezonlar\u0131nda tarihi, do\u011fal g\u00fczellikleri ve kentin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70'ini kaplayan ormanl\u0131k alanlar\u0131yla yerli ve yabanc\u0131 ziyaret\u00e7ilerin ilgi oda\u011f\u0131 oluyor.. Safranbolu'yu Bart\u0131n'a ba\u011flayan kara yolu, foto\u011fraf tutkunlar\u0131na bu g\u00fczel manzaray\u0131 \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirme imkan\u0131 sunuyor.. Sonbahar renkleri aras\u0131ndan ge\u00e7ilen yol, Safranbolu'daki k\u00fclt\u00fcr turizmi ile Bart\u0131n'\u0131n Amasra il\u00e7esindeki deniz turizmi aras\u0131nda k\u00f6pr\u00fc i\u015flevi de \u00fcstleniyor.. Kentin y\u00fczde 70'ini kaplayan a\u011fa\u00e7l\u0131k alanlara hakim olan sar\u0131, kahverengi ve ye\u015filin tonlar\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu sonbahar manzaras\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
